Pilvipohjaisia verkkoratkaisuja kehittävä Mavenir, Qualcomm ja Echostar-operaattori ovat demonneet uuden sukupolven IoT-moduuliyhteyksiä Echostarin Oepn RAN -verkossa. RedCap-demo oli laatuaan maailman ensimmäinen.

Ruotsalainen Percepio tunnetaan Tracealyzer-tykalustaan, jota erityisesti sulautettujen sovellusten kehittäjät käyttävät koodinsa analysointiin. Nyt yritys on esitellyt työkalustaan version 4.9, joka tuo merkittäviä parannuksia Linuxissa koodiaan kehittäville.

STMicroelectronics on esitellyt 6-akselinen liikeanturin teollisuuden sovelluksiin. ISM330BX-piirille on integroitu AI-prosessoinnin, analogisen hubin anturien lisäämiseen ja ST:n omaan Qvar-tekniikkaan perustuvan sähkövarausten vaihtelun tunnistuksen.

Käytettyjä autoja myyvä Saka kertoo, että hybridiautojen myynti kasvoi tammi-toukokuussa noin 60 prosenttia. Käytettyjen täyssähköisten myynti kasvoi vielä enemmän, sillä niiden myynti lähes kaksinkertaistui.

Jos kehittää USB-laitteita, niille pitää hankkia USB-IF-järjestön sertifioinnit. Mittaus- ja testausyritys Rohde & Schwarz ilmoittaa, että sen testausratkaisu USB 3.2 Gen 1- ja Gen 2 -lähettimen ja vastaanottimen yhteensopivuustestaukseen täyttää USB-IF:n tiukat vaatimukset.

Avoimen RISC-V_arkkitehtuurin suosio kasvaa vauhdilla eri sovelluksissa, mutta energiapiheimmissä sovelluksissa Arm on edelleen usein parempi. Nyt Codasipin uusin RISC-V-ydin tasoittaa kisaa melkoisesti. Yhtiön L110-ydin tuo 50 prosenttia edeltäjäänsä enemmän suorituskykyä wattia kohti.

PAM4 eli nelitasoinen pulssiamplitudimodulaatio (Pulse Amplitude Modulation 4-level), on modulointimuoto, jota käytetään suurinopeuksisissa tietoliikennejärjestelmissä. Se koodaa dataa käyttämällä neljää erillistä amplituditasoa, jolloin voidaan lähettää 2 bittiä per symboli. Tämä on parannus perinteiseen NRZ (Non-Return to Zero) -modulaatioon verrattuna, joka lähettää 1 bitin symbolia kohti.

Monissa läppäreissä käytetään SO-DIMM-moduulia keskusmuistina. Sitä korvaamaan kehitetty CAMM2-muisti alkaa nyt tehdä kunnolla tuloaan markkinoille. Taiwanin Computex-messuilla Kingston Technology esittelee uutta CAMM2-moduuliaan, joka tukee DDR5-liitäntää.

Tekoälyn yleistyminen erityisesti ohjelmoinnissa on saanut monet epäilemään, tarvikaanko ohjelmistokehittäjää tulevaisuudessa lainkaan. AWS Suomen ja Baltian maajohtaja Sari Uusitalon mukaan huoli on turha. - Koodari koodaa edelleen.

Monissa lehtiartikkeleissa lukee jo, että tekoälyä on käytetty esimerkiksi laatimaan artikkelin lyhennelmä. Joskus näkee, että käännöksissä on ”käytetty apuna tekoälyä”. Pitäisikö siis toimittajien alkaa etsiä uusia hommia, kuten säveltäjien, jotka jo - ainakin Ylen artikkelin mukaan - joutuvat etsimään uusia töitä?

Telia and Nokia ovat kokeilleet kenttätesteissä mobiiliverkon ylempää 6 gigahertsin taajuusaluetta. Sen avulla voidaan nykyisen verkon alueella saada merkittävästi lisää kapasiteettia ja peittoa ilman, että operaattorin tarvitsee rakentaa uusia tukiasemasaitteja.

Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA on laatinut kuluttajille ohjeet, joiden mukaan oma älypuhelin pysyy turvallisena. NSA neuvoo kaikkia esimerkiksi sammuttamaan ja käynnistämään puhelimen uudelleen kerran viikossa.

Korealaistutkijat Pohangin tiede- ja teknologiayliopistosta (POSTECH) ja in ja Korean energiatutkimusinstituutista (KIER) ovat kehittäneet uuden kolmiulotteisen polymeerirakenteen litiummetalliakkuja varten. Sen parantaa merkittävästi litiumionien kuljetusta ja akun suorituskykyä.

Tanskalainen, nykyään Bosch Rexrothiin kuuluva Kassow Robots on tuonut markkinoille maailman ensimmäiset 7-akseliset kobotit, joissa ohjausjärjestelmä on integroitu robotin jalkaan. Kaikki viisi 7-akselista kobottia ovat nyt saatavilla kahtena eri versiona: klassinen versio erillisellä ohjausjärjestelmällä ja Edge Edition integroidulla versiolla.

IDC ennustaa maailmanlaajuisten älypuhelintoimitusten kasvavan 4,0 prosenttia tämän vuoden aikana. Kaikkiaan älypuhelimia tullaan myymään 1,21 miljardia kappaletta. Uutinen on erinomainen älypuhelinvalmistajille, sillä markkina on ollut joko laskussa tia nollakasvussa useamman vuoden ajan.

Filippiineille suunnitellaan maailman suurinta aurinkovoimalaa. Vielä suunnitteluvaiheessa olevan laitokseen kaavaillaan viittä miljoonaa aurinkopaneelia. Sen kokonaisteho olisi näin olleen 3400 megawattia.

AMD on esitellyt Taiwanin Computex-messuilla uudet Zen 5 -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorinsa pöytäkoneisiin. Uusi Ryzen 9000 -sarjan valikoima sisältää myös prosessorin, jota AMD nimittää maailman tehokkaimmaksi kuluttajille suunnatuksi pöytäkoneiden prosessoriksi.

Bluetooth on heittämällä yksi suosituimpia - jollei suosituin - sulautettujen laitteiden raidotekniikka. Microchip Technology on esitellyt tusinan verran uusia piirejä ja moduuleja kehittäjille. Helpoimmillaan BLE-yhteyden lisääminen omaan suunnitteluun onnistuu vedä ja pudota -tyyliin.

Kvanttitietokone voi perustua useaan eri tekniikkaan, joista suprajohtavien kubittien käyttö on ainakin meille suomalaisille tutuin. Kubitit voivat perustua myös fotoniikkaan ja ns. ioniloukkuun. Saksassa on nyt demottu ensimmäistä ioniloukkukonetta DLR Quantum Computing- eli DLR QCI -ohjelmassa.

Yhdysvaltain kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriturvavirasto CISA on lisännyt Linuxin kriittisen tietoturva-aukkojen luetteloonsa, jossa listataan niitä haavoittuvuuksista, joita tiedetään käytettävän aktiivisesti. Haavoittuvuus on CVE-numeroltaan CVE-2024-1086.