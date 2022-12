Ohjelmistoala kasvaa nopeasti ja palkkaa nuoria

Ohjelmistoalan tuore Sykemittari kertoo, että alan nopea kasvu jatkuu. - Yli 80 prosenttia yrityksistä kasvaa, sanoo Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Erittäin hyvä uutinen on se, että alan yritykset palkkaavat yhä useammin junioreita eli suoraan valmistuneita.

Sykemittarin mukaan ohjelmistoalan yrityksistä 82 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan 6 kuukauden aikana. - 28 prosenttia uskoo jopa huomattavaan kasvuun seuraavan 6 kuukauden aikana. Menestys ja kasvuodotukset heijastuvat kiitettävästi myös työllistämisenä, henkilöstömäärän kasvua odottaa miltei kaksi kolmasosaa (64 %) yrityksistä, Roiha iloitsee.

Roiha on tyytyväinen erityisesti työllistämisen kohdentumisesta uusiin tulijoihin ohjelmistoalalle. 55 prosenttia alan yrityksistä aikoo palkata junioritason osaajan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Ohjelmistoalan näkymät poikkeavat huomattavasti muista aloista. Esimerkiksi syyskuussa julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan tällä hetkellä vain 15 prosenttia kaikista yrityksistä kasvaa. Ohjelmistoalalla nettomääräisesti kasvuun yltää miltei 74 prosenttia.

Sama ero näkyy työllistämisessä. Kaikista pk-yrityksistä lisää väkeä on palkkaamassa nettomääräisesti vain 7 prosenttia. Ohjelmistoyrityksistä lisää työntekijöitä on hakemassa 60 prosenttia yrityksistä. - On ihan selvää, että ohjelmistoalaa voi jälleen kutsua Suomen kasvun veturiksi, Roiha tiivistää.

Ohjelmistoalan sisällä on vielä oma superveturinsa, eli ohjelmistoja palveluna tarjoavat SaaS- (Software as a Service) yritykset. Kesäkuussa tehdyn Ohjelmistoyrityskartoituksen mukaan peräti 56 prosenttia SaaS-yrityksistä ennakoi merkittävää kasvua.

Roiha haluaakin lähettää päättäjille herättäviä terveisiä. - Pitää ymmärtää, että ohjelmistoala päivittää sekä Suomen osaamisen että kilpailukyvyn digiaikaan ja osaajia pitää kouluttaa merkittävästi lisää. Softayritysten kasvu on tästä kristallinkirkas osoitus. Suomessa uusien osaajien koulutus on erityisen tarpeen. Nyt osaajapula on kasvun hidaste ei vain ohjelmistoalalle vaan koko Suomelle ja hyvinvointiyhteiskunnallemme, lataa Roiha.

Sykemittariin vastasi loka-marraskuussa 114 ohjelmistoyritysten ylimmän johdon edustajaa.