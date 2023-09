Vaikkapa sähköauton akku latautuu sitä tehokkaammin, mitä paremmin litiumionit virtaavat sen sisällä. Ionien reaktiivisuutta parantamalla voidaan parantaa latauksen tehokkuutta. MIT:n tutkijat ovat tarttuneet haasteeseen röntgenkuvauksella.

Ranskalainen Insight SiP on tunnettu pienikokoisten RF_moduulien kehittäjänä. Nyt yhtiö on lanseerannut ISP3080-moduuliin, jossa samaan koteloon on integroitu sekä UWB- että BLE-radiot Moduuli hyödyntää myös Insight SiP:n patentoitua "Antenna-in-Package" -tekniikkaa.

Suomalainen ohjelmistotalo Efecte on esitellyt generatiiviseen tekoälyyn pohjautuvan tekoälyn yritysten it-tukeen ja it-ongemien ratkaisuun. Työkalu on nimeltään Effie AI. Tekoälyominaisuudet ovat käyttäjien saatavilla yhdellä klikkauksella, ja käyttäjä voi aina itse päättää käyttääkö tekoälyä, jonka hyödyntämän datan sijainti on aina organisaation tiedossa.

Tämä ei oikeastaan ole mikään uutinen, mutta suomalaiset kuuluvat maailman kärkeen mobiilidatan kuluttajina. Alkuvuonna DNA:n ja Elisan tilaajat käyttivät lähes 50 gigatavua mobiilidataa kuukaudessa.

Reitittimistään tunnettu Netgear on esitellyt Orbi 970 -mallistonsa, joka on samalla yhtiön ensimmäinen uuden polven Wi-Fi 7 -tekniikkaa tukeva reititinperhe. Laite lupaa jopa 27 gigabitin yhteydet kodin verkossa ja kaikkialle ulottuvan signaalin, mutta miinuksena tulee varsin suolainen hinta.

Qualcomm on pitkään hallinnut Android-luurien high end -mallien prosessorimarkkinoita, mutta keskihintaluokassa kilpailu on kovempaa. Nyt yhtiö haluaa saada lisää markkinoita MediaTekiltä uudella Snapdragon 7s Gen 2 -piirillä, joka on valmistettu TSMC:n 4 nanometrin prosessissa.

Nordic Semiconductor hehkuttaa, että sen nRF54H-sarjan ensimmäinen järjestelmäpiiri on saanut tähän asti parhaat lukemat EEBMC:n energiatehokkuutta mittaavassa ULPMark-testissä. Pisteet osoittavat, että nRF54H20:n sovellusprosessori tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän käsittelytehokkuutta ja suorituskykyä.

Uusimmat anturit eivät ainoastaan auta estämään ajoneuvojen tulipaloja tehokkaammin kuin koskaan, vaan ne myös auttavat vastaamaan sähköajoneuvojen markkinoita hallitseviin ajokantamahaasteisiin. Pian anturit tekevät vielä paljon enemmän.

OpenAI:n ChatGPT lanseerattiin vajaa vuosi sitten ja se on jo ehtinyt mullistaa monen työtehtäviä. Ei ihme, että aihe oli laajasti esillä myös Dell Technologies Forum -tapahtumassa eilen. Keynoten aiheesta piti tekoälyasiantuntija Antti Merilehto.

Perinteisellä satelliittipaikannuksella päästään jo varsin hyvään tarkkuuteen, mutta jos tarvitaan sentintarkkaa paikannusta, sijaintitietoa pitää parantaa mobiiliverkon signaalin ja liikeanturien avulla. Nyt tämä onnistuu aiempaa pienemmällä määrällä dataa.

Kymmenen vuotta sitten Intel ajautui ongelmiin, kun se jäi valmistuksessa TSMC:n, Samsungin ja sitten myös AMD:n jälkeen. Nyt yhtiö aikoo ottaa uudelleen kärkipaikan ja se tapahtuu vuosikymmenen lopulla uuden piirialustan avulla.

Keysight Technologies on esitellyt kompaktin, nelikanavaisen vektorisignaaligeneraattorin, joka pystyy tuottamaan signaalia jopa 8,5 gigahertsin taajuudella 960 MHz:n modulaatiokaistanleveydellä kanavaa kohti. N5186A MXG on Keysightin X-sarjan signaaligeneraattorivalikoimaan kuuluva seuraavan sukupolven laite.

Aina välillä kuulee uutisia, joiden mukaan älypuhelimiin on onnistuttu ujuttamaan haittakoodia joko sovelluskauppojen kautta tai saastuneilta verkkosivuilta. Mutta mistä tietää, onko oma puhelin onnistuttu kaappaamaan?

AMD on esitellyt neljännen tuoteperheen neljännen sukupolven EPYC-prosessoreihin. Datakeskusten palvelimiin tarkoitetut Siena-koodinimellä kehitetyt prosessorit tuovat Intelin uusimpiin Xeoneihin verrattuna merkittävästi lisää energiatehokasta suorituskykyä.

Suomi sai hopeaa Puolassa järjestetyissä EuroSkills -kilpailuissa elektroniikkalajissa (Electronics Prototyping). Suomea kilpailuissa edusti Paulus Kivelä Oulusta. Hänen taustayhteisönään on Koulutuskuntayhtymä OSAO.

Sähköautot muodostavat yhä suuremman osan Suomessakin myytävistä uusista ajoneuvoista, mutta moni aprikoi edelleen latauksen kanssa. Kuinka käy, jos haluaa ajaa pidemmälle kuten esimerkiksi Pohjois-Suomeen. Uusi elektrolyyttimateriaali lupaa ratkaista ongelman kertaheitolla.

Vuonna 2022 Suomessa käytettiin eniten mobiilitiedonsiirtoa asukasta kohden verrattuna muihin Pohjois- ja Baltian maihin, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja muiden maiden viranomaisten julkaisemista teletilastoista. Laajakaistaliittymiä Suomessa on asukasta kohden niin ikään eniten, mutta kiinteiden yhteyksien saatavuudessa Suomi tippuu kärkikahinoista.

Jos on ostanut eurooppalaisen valmistajan komponentin DigiKeyltä, se on pitänyt ensiksi lähettää Minnesotaan yhtiön logistiikkakeskukseen. Tässä ei ole ollut mitään järkeä logistisesti eikä ympäristön kannalta. Nyt turhaa tavararuljanssia yritetään vähentää.

Vuonna 1968 Montrealissa perustettu elektroniikan komponenttien jakeluyritys Future Electronics on myyty Taiwaniin. Ostaja on WT Microelectronics ja kauppahinnaksi ilmoitettiin 3,8 miljardia dollaria.

Tehoelektroniikkaa kehittävä kalifornialainen Silanna Semiconductor on esitellyt evaluointikortin, jonka avulla voidaan kehittää usean portin USB-latausratkaisuja. Alusta tukee 65 watin lataustehoa sekä USB-PD- ja QC-pikalatausta.