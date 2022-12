CGI perustaa Suomeen yli sadan osaajan paikkatietokeskuksen

IT- ja konsultointiyhtiö CGI perustaa Suomeen uuden osaamiskeskuksen, joka on erikoistunut avaruusteknologioiden, satelliittidatan ja paikkatiedon hyödyntämiseen eri toimialoilla. Toiminnassa yhdistetään CGI:n Suomessa jo perinteisesti vahvaa paikkatieto-osaamista yhtiön kansainvälisisiin avaruusteknologiahankkeisiin. Samalla Suomessa käynnistetään uusien asiantuntijoiden rekrytoinnit.

Uusi Space & Geo -niminen osaamiskeskus (Center of Excellence) erikoistuu avaruusteknologioiden ja satelliittidatan hyödyntämiseen niin yritysten kuin yhteiskunnankin tarpeisiin. Käynnistysvaiheessa keskuksessa työskentelee noin 70 asiantuntijaa, ja tavoitteena on kasvattaa sen koko yli 100 henkilöön.

- Meillä on Suomessa laadukasta ja kansainvälisestikin vertaillen korkeatasoista kyvykkyyttä satelliittipohjaisen datan hyödyntämisessä. Palvelutuotannossa hyödynnämme monipuolista teknologia- ja toimialaosaamistamme sekä kansainvälistä asiantuntija- ja kumppanuusverkostoamme. Suomessa osaamiskeskus tuottaa ratkaisuja ja jatkuvia palveluja muun muassa ympäristö- ja luonnonvara-alalle sekä liikenteen, logistiikan ja kaupan toimialoille, kertoo CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

Kansainvälisesti CGI on jo pitkään toiminut luotettuna kumppanina muun muassa Euroopan avaruusjärjestön (ESA) hankkeissa, USA:n hallinnolle sekä asevoimille, turvallisuustoimijoille ja ympäristöviranomaisille ympäri maailman. Yhtiö toimittaa kriittisiä avaruusohjelmistojärjestelmiä satelliittinavigointiin, -viestintään ja -hallintaan sekä maan havainnointiin.

- Eurooppalaisen Galileo-hankkeen realisoituminen uusina palveluina, pilviteknologioiden kypsyminen sekä edistyneen analytiikan ja tekoälyn kehitysharppaukset ovat yhtälö, joka avaa paljon uusia mahdollisuuksia satelliittidatan hyödyntämiseen. Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi taistelu ilmastonmuutosta vastaan, yhteiskunnan toiminnalle kriittisen infrastruktuurin valvonta ja operointi, yritysten toimitusketjujen optimointi ja kuluttajille suunnattujen palvelujen parantaminen, havainnollistaa CGI:n Space & Geo -osaamiskeskuksen johtaja Miika Salo.

CGI on toteuttanut ensimmäisen avaruusprojektinsa vuonna 1974. Sittemmin yhtiö on ollut tukena eri tehtävissä, joiden piirissä on ollut yli 1 000 avaruussatelliittia. Yhtiöllä on 2 500 avaruus- ja siihen liittyvien alojen asiantuntijaa, ja se auttaa asiakkaita rakentamaan ja toteuttamaan avaruusstrategioita ja -ratkaisuja, joilla saavutetaan konkreettisia tuloksia.