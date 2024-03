EU edellyttää jatkossa pikalatausasemaa 60 kilometrin välein

EU julkaisi viime syksynä AFIR-asetuksen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), joka luo yhteiset raamit sähköautojen latausalalle ja edistää liikenteen sähköistymistä. Asetus edellyttää, että pääteillä löytyy pikalatausasema 60 kilometrin välein. Lataus pitää myös pystyä maksamaan kortilla.

Latausasemia kehittävä Virta muistuttaa, että asetus astuu voimaan 13. huhtikuuta 2024, ja Suomessa Valtioneuvosto aikoo käsitellä siihen perustuvat lait toukokuussa. Virta nostaa korttimaksamisen, hinnoittelun selkiyttäminen ja latauspisteiden määrän kasvattamisen asetuksen tärkeimmiksi uudistuksiksi.

- Uuden asetuksen myötä palveluntarjoajien on edelleen helpotettava kertamaksamista tuoden latausasemille uusia maksutapoja ja esittävä lataustapahtuman hintakomponentit. Kuluttajille tämä näkyy selkeämpänä hinnoitteluna ja antaa kuluttajille nykyistäkin selvemmän käsityksen latauksen kustannuksista, sanoo Virran yhteiskuntasuhdejohtaja Eemil Rauma.

Merkittävä muutos kuluttajan näkökulmasta on mahdollisuus maksaa kortilla regulaation voimaanastumisen jälkeen käyttöönotetuilla 50 kW tai tätä tehokkaammilla latureilla. Kaikilla uusilla AC-latauslaitteilla on myös oltava mahdollista maksaa ilman erillistä rekisteröitymistä.

Koska maksuterminaalin lisääminen jokaiseen laturiin on latauspisteiden omistajille AC-laturien kohdalla suuri investointi, Virta on kehittänyt yhdessä Mastercardin ja WorldPayn kanssa Virta Payment Kiosk -maksukioskin, johon voidaan liittää kymmeniä latureita. Maksukioski voidaan jälkiasentaa jo olemassa oleville latauspisteille, ja se on hankittavissa kaikille Virran palveluun liitetyille latureille Euroopassa.

Virran tavoitteena on saada korttimaksu käyttöön kaikilla latauspisteillä vuoden 2025 loppuun mennessä.

- Luottokorttimaksu helpottaa ennen kaikkea matkailijoiden lataamista vierailla tai satunnaisesti käytetyillä latauspisteillä, kun ei tarvitse huolehtia, onko omassa kännykässä tarpeelliset sovellukset. Tämä asia on tunnistettu myös viranomaistasolla, sillä tarvetta korostetaan jo Liikenne- ja viestintäministeriön jakeluinfraohjelmassa, Rauma sanoo.

AFIR-asetus asettaa minimivaatimukset latausinfrastruktuurille vilkkaasti liikennöidyillä tieväylillä. Euroopan TEN-T-runkoverkkoon kuuluvilla teillä on oltava latausasemia henkilöautoille vähintään 60 kilometrin välein vuoteen 2026 mennessä. Suomessa näitä teitä ovat muun muassa Helsinki–Turku–Naantali, Helsinki–Tampere–Oulu ja Helsinki–Jyväskylä–Oulu -reitit.

- 60 kilometrin sääntö on tärkeä osa asetusta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 60 kilometrin välein TEN-T:n verkon varrelta löytyy vähintään 150 kW:n pikalatausasema ja latauskentän yhteenlaskettu teho on vähintään 400 kW. Raskaiden ajoneuvojen osalta laturin vähimmäistehon on oltava 350 kW, latauskentän 1400 kW ja etäisyys maksimissaan 120 km, Rauma sanoo.

Suomella on reilu 1,5 vuotta aikaa varmistaa latausinfrastruktuurin vastaavan regulaation vaatimukset. Suurteholatauskenttien käyttöönotto vie pitkän ajan ja ala toivookin valtiovallalta nopeita ja tehokkaita toimia tavoitetason saavuttamiseksi yhdessä yritysten kanssa.

