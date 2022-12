Nokia-veteraani kirjoitti tietoliikenteen oppikirjan

Yli 20-vuotisen uran Nokialla tuotekehityksessä ja standardointityössä tehnyt Erkki Koivusalo on kirjoittanut kirjan tietoliikenteestä. Converged Communications - Evolution from Telephony to 5G Mobile Internet on erittäin laaja, seikkaperäinen ja helppolukuisesti kirjoitettu teos siitä, miten puhelinlinjoista on tultu tämän päivän digitaaliseen, mobiilin internetiin ja mihin tekniikoihin kaikki perustuu.

Wileyn kustantama teos kertoo uusimpien tietoliikennejärjestelmienoiminnasta, niiden kehityskaaresta kiinteästä puhelinverkosta 5G solukkoverkkoihin sekä siitä kuinka ääni- ja datapalvelut yhdistyivät. Kirja kuvaa kokonaisvaltaisesti toisiinsa liittyviä tietoliikennejärjestelmiä sekä inkrementaalista kehitystä, joka on vaikuttanut järjestelmien kehitykseen nykyiselle tasolleen.

Kirja koostuu neljästä osasta, jotka käsittelevät kiinteitä puhelinverkkoja ja siirtojärjestelmiä, dataverkkoja, mobiiliverkkoja sekä IP-multimediaverkkoja. Kirja kuvaa näiden järjestelmien tarjoamat palvelut, niiden arkkitehtuurit, protokollat ja toiminnalliset proseduurit. Kuvaukset kattavat toteutusten eri kerrokset fyysisen tason prosesseista järjestelmätason tapahtumaketjuihin.

Kirja kuvaa hyvin, miten uudet tietoliikennejärjestelmät ja niiden vaatimat tekniikat rakennetaan aina aiempien päälle. Uusissa teknologioissa hyödynnetään aina osia aiemmista, joten uutta ymmärtääkseen on ymmärrettävä myös näiden osien - tai blokkien - toiminta.

Liikkeelle kirja lähtee äänestä, joka on puheen synnyttämää ääniaaltojen liikettä. Puhelin pystyy toistamaan puhetta, koska ääniaallot muunnetaan elektroniseen muotoon mikrofonilla ja toisessa päässä takaisin ääneksi kaiuttimella. Ensiksi puhe siirretiin lankaa pitkin analogisena, mutta aika pian se muunnettiin digitaaliseksi pulssikoodimodulaation avulla. PCM-näytteistys on kuvattu seikkaperäisesti.

Kirjassa ja sen liitteissä kuvataan esimerkiksi seuraavia teknologioita:

Kiinteän puhelinverkon keskus-, siirto- ja merkinantoteknologiat sekä kiinteän verkon datasiirtotekniikat, kuten ADSL, VDSL, DOCSIS kaapelimodeemit, SDH ja WDM.

Datasiirtoteknologiat, kuten Ethernet, WiFi, MPLS ja TCP/IP protokollaperhe.

Solukkoverkkojärjestelmät, kuten GSM, GPRS, 3G WCDMA, HSPA, LTE ja 5G New Radio.

IP-multimediateknologiat kuten SIP VoIP, 3GPP IMS ja VoLTE

Mobiiliverkoille on omistettu iso osa teoksesta, yli 250 sivua. Siinä lähdetään liikkeelle mobiiliverkkojen toiminnan periaatteista, antennitekniikoista, taajuusresurssien allokoinnista ja sen menetelmistä, sekä mobiliteetin eli roamingin toeutuksesta. Historiaosuus on suomalaisittain hienoa luettavaa toisen polevn GSM:stä UMTSiin ja aina 5G- eli New Radio -verkkoihin. Standardit on kuvattu hyvin tyhjentävästi.

Lukijalta ei edellytetä aiempaa data- tai tietoliikennetekniikan tuntemusta. Kirjan liitteiden avulla lukija voi perehtyä tietoliikenteen teoriaan ja peruskäsitteistöön, jotka on kuvattu lyhyesti ja selkeästi. Aikoinaan merkittäviä, mutta jo käytöstä poistuneita teknologioita (kuten ISDN, ATM ja WiMAX) on myös kuvattu kirjan liitteissä. Teoksessa esitellään lyhyesti myös tärkeimmät tietoliikenteen standardointijärjestöt ja niiden toimintatavat.

Kirja soveltuu erinomaisesti korkeakoulutasoisten tietoliikennejärjestelmiä tai -teknologioita käsittelevien kurssien oppimateriaaliksi sekä niiden itseopiskeluun. Kirja on myös erinomainen lähdeteos tietoliikenneoperaattoreille, verkkointegraattoreille, tietoliikenteen järjestelmätoimittajille tai standardointityötä tekeville insinööreille.

Kirjan sisältöön ja rakenteeseen voi tutustua lähemmin seuraavien YouTube-videoiden avulla:

Converged Communications - Part 1: Book themes

Converged Communications - Part 2: Book structure

Converged Communications - Part 3: Evolution

Kirjan voi ostaa Wileyn verkkokaupasta.

Kirjoittaja Erkki Koivusalolla on laaja kokemus erilaisista tietoliikenneteknologioista ja tietoliikennetuotteiden kehittämisestä. Hän on työskennellyt yli 20 vuotta Nokian palveluksessa lukuisissa tuotekehityshankkeissa ja 3GPP standardoinnissa WG RAN5 delegaattina. Nykyisin hän toimii Senior Advisorina Sofigate Oyn palveluksessa, auttaen asiakkaitaan rakentamaan toiminnanohjauksen tietojärjestelmiä.