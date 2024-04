Oululainen TactoTek tunnetaan ruiskuvaletusta rakenteellisesta elektroniikasta, jossa erilaisia elektronisia komponentteja voidaan integroida muovielementtien sisään. nyt yhtiö kertoo, että tälle IMSE-tekniikalle ja erilaisten älykkäiden rakenteellisten pintojen toteutukseen on myönnetty jo 250. patentti.

IDC:n mukaan älypuhelimia myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 289,4 miljoonaa kappaletta. Määrä on 7,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Markkinajohtajaksi palasi Samsung Applen lyhyen visiitin jälkeen.

Englannissa keskimääräinen kotitalouksien nettinopeus on 69,4 megabittiä sekunnissa. Aston yliopiston tutkijat onnistuivat rakentamaan valokuituyhteyden, jossa dataa siirtyi 4,5 miljoonaa kertaa nopeammin yhdessä kuidussa. Maailmanennätysnopeus kirjataan lukemin 301 terabittiä sekunnissa.

CERNin hiukkaskiihdyttimellä tehtävä universumin salaisuuksien selvittäminen ei onnistu ilman huippunopeita datayhteyksiä. Nyt Nokia ja hollantilaisen koulutuksen ja tutkimuksen IT-yhteistyöorganisaatio SURF ovat onnistuneet kiihdyttämään tutkijoiden käytössä olevan dataverkon nopeuden 800 gigabittiin sekunnissa vanhassa kuituverkossa.

Tietoturvayritys Check Point Software on esitellyt alkuvuoden trendejä kyberhyökkäyksissä. Kyberhyökkäysten kasvu jatkuu kovana. Uutena ilmiönä kiristyshaittaohjelmilla hyökätään nyt yhä useammin valmistavan teollisuuden ja mediatalojen kimppuun.

Tekoälyn ja koneoppimistekniikoiden nopeasti yleistyvä käyttöönotto yhä autonomisemmissa järjestelmissä lisää vaatimuksia entistä älykkäämmille turvajärjestelmille useilla eri teollisuusaloilla. Painopiste on samalla siirtymässä kustannussäästöistä käyttömukavuuteen ja turvallisuuteen.

Uuden tutkimuksen mukaan yleisesti käytössä olevat älylaitteiden ympäröivää valoa mittaavat valoisuussensorit voivat olla riski käyttäjien yksityisyydensuojan kannalta. MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn CSAIL-laboratorio on julkaissut tutkimuksen, jossa paljastetaan, että nämä anturit voivat olla haavoittuvaisia yksityisyyttä loukkaaville uhkille.

Enemmän suorituskykyä, laajempi muistiavaruus, tehokkaampi datanprosessointi. Nämä ovat osa syistä, jotka yleensä ilmoitetaan, kun ennustetaan suunnittelujen siirtyvän 8-bittisisitä mikro-ohjaimista 32-bittisiin. Microchip kuitenkin osoittaa, että 8-bittinen elää ja voi hyvin.

DNA tuo ensimmäisenä operaattorina Suomessa tarjolle kahden gigabitin laajakaistayhteydet kaapeliverkossaan. Yhtiön mukaan nopeus mahdollistaa esimerkiksi 8K-videon suoratoistamisen ilman puskurointia.

Kvanttiteknologian potentiaali on valtava, mutta nykyään se rajoittuu suurelta osin laboratorioiden äärimmäisen kylmiin ympäristöihin. Nyt Tukholman yliopistossa on pystytty osoittamaan, miten laservaloa käytetään kvanttikäyttäytymisen indusoimiseen huoneenlämpötilassa - ja ei-magneettisista materiaaleista tulee magneettisia.

Tietoturvayritys Bitdefenderin mukaan ongelmat koskettavat LG-televisioiden WebOS-versioita 4–7. Kaikkiaan maailmalla on yli 91 000 LG:n televisiota, joita tietoturva-aukko koskee.

Jos auton kojelautakameran pitää kuvata onnettomuutta, on tutkijoiden kannalta tärkeää tallentaa mahdollisimman paljon kameran datasta. Tässä auttaa suomalainen, suuren yleisön kannalta tuntematon Tuxera. Sen tuotehallinnasta vastaava Marko Finnig ja toimitusjohtaja Tuukka Ahoniemi esittelivät uutta Persistence Manager -ominaisuutta Nürnbergin Embedded World -messuilla.

Tällä hetkellä yritykset ovat varovaisia, eikä komponentteja osteta. Pian on edessä kysynnän kova kasvu. Muutos tulee ehkä jo kolmannella neljänneksellä, viimeistään ensi vuoden puolella, arvioi komponenttijakelija Mouserin Euroopan toiminnoista vastaava Mark Burr-Lonnon.

Alif Semiconductor on nuori piilaaksolainen yritys, joka on jo saanut nimeä erittäin vähävirtaisten tekoälyohjaimien kehittäjänä. Nürnbergin Embedded World -messuilla yritys esitteli markkinoiden ensimmäisen Bluetoothia ja Matteria tukevan langattoman piirin, jossa on oma neuroverkko- eli NPU-prosessori.

Aalto-yliopiston professori Antti Oulasvirta on saanut 2,5 miljoonan euron Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant -rahoituksen käyttäjämallien tutkimiseen. Hankkeella on kunnianhimoinen tavoite: saada tekoäly ymmärtämään ihmistä nykyistä paremmin.

EU:n uusi NIS2-direktiivi vahvistaa kyberturvallisuutta monella tasolla, mutta tuo myös yrityksille paljon uusia vastuita. Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala ry on julkaissut EU:n verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivi NIS2:n kansallisen soveltamisoppaan. Tavoitteena on tukea Suomessa toimivien yritysten kyberturvallisuustyötä vastaamaan muuttuvia lainsäädäntövelvoitteita.

Jos Nünrbergin Embedded Worldista pitäisi nostaa esiin yksi iso teema, vastaus on helppo: tekoäly. Datafarmeissa markkina on jo Nvidian kaappaama, mutta tekoäly on tulossa vahvasti kaikkiin, myös pienempiin laitteisiin. Siihen Nvidia ei pysty, vaan markkinat ovat vapaat Ambient Scientificin kaltaisille startupeille.

Joskus halutaan tietää laitteen sijainti senttimetrin tarkkuudella. Tällöin satelliittisignaali ei riitä, mutta avuksi voidaan ottaa RTK-menetelmä, jossa korjataan satelliittien signaaleissa olevia virheitä vertaamalla liikkuvan vastaanottimen tietoja kiinteän perusaseman tietoihin. Tämä mahdollistaa äärimmäisen tarkan paikannuksen reaaliajassa.

Japanilainen Renesas lanseerasi viime vuonna pilvipohjaisen Quick Connect Studio -työkalut, joilla sulautettujen järjestelmien suunnittelu onnistuu vedä ja pudota -periaatteella. Nürnbergin Embedded Worldissa työkaluun tuotiin uusia ominaisuuksia. Käyttäjiä paketille on tähän asti tullut parisataatuhatta.

Yleinen talouden epävarmuus heijastuu myös startup-sijoituksiin, ja suomalaisten startupien vuonna 2023 keräämän rahoituksen määrä putosi merkittävästi edeltävistä ennätysvuosista. Pääomasijoittajien mukaan suomalaiset startupit keräsivät vuonna 2023 yhteensä 871 miljoonaa euroa kasvurahaa.