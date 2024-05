Tällä USB-tikulla data säilyy 200 vuotta

Machdyne-niminen valmistaja on esitellyt USB-tikun, jonka myyntiargumentti eroaa täysin niistä, joilla muistitikkuja myydään. Blaustahl-tikun sirut ovat ferrosähköisiä eli FeRAM-piirejä ja niille tallennettu data säilyy muistissa 200 vuoden ajan.

Toisaalta tikulle sopii dataa vain 8 kilotavua. Tämä on noin neljän sivun verran tekstiä. Hintaa tikulla on 29,95 euroa. Tikun ohjainpiiri on Raspberry Pi RP2040 -mikro-ohjain, joten se sopii erilaisiin suojattuihin tallennussovelluksiin, jos pieni kapasiteetti riittää.

FeRAM-muisti tunnetaan erittäin alhaisesta virrankulutuksestaan, nopeista kirjoitusnopeuksistaan ​ja erittäin korkeasta kirjoituskestävyydestä, joka pystyy miljoonaan miljardiin eli kvadriljoonaan luku/kirjoitusjaksoon.

FeRAM käyttää ferrosähköistä materiaalia (yleensä perovskiitti-tyyppistä), joka on polarisoitu sähköisellä kentällä. Tämä polarisaatio pysyy muuttumattomana, vaikka virta katkaistaan, mikä mahdollistaa tiedon pitkäaikaisen säilymisen ilman jatkuvaa virransyöttöä. Lisäksi datan kirjoitus ja luku vievät erittäin vähän sähköä, joten sirut eivät vanhene kuumenemisen takia.

Perinteinen NAND-siru voi säilyttää toimintakykynsä 16-20 vuoden ajan.