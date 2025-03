Kännyköihin tulee energiamerkintä

Juhannuksen jälkeen myytävissä kännyköissä ja tableteissa täytyy olla energiamerkintä. Kyse on EU:n ekosuunnitteluvaatimuksista, jotka tulevat voimaan 20.6.2025. Tarkoituksena on pidentää kännyköiden ja tablettien käyttöikää, lisätä niiden kestävyyttä ja vähentää sähkön kulutusta. Lisäksi tuotteita pitää pystyä entistä paremmin korjaamaan ja niiden ohjelmistoja päivittämään aiempaa pitempään.

Tukesin ylitarkastaja Marika Keskinen uudet vaatimukset koskevat älypuhelimia, matkapuhelimia, langattomia puhelimia sekä taulutietokoneita. Energiamerkintävaatimukset koskevat näistä vain älypuhelimia ja taulutietokoneita. Energiamerkintää ei vaadita matkapuhelimiin, jotka on tarkoitettu vain puhumiseen tai tekstiviesteihin.

Energiamerkinnässä on esimerkiksi seuraavia energiatehokkuuteen ja kestävyyteen liittyviä tietoja:

Energiatehokkuusluokkien asteikko A-G, joista A tarkoittaa parasta energiatehokkuusluokkaa ja G huonointa energiatehokkuusluokkaa.

Energiatehokkuusluokka, joka kertoo latausenergian ja käyttöajan suhteesta, eli kuinka pitkään puhelimen akku kestää yhdellä latauksella. Mitä tehokkaampi tämä suhde on, sitä pidempään voit käyttää puhelintasi, ennen kuin sinun tarvitsee ladata se uudelleen.

Akun kesto

Pudotusten kestävyysluokka: esimerkiksi luokassa A älypuhelimen pitää kestää 270 pudotusta. D-luokassa puhelin kestää 45-90 pudotusta.

Korjattavuusluokka, joka kertoo, kuinka helppo tuote on korjata.

Kännykän tai tabletin ostajan kannattaa jatkossa verrata tuotteiden energiamerkintöjä, koska niistä saa tärkeää tietoa ostopäätösten tekoon. Esimerkiksi kestävyysluokka on hyvä tarkistaa, jos tarvitsee puhelimen, joka ei rikkoudu kovin helposti. Myös akun kestävyys on monelle tärkeä tieto. Kotelointiluokka on oleellinen tieto niille, jotka joutuvat välillä haastaviin olosuhteisiin, esim. retkeileville tai pölyisillä työmailla työskenteleville, sanoo Keskinen.

Ekosuunnitteluasetus asettaa uusia vaatimuksia laitevalmistajille. Esimerkiksi kännykän käynnistyspainikkeen pitää kestää vähintään 225 000 painallusta. Akkujen tulee kestää vähintään 800 lataus- ja purkausjaksoa säilyttäen samalla vähintään 80 % alkuperäisestä kapasiteetistaan.

Myös korjausta koskevat määräykset muuttuvat. riippumattomilla korjaajilla on oikeus saada tiettyjä varaosia (kuten akku, päämikrofoni, kaiutin ja kamerakokoonpanot) 5–10 työpäivän kuluessa pyynnöstä ja 7 vuoden ajan tuotemallin EU:n markkinoille saattamisen päättymisestä.

Käyttöjärjestelmän päivitysten tulee olla mahdollisia vähintään 5 vuoden ajan siitä päivästä, jona tuotemallin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille.

Sähkölaitteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija Valmistaja vastaa myös siitä, että tuotteen valmistuksessa noudatetaan lainsäädäntöä. Valmistaja huolehtii siitä, että kännyköille on määritelty energiatehokkuusluokat ja myytävien kännyköiden ja tablettien mukana on energiamerkintä. Lisäksi valmistaja laatii tuotteille asetuksen mukaisen tuoteselosteen.

Myyjän tulee varmistaa, että myytävissä älypuhelimissa ja tableteissa on energiamerkintä. Myymälässä energiamerkinnän pitää olla näkyvillä esittelytuotteen lähellä tai siihen ripustettuna.

Näiden pitää nälkyä energiamerkinnästä:

I) QR-koodi, jolla pääsee energiamerkintöjen tuotetietokantaan (EPREL) tarkastelemaan tarkempia tietoja. Kuluttaja löytää sieltä teknisten tietojen lisäksi myös muuta hyödyllistä tietoa, kuten linkin loppukäyttäjille tarkoitettuun korjaamisohjeeseen sekä saatavilla oleviin varaosiin.

II) tavaramerkki

III) tavarantoimittajan mallitunniste

IV) energiatehokkuusluokkien asteikko A–G

V) energiatehokkuusluokka

VI) tunteina ja minuutteina se aika mikä menee, kun akku laskee tietyssä aktiivisessa käytössä 100%:sta 0%:iin.

VII) toistuvien vapaapudotusten kestävyysluokka: älypuhelimen (pl. simpukkapuhelin) pitää A-luokassa kestää vähintään 270 pudotusta. D-luokassa kestettävien pudotusten määrä on 45-90 välillä.

VIII) korjattavuusluokka: Tähän vaikuttaa mm. purkamiseen liittyvät työvaiheet, kiinnittimet, tarvittavat työkalut ja varaosien saatavuus.

IX) akun kesto käyttösykleinä

X) kotelointiluokka: Kertoo siitä, miten hyvin kestää kiinteitä vieraita esineitä (esim. sormi, muruset, pöly) ja vettä (sietää esim. vesiroiskeita, kestää jatkuvan upotuksen veteen).

XI) energiamerkintäasetuksen numero 2023/1669