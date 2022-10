Oulussa ryhdytään kouluttamaan kyberturvamaistereita

Oulun yliopisto vahvistaa kyberturvallisuuden osaajien koulutusta. Heitä arvioidaan jo nyt puuttuvan työelämästä useita tuhansia. Koulutusta tarjotaan opiskelijoille ensi keväästä lähtien opintojen maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehtona tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Koulutus tulee painottumaan tekniseen osaamiseen, jota tarvitaan kyberturvallisuuden takaamiseksi. Laajentuvan koulutuksen päätavoite on, että kyberturvallisuuteen erikoistuva osaa suunnitella, kehittää, testata ja arvioida kyberturvallisia järjestelmiä, ohjelmistoja ja laitteita jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Koulutuksesta vastaava kyberturvallisuuden professori Kimmo Halusen mukaan tarve on suuri. - Muun muassa Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että alan koulutusta on liian vähän eikä se vastaa teollisuuden tarpeita. Sama on havaittu myös Oulun yliopistossa, ja nyt diplomi-insinööriopiskelijoille avataan mahdollisuus suuntautua siihen.

Halusen mukaan kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimusta on Oulun yliopistossa tehty jo 25 vuotta. - Koulutus nojautuu vahvasti siihen ja painottuu siksi teknisen osaamisen vahvistamiseen. Alan toivoisi kiinnostavan nuoria, koska työllistymisnäkymät ovat hyvät, jatkaa Halunen.

Koulutuksessa opiskelijan on tarkoitus oppia erilaisia tapoja analysoida laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien kyberturvallisuutta hyödyntämällä monia eri työkaluja ja menetelmiä. Koulutus sisältää laajempien monimutkaisten järjestelmien turvallisuuden tutkimista myös ihmisten ja prosessien näkökulmasta.

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi yrityksissä ja muissa organisaatioissa kyberturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen asiantuntijoina, yksittäisinä haavoittuvuustutkijoina tai alan koulutustehtävissä.

Kyberturvallisuutta opetetaan Suomen yliopistoissa toistaiseksi melko vähän. Jyväskylän yliopistossa on kyberturvallisuuden maisteriohjelma tietojenkäsittelytieteiden yhteydessä. Syy alan koulutuksen vähäisyyteen on Kimmo Halusen mukaan se, ettei kyberturvallisuuden kasvavaan tarpeeseen yhteiskunnassa ole herätty ajoissa.

- Digitalisaatio on globaalisti edennyt nopeammin kuin kyberturvallisuus on kehittynyt. Kun digitaalisia järjestelmiä on yhä enemmän, tilaa vahingoille on myös enemmän. Jos emme saavuta parempaa kyberturvallisuutta, emme saavuta parempaa maailmaa digitalisaation avulla emmekä turvallista digitaalista ympäristöä, Halunen päättää.