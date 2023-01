Vuoden professori kehitti tavan analysoida koneita

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2023 konetekniikan professori Aki Mikkolan LUT-yliopistosta. Valinta julkistettiin tänään Tieteen päivillä Helsingissä. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.

Mikkola on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka on tuonut Suomeen uuden tavan analysoida koneiden käyttäytymistä. Mikkolan tutkimustyössään kehittämän teorian avulla voidaan mallintaa ja simuloida koneiden ja laitteiden toimintaa havainnollisesti virtuaalisissa ympäristöissä ja havaita toiminnallisia puutteita varhaisissa suunnitteluvaiheissa.

- Mikkolan tutkimus laskennallisesta dynamiikasta ja erityisesti monikappaledynamiikan teoriasta on tarjonnut kotimaiselle teollisuudelle työkalut suunnitella aiempaa parempia tuotteita sekä uusia palveluja”, sanoo Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä.

Mikkola on tehnyt yhteistyötä lukuisten kotimaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, kuten Kone, Cargotec, Metso Outotec, Ponsse, Valtra ja Mevea. Mikkolan kehittämiä menetelmiä ja teorioita on sovellettu koneiden ja laitteiden lisäksi myös biomekaniikan tutkimukseen, lääketieteelliseen kuntoutukseen ja urheilutieteeseen.

Mikkola on voittanut useita tutkimus- ja opetuspalkintoja. Hän on julkaissut laskennallisen dynamiikan aihepiiristä yli 140 tiedelehtiartikkelia ja ohjannut 30 väitöskirjaa sekä yli 130 diplomityötä. Suomen Akatemia on myöntänyt Mikkolalle rahoituksen kymmeneen tutkimusprojektiin. Yhteensä hän on saanut ulkopuolista rahoitusta 16 miljoonaa euroa. Mikkola on myös arvostettu opettaja ja uusien opetusmenetelmien edelläkävijä. Mikkolan opetuksen kantava teema on vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa.

Mikkola on valmistunut tekniikan tohtoriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta vuonna 1997 erityisalanaan koneensuunnittelu. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt Valmet Oy:ssa Rautpohjassa, vt. professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja post doc -tutkijana lllinoisin yliopistossa Chicagossa. Vuodesta 2002 Mikkola on ollut konetekniikan professori LUT-yliopistossa.

Kuva: Teemu Leinonen, LUT-yliopisto