Euroopan superlaskenta ottaa merkittävän harppauksen eteenpäin Codasipin ja Digital Autonomy with RISC-V in Europe (DARE) -hankkeen myötä. Euroopan unioni on myöntänyt 240 miljoonaa euroa tukeakseen uuden sukupolven korkean suorituskyvyn ja energiatehokkuuden yhdistäviä RISC-V-pohjaisia prosessoreita ja kiihdyttimiä.

Tuore tutkimus paljastaa, että monet hakkeriryhmät, jotka esiintyvät itsenäisinä toimijoina, ovat todellisuudessa valtiollisten tahojen tukemia. Check Point Research (CPR) analysoi 35 hakkeriryhmän 20 000 viestiä ja havaitsi, että ryhmien kirjoitustyylit ja toimintamallit viittaavat yhteisiin operaattoreihin.

Infineon Technologies on ottanut merkittävän askeleen kohti RISC-V-prosessoreiden laajamittaista käyttöä autoteollisuudessa. Yhtiö aikoo tuoda markkinoille uuden autoihin suunnatun mikro-ohjainperheen, joka perustuu avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin.

Sveitsiläinen u-blox on tuonut markkinoille uuden ZED-X20P GNSS -paikannusmoduulin, joka tuo maailmanlaajuisen senttimetritarkan paikannuksen ensimmäistä kertaa massamarkkinoille. Uutuus mullistaa tarkkuuspaikannuksen, sillä se tarjoaa jopa 90 % edullisemman ratkaisun verrattuna perinteisiin vaihtoehtoihin.

Kiinteän elektrolyytin akut eli solid-state-akut ovat tulevaisuuden energiaratkaisu, mutta yksi niiden suurimmista esteistä on rajapintaongelma katodin ja elektrolyytin välillä. Nyt Missourin yliopiston (Mizzou) tutkijat ovat ottaneet merkittävän askeleen kohti ratkaisua kehittämällä ultraohuen pinnoitteen, joka voi parantaa näiden akkujen suorituskykyä ja kestävyyttä.

Teksasin Austinissa päämajaansa pitävä Ambiq on esitellyt uuden Apollo330 Plus -sarjan järjestelmäpiirit (SoC), jotka tarjoavat merkittävästi paremman tekoälylaskennan suorituskyvyn yhdistettynä ultra-vähävirtaiseen toimintaan. Uuden sukupolven piirit on suunniteltu erityisesti reunalaskentaan, jossa tarvitaan nopeita ja energiatehokkaita ratkaisuja ilman jatkuvaa pilviyhteyttä.

Nettiyhteyksien nopeutta ja laatua mittaava toimija Ookla on myöntänyt Valoo-kuituoperattorille Suomen nopein netti -tunnuksen. Korkeimmat Valoon verkossa mitatut nopeudet ylsivät 880 megabittiin sekunnissa.

Bluetooth-teknologian uusi Unified Test Protocol (UTP) -testitila tuo merkittävän helpotuksen Bluetooth Low Energy (BLE) -laitteiden testaamiseen. Ensi kertaa laitteiden mittauksia voidaan suorittaa langattomasti ilman suoraa johdotettua yhteyttä testeriin. Rohde & Schwarz ja Ceva ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen maailman ensimmäisen testiratkaisun tälle uudelle testitilalle, ja sitä esitellään Embedded World 2025 -tapahtumassa ensi viikolla.

MIKROE on julkistanut uuden LTE IoT 10 Click -lisäkortin, joka tarjoaa luotettavan LTE-M- ja NB-IoT -yhteyden teollisiin ja kaupallisiin IoT-sovelluksiin. Tämä kompaktin kokoinen lisäosa on uusin tulokas MIKROEn yli 1750 mikroBUS-yhteensopivan Click board -perheen joukossa.

EU:n uusi akkuasetus tuo merkittäviä muutoksia teollisuusakkujen kierrätysvaatimuksiin. Elokuusta 2025 alkaen myös suuret teollisuusakut on kierrätettävä samoin periaattein kuin tavalliset paristot ja pienakut. Tämä tarkoittaa, että akkujen markkinoille saattajien on hoidettava kierrätysvastuu kollektiivisesti tuottajayhteisöjen kautta.

Barcelonan Mobile World Congress -messuilla nähtiin tänä vuonna merkittävä edistysaskel langattomassa tiedonsiirrossa, kun skotlantilainen pureLiFi esitteli uuden 5 gigabitin LiFi-yhteytensä ja innovatiivisen LINXC Bridge -järjestelmänsä. LiFi-teknologia perustuu tiedonsiirtoon valon avulla, ja se voi mullistaa sekä kotitalouksien että yritysten laajakaistayhteydet.

Internetin hidastelu, oudot laitteet verkossasi ja tuntemattomat IP-osoitteet voivat olla merkkejä siitä, että reitittimesi on joutunut hakkereiden käsiin. Panda Security esittelee kirjoituksessaan merkkejä, jotka voivat kertoa reitittimen olevan vaarassa.

Amazon Web Services (AWS) on tuonut uuden sukupolven generatiiviset tekoälymallinsa, Amazon Novan, myös suomalaisten yritysten käyttöön. Amazon Nova -mallisto on suunniteltu tarjoamaan nopeampi, kustannustehokkaampi ja tietoturvallisempi AI-ratkaisu, joka mahdollistaa tekoälyn laajemman hyödyntämisen eri toimialoilla.

Suomalainen mobiiliteknologian pioneeri Jolla on julkistanut täysin yksityisen tekoälyassistentti Mindyn, joka toimii yhtiön uudessa Jolla Mind2 -tekoälylaitteessa. Mindy on kehitetty yhteistyössä Venho.ai:n kanssa ja esiteltiin ensimmäistä kertaa Mobile World Congress 2025 -tapahtumassa Barcelonassa.

Infineon Technologies on julkistanut uuden PSOC 4 Multi-Sense -mikro-ohjainperheen, joka laajentaa aiempaa kapasitiivista tunnistusteknologiaa innovatiivisilla nesteiden ja induktiivisella tunnistuksella. Uusi PSOC 4000T -piiri mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat ja tarkemmat anturiratkaisut niin kuluttaja- kuin teollisuussovelluksille.

STMicroelectronics on julkaissut uuden Teseo VI -sarjan satelliittipaikannuspiirit, jotka tuovat erittäin tarkan GNSS-paikannuksen laajempaan käyttöön auto- ja teollisuussektoreilla. Uuden teknologian ansiosta ST on ensimmäinen valmistaja, joka integroi nelikaistaisen, usean GNSS-järjestelmän yhteensopivan vastaanottimen yhdelle sirulle, mahdollistaen senttimetritarkan paikannuksen.

Komponenttijakelija DigiKey on ilmoittanut uudesta yhteistyöstä Qorvon kanssa. Tämä sopimus vahvistaa Qorvon korkean suorituskyvyn liitettävyys- ja tehoratkaisujen saatavuutta sekä nopeuttaa niiden toimituksia asiakkaille ympäri maailmaa.

Microchip Technology on ilmoittanut uusista tuotantoleikkauksista ja rakenteellisista muutoksista, joilla se pyrkii vähentämään kustannuksia ja optimoimaan tuotantoaan. Yhtiön aiemmin ilmoittama Tempen, Arizonan "Fab 2" -tehtaan sulkeminen toteutuu odotettua nopeammin, ja sen toiminta lakkaa toukokuussa 2025. Tehtaan laitteistot on asetettu myyntiin.

Otaniemessä on saatu päätökseen VTT:n ja IQM:n nelivuotinen yhteiskehityshanke, jonka tuloksena on syntynyt 50-kubittinen suprajohtava kvanttitietokone. Kyseessä on suurin Euroopassa suunniteltu ja rakennettu kvanttitietokone, ja se avataan nyt yritysten ja tutkijoiden käyttöön. Virallinen julkistus on Dipolissa 4. maaliskuuta.

Langattoman teknologian kehitys ottaa merkittävän askeleen eteenpäin uuden älykkään jännitteensäädön avulla. Barcelonan MWC-mobiilimessuilla esiteltiin innovatiivinen digitaalinen envelope tracking -tekniikka, jota Murata ja Rohde & Schwarz kutsuvat nimellä ETAdvanced. Tämä uusi ratkaisu parantaa 5G- ja tulevaisuuden 6G-laitteiden energiatehokkuutta ja suorituskykyä.