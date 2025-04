Trump haluaa nopeuttaa miljardi-investointeja Yhdysvaltain puolijohdeteollisuuteen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut uuden presidentin asetuksen, jolla perustetaan United States Investment Accelerator -niminen virasto vauhdittamaan miljardiluokan investointeja maahan. Tavoitteena on houkutella sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä sijoittamaan erityisesti strategisesti tärkeisiin aloihin, kuten puolijohdeteollisuuteen.

Uuden viraston tehtävänä on ohjata yli miljardin dollarin investointeja läpi Yhdysvaltain monimutkaisten sääntely- ja lupaprosessien. Virasto sijoitetaan kauppaministeriön alaisuuteen, ja sen toimintaa koordinoidaan yhteistyössä valtiovarainministeriön sekä presidentin talousneuvonantajien kanssa.

Keskeinen osa asetusta on CHIPS-ohjelmatoimiston siirtäminen uuden investointikiihdyttimen alaisuuteen. CHIPS-ohjelma perustuu vuoden 2022 CHIPS and Science Act -lakiin, jonka tarkoituksena on palauttaa mikrosirujen valmistus takaisin Yhdysvaltoihin ja vähentää riippuvuutta Aasiasta. Lain puitteissa on varattu yli 50 miljardia dollaria siruteollisuuden tukemiseen.

Trumpin mukaan uusi malli mahdollistaa "veronmaksajien kannalta paremmat sopimukset" ja korjaa edellisen hallinnon virheitä, jotka hänen mukaansa ovat hidastaneet teollisuuden elpymistä.

Asetuksessa korostetaan, että sääntelyn keventäminen, viranomaisyhteistyö ja investointien esteiden purkaminen ovat ratkaisevia tekijöitä Yhdysvaltain taloudellisen kilpailukyvyn vahvistamisessa.