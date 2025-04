Optinen liitäntä tuotiin ensimmäistä kertaa SSD-levylle

Tallennustekniikan kehityksessä saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun KIOXIA, AIO Core ja Kyocera julkistivat ensimmäisen toimivan SSD-levyn, jossa käytetään optista liitäntää. Uusi prototyyppi yhdistää PCIe 5.0 -väylän ja valoon perstuvan optisen tiedonsiirron, mikä tekee siitä maailman ensimmäisen laatuaan.

Kyseessä on niin sanottu "broadband optical SSD", eli laite, jossa perinteinen sähköinen tiedonsiirto on korvattu optisella ratkaisulla. Tämä mahdollistaa merkittävästi suuremmat siirtonopeudet, paremman energiatehokkuuden ja pidemmät fyysiset etäisyydet laskenta- ja tallennuskomponenttien välillä – ominaisuudet, jotka ovat kriittisiä tulevaisuuden datakeskuksille ja tekoälysovelluksille.

Prototyyppi hyödyntää AIO Coren kehittämää IOCore-optista siirrinmoduulia ja Kyoceran optoelektronisia integrointiteknologioita. KIOXIA:n roolina on ollut kehittää itse optinen SSD.

- Kun generatiivinen tekoäly ja massiivinen datankäsittely kasvattavat vaatimuksia infrastruktuurille, on elintärkeää kehittää ratkaisuja, jotka eivät vain skaalaudu vaan myös kuluttavat vähemmän energiaa. Tämä optinen SSD on askel kohti aidosti vihreää datakeskusta, toteaa KIOXIA Europen teknologiajohtaja Axel Stoermann.

Projekti on osa Japanin valtion rahoittamaa Next Generation Green Data Center Technology Development -hanketta, jonka tavoitteena on vähentää datakeskusten energiankulutusta yli 40 % nykyisestä. Optisten SSD:iden käyttöönotto voi olla keskeinen osa tämän tavoitteen saavuttamista.

Vaikka tuote on vielä prototyyppivaiheessa, sen potentiaali on merkittävä. Jos kehitys etenee suunnitellusti, saattaa tulevaisuuden datakeskus perustua valoon – ei sähköön.