Biologiset organismit pitävät yllä dynaamista itsesäätyvää tasapainotilaa eli homeostaasia ja reagoivat herkästi ympäristönsä muutoksiin selviytyäkseen. Organismi voi esimerkiksi reagoida kosketukseen tai valoon. Suomalaistutkijat ovat onnistuneet luomaan materiaalin, joka reagoi ympäristön muutoksiin samalla tavoin.

Suomalainen Cactos on kerännyt 2,5 miljoonan euron rahoituksen vastatakseen energiamurrokseen kierrätetyillä Teslan akuilla. Cactoksen sähköautojen akuista rakennetut energiavarastojärjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa pilvipalvelun kautta, jonka ansiosta energiaa voidaan varastoida tai vapauttaa kulutuksen ja hintojen mukaan.

Nokia kertoo yltäneensä mikroaaltolinkissä jo 20 gigabitin datanopeuteen kenttätestissä yhdessä Orange Francen kanssa. Ennätysvauhti onnistui yhdistämällä samaan linkkiin E-alueen taajuuksia ja perinteisiä taajuuksia. Kaikkiaan linkki ylsi 3,6 kilometrin päähän. Siinä käytettiin kahta 18 GHz:n kaistalla toimivaa mikroaaltoradiota jotka yhdistettiin kahteen 80 GHz:n taajuudella toimivaan E-Band-mikroaaltoradioon käyttämällä yhtä kaksikaistaista (18+80 GHz) antennia.

Sähköautojen määrä kasvaa ripeästi. Vuoden 10 ensimmäisen kuukauden aikaan yli kolmannes eli 35,9 prosenttia uusista autoista oli joko täyssähköisiä tai ladattavia hybridejä. Ikävä kyllä tällä hetkellä sähköllä ajaminen on selvästi kalliimpaa kuin polttomoottoriautolla.

Lidarien eli valotutkien merkitys on kasvamassa autojen ADAS-järjestelmissä ja tulevissa robottiautoissa. Valotutkan luotettavuus ankarissa sääolosuhteissa on kuitenkin keskeinen haaste. Lidar-suojalinssin päälle kertynyt jää, lumi tai sumu voi estää anturin näkökentän ja vaarantaa tarkan 3D-kartoituksen.

Huawein suurin Kiinan ulkopuolinen ääniteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Suomessa. Luottamus ja panostus suomalaisosaamiseen näkyvät ja kuuluvat useina käyttäjälle tärkeinä ominaisuuksina Huawein uusimmissa laitteissa, kuten huipputason langattomissa FreeBuds Pro 2 -kuulokkeissa.

Useimpien sähköpostilaatikkoon tulvii nyt mitä erinomaisempia Black Friday- ja Cyber Monday -tarjouksia. Kyberturvallisuusyritys Proofpointin Pohjoismaiden johtaja Annika Westlund muistuttaa, etteivät verkkokauput useimmiten ole suojattu kovinkaan hyvin.

Elektroniikan sopimusvalmistaja Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo aikoo jättää yhtiön vuoden 2023 loppuun mennessä. Petteri Jokitalo on johtanut Scanfiliä 1.4.2013 lähtien.

Tällä hetkellä Python, Java, C ja C++ ovat suosituimmat ohjelmointikielet. Mutta mikä on tilanne vuonna 2050? Tätä on vaikea ennustaa, mutta AnalyticsInsight on yrittänyt. Sen mukaan kärjessä jatkaa Python. Perustelujen mukaan Pythonin etu on monipuolisuus. Pythonilla voidaan toteuttaa yksinkertaisia ​​komentosarjoja tai kehittyneitä verkkosovelluksia. Python on helpottanut kehittäjien mahdollisuuksia käyttää erilaisia ​​ohjelmointityylejä. Sitä pidetään yhtenä helpoimmin opittavista ohjelmointikielistä.

Kvanttiuhka tarkoittaa, että kvanttitietokoneella voidaan murtaa kaikki nykyiset salaukset. Tämä tekisi pankkikorteista ja passeista ja kaikista digitaalisen allekirjoituksen vaativista ratkaisuista käyttökelvottomia. Saksalaistutkijat ovat nyt kehittäneet maailman ensimmäisen elektronisen passin, joka täyttää kvanttilaskennan aikakauden turvallisuusvaatimukset.