Valokuitua työnnetään nyt urakalla suomalaiskoteihin

Ei maksu liittymän rakentamisesta, ei verkkoon liittymisestä. Valoo Täyskuitu yrittää nyt houkutella kotitalouksia nopeiden symmetristen yhteyksien käyttäjksi pelkän nettimaksun hinnalla. Kun samalla Valokuitunen ilmoitti laajentavansa verkkoaan jätti-investoinnilla, voidaan pian jo puhua valokuitubuumista.

Valoo ilmoittaa investoivansa kuituverkkoonsa satoja miljoonia ja rakentavansa ensi vuonna ennen näkemättömän määrän huippunopeita valokuituliittymiä ympäri Suomen. Tällä yritetään kaventaa Suomen takamatkaa Ruotsiin verrattuna.

Valoon toimitusjohtaja Tommi Linnan mukaan valokuituverkon laajuus on Suomessa alle puolet siitä, mitä se on naapurimaassamme Ruotsissa. Valokuituverkkojen rakentaminen on ollut Suomessa tuskallisen hidasta. Vain harvalla on ollut mahdollisuus hankkia liittymä kotiinsa.

- Haluamme tuoda valokuituyhteyden mahdollisimman monen suomalaisen ulottuville. Uudistettu hinnoittelumme sekä tuore toimintamalli on osoittautunut äärimmäisen toimivaksi. Siksi rakennamme verkkoa ensi vuonna lisää hankkeessa, jollaista ei alalla ole ennen nähty, Linna kertoo.

Nyt julkaistu laajentumisohjelma on ensimmäinen osa yhtiön monivuotista rakentamissuunnitelmaa, jolla rakennetaan ilmaiset valokuituyhteydet sadoille tuhansille suomalaisille. Yhteensä investoinnin koko on useita satoja miljoonia euroja.

Vaikka tarve rakentaa lisää valokuituverkkoja on ollut akuutti jo pitkään, ei kestävien yhteyksien ulottuvissa ole vieläkään edes puolet Suomen kotitalouksista. Siinä missä vaikkapa Ruotsissa valokuituverkon piirissä on pitkälti yli 90 % kodeista, on vastaava luku Suomessa vain reilut 40 prosenttia.

Linnan mukaan valokuitu on ainoa verkkoteknologia, joka pystyy vastaamaan alati kasvaviin tiedonsiirtomääriin seuraavan 100 vuoden ajan. - Valoon olemassaolon tarkoitus on hyvin yksinkertainen: paikata Suomen valokuituvaje, Linna painottaa.

Datankäytön kasvaessa kasvaa myös sähkönkulutus. Tietoliikenneinfran kehittämisessä ekologisuus onkin olennainen näkökulma. Mobiililiittymään verrattuna valokuituyhteys kuluttaa jopa yli 95 prosenttia vähemmän sähköä.

Valoo ravistelee samalla koko kuituliittymäbisnestä. Yhtiö toi ensimmäisenä toimijana valokuitumarkkinoille verkon asentamisen ja urakoinnin ilman minkäänlaisia kustannuksia asiakkaalle. Se poisti myös ensimmäisenä liittymän käyttöönottomaksun. Näihin on aiemmin kulunut tuhansia euroja. Valoon asiakas maksaa vain nettiyhteydestä. M-liittymä tuo symmetrisen 500/500-yhteyden kotiin puolkesi vuodeksi 35 eurolla. Gigainen L-liittymä maksaa ensimmäisen vuoden ajan neljäkymppiä. Hinnat ovat vertailukelpoiset nopeimpiin 5G-liittymiin, toki kuidussa saa yhtän nopean kaistan myös verkkoon päin.