DNA on kertonut ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslukujaan. Liikevaihto kasvoi 253 miljoonaan euroon, jokaista mobiiliverkon käyttäjä operaattori laskuttaa 17,70 euroa kuukaudessa ja liittymien määrässä DNA nousi Suomen kakkospaikalle ohi Telian.

IEEE vasta viimeistelee uutta seitsemännen sukupolven Wi-Fi-standardia, mutta piirien valmistus voi alkaa. Tätä tukemaan mittauslaitevalmistaja Anritsu ja MediaTek ovat onnistuneesti varmentaneet, että taiwanilaisyrityksen Filogic-piirisarja toimii tulevissa IEEE802.11be-verkoissa.

Trend Micro kertoo, että kansainvälisten organisaatioiden kyberriskit ovat vähentyneet ja globaali CRI-uhkaindeksi on laskenut ensimmäistä kertaa kohonneet-tasosta pykälän alaspäin, kohtalaiseen. Samalla organisaatioita kuitenkin varoitetaan sisäpiiriläisten ja myyrien muodostamasta uhasta.

Nokia kertoo kutsuvansa koko henkilöstönsä Suomessa muutosneuvotteluihin, joiden arvioidaan johtavan korkeintaan 208 työpaikan vähennykseen. Suunnitelmat koskevat kaikkia Nokian toimipaikkoja Suomessa, mutta muun muassa järjestelmäpiirien (SoC) tuotekehitys ja Oulun tehdas eivät ole muutosneuvotteluiden piirissä.

Englantilainen VyperCore kertoo kehittäneensä mikroprosessoreihin muistinhallintatekniikan, joka nopeuttaa yleiskäyttöisiä laskentatyökuormia jopa 10 kertaa aiempaa nopeammaksi. Lisäksi temppu onnistuu ilman, että prosessorin alkuperäistä koodia tarvitsee muuttaa.

OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman kertoi Wired-lehden haastattelussa, että GPT-4:n kouluttaminen maksoi yli sata miljoonaa dollaria. Tämä nostaa väistämättä esiin kysymyksen tekoälyn tasapuolisuudesta. Onko vain kaikkein rikkaimmilla yrityksillä varaa kehittää omia LMM-mallejaan.

Piikiekkoja myytiin tammi-maaliskuussa selvsti vähemmän kuin edellisen neljänneksen aikana tai vuotta aikaisemmin. SEMI SMG:n hallituksen puheenjohtaja ja Okmeticin kaupallisena johtajana toimivan Anna-Riikka Vuorikari-Antikaisen mukaan lasku heijastaa puolijohteiden kysynnän heikkenemistä tämän vuoden alusta.

Akkutekniikan kehittäjät yrittävät löytää korvaajaa litiumille, jotta kaikkiin tuleviin laitteisiin löytyisi riittävästi akkumateriaaleja. Yksi ehdokas on natrium eli käytännössä suola. Hollantilaisen Delftin teknillisen yliopiston tutkijat kehittivät lupaavan ratkaisun suola-akun elektrolyytiksi.

Kiinteistöihin asennettavia sähköauton peruslatauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4080 kappaletta, mikä on 46 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla. Sähköteknisen kaupan liiton (STK) tilasto kertoo, että myynti hiljeni lähes kaikissa teholuokissa.

Nokia on esitellyt markkinoiden ensimmäisen CE-sertifioidun avaimet käteen -periaatteella automatisoidun droneratkaisun. Drone muodostaa yhteyden julkisten ja yksityisten 4G/LTE- ja 5G-verkkojen kautta parantaakseen ensiapuhenkilöiden ja muiden ammattilaisten tilannetietoisuutta esimerkiksi katastrofitilanteissa.

Tietoturvayhtiö Check Point on raportoivat vuoden ensimmäisen neljänneksen kehityksen kyberhyökkäysten määrässä. Globaalisti hyökkäysten määrä kasvoi vuodentakaisesta seitsemän prosenttia. Jokainen organisaatio kohtasi keskimäärin 1248 hyökkäystä viikossa eli 178 kertaa päivässä.

IoT-datan siirtoon on olemassa useita eri radiotekniikoita. Mobiiliverkoissa vainta kohdistuu yleensä LTE-M- tai NB-IoT-tekniikkaan. Nämä ovat jatkossa korvautumassa uudella RedCap-tekniikalla, joka on samalla ensimmäinen 5G-verkkoihin räätälöity IoT-radiotekniikka.

World Economic Forumin mukaan jokainen EU-kansalainen tuottaa vuosittain 17,7 kiloa elektroniikkajätettä. Kuitenkin sama lähde kertoo, että vain 20 % koko maailman elektroniikkajätteestä on keräilyn ja kierrätyksen piirissä. Panasonic yrittää vastata haasteeseen uudella vastuullisuusohjelmallaan.

Kuinka tarkkaan älypuhelimen pitäisi kyetä paikantamaan sijaintinsa? Joskus usean metrin tarkkuus satelliittien signaalien avulla riittää, mutta joskus tarvitaan senttimetriluokan tarkkuutta. Sellaista Samsung on tuomassa puhelimiinsa ensimmäisellä UWB- eli ultralaajakaistapiirillä.

OnePlus on Suomessa suosittu älypuhelinmerkki, joten yritys tuo ensimmäisen tablettinsa tänne suurin odotuksin. 499 euroa maksava laite yllättää suorituskyvyllään ja on erittäin hyvä vaihtoehto Android-tablettia etsivälle. Muutama erikoinen puute laitteessa on.

Saksalaisen Hetzner Groupin tytäryhtiö Hetzner Finland Oy on juhlinut viisivuotista Suomen-taivaltaan Tuusulan datakeskuksessaan. Hetzner Suomen ensimmäinen datakeskus otettiin käyttöön keväällä 2018, ja siitä lähtien tuhannet asiakkaat ovat käyttäneet Hetznerin palvelimia IT-infrastruktuurinsa tarpeisiin.

Espanjalainen Semidynamics on julkistanut maailman ensimmäisen täysin muokattavissa olevan 64-bittisen RISC-V-ydinten perheen. Suorittimet ovat ihanteellisia suurten datamäärien käsittelyyn esimerkiksi tekoälyssä, koneoppimisissa ja suurteholaskennassa.

Suomen optiikan ja fotoniikan päätapahtuma OPD2023 järjestetään Joensuussa touko-kesäkuun vaihteessa. Pääteemoiksi tapahtumassa ovat nousemassa turvallisuus ja puolustus, nano- ja mikro-optiikka sekä hyperspektrikuvantaminen.

Navitas Semiconductor on kalifornialainen tehoelektroniikkayritys, jonka GaNFast-piirit ovat esimerkiksi monen huippunopean kännykkälaturin taustalla. Nyt Mouser Electronics ryhtyy myymään kaikkia Navitasin puolijohteita.

Analog Devices kertoo nimittäneensä Alan Leen teknologiajohtajan tehtävään. Lee seuraa CTO-pestissä Dan Leibholzia, joka toimii nyt ADI:n digitaalisen liiketoimintayksikön johtajana.