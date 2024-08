Tutkimuslaitos TrendForcen uusin raportti yritysten SSD-levyistä paljastaa, että tekoälyn kysynnän kasvu on saanut tekoälypalvelinasiakkaat lisäämään merkittävästi yritysten SSD-tilauksiaan kahden viime vuosineljänneksen aikana. Kysyntä on poikkeuksellisen kovaa.

Uuden kyselyn mukaan yhdeksän suomalaista yritystä kymmenestä harkitsee tietokoneiden ja tablettien vaihtamisessa tuotteiden kestävyyttä ja uudelleenkäyttömahdollisuutta. Hyviä aikeita ei kuitenkaan muuteta toimiksi, vaikka useimpia elektroniikkalaitteita ei ole valmistettu kestämään.

Check Point Software Technologies on julkaissut heinäkuun haittaohjelmakatsauksensa. Check Point Softwaren tietoturvatutkijat ovat havainneet, että Windowsiin kohdistetussa Remcos-haittaohjelmakampanjassa hyödynnetään äskettäistä tietoturvaohjelmistopäivitystä. RansomHub on edelleen yleisin kiristyshaittaohjelmaryhmä.

Sähköajoneuvojen (EV) tulevaisuus näyttää entistä lupaavammalta, kun ETH Zürichin tutkijat ovat kehittäneet uuden elektrolyyttisuunnittelun litium-metalliakkuihin. Tämä merkittävä edistysaskel voi paitsi kasvattaa sähköautojen toimintasädettä huomattavasti, myös vähentää niiden ympäristövaikutuksia.

407 euroa. Niin paljon maksoi keskimäärin suomalaisen ostama puhelin huhti-kesäkuussa. Elektroniikka­- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKOn mukaan parin kympin pudotus puhelimen keskihinnassa vuoden aikana perustuu siihen, että edullisempien, alle 150 euroa maksavien puhelimien myynti on noussut.

Google julkisti eilen uudet Pixel 9 -sarjan älypuhelimensa. Uutta on se, että laitteet tulevat virallisesti myyntiin myös Suomessa, kun Elisa, DNA ja Gigantti aloittivat virallisina kumppaneina. Pixelien tulolla voi olla isokin vaikutus Suomen puhelinmarkkinoihin.

Pi Pico 2 on uusin versio Raspberry Pin pienimmästä korttitietokoneesta. Uutuus pitää sisällään parannellun version säätiön omasta mikro-ohjaimesta. Farnell aloitti jo kortin myynnin Euroopassa. Toimitukset eivät ole vielä alkaneet.

Työsuhde-etuja tarjoava Edenred tutkitutti huhtikuussa FCG:llä, kuinka moni suomalainen käyttää ns. virtuaalikortteja eli älypuhelimeen tallennettuja kortteja. Luku on jopa yllättänkin suuri, sillä jo 38 prosenttia suomalaisista käyttää virtuaalikorttisovelluksia.

AMD ilmoittaa saaneensa päätökseen suomalaisen tekoäly-yritys Silo AI:n ostamisen. Yhtiöt ilmoittivat 665 miljoonan dollarin kaupasta kuukausi sitten.

Älypuhelimessa on keskeistä säästää virtaa aina, kun se on mahdollista. Yksi keino on muuttaa dynaamisesti näytön virkistystaajuutta sen mukaan, mikä kullekin sisällölle ja sovellukselle on riittävää. Tekniikan käyttö on yleistynyt niin nopeasti, että se näkyy jo näyttöjen markkinoilla.

Qingdaon bioenergian ja bioprosessiteknologian instituutin (QIBEBT) tutkijat yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa ovat kehittäneet uuden materiaalin, joka parantaa merkittävästi kiinteän olomuodon litiumakkujen energiatehokkuutta ja käyttöikää.

Suomalaisyritykset ovat VTT:n johdolla mukana eurooppalaisessa ARCTIC-hankkeessa. Projektissa kehitetään räätälöityjä kryogeenisiä mikrosysteemejä, joita tarvitaan tulevaisuuden kvanttitietokoneiden miljoonien kubittien kommunikaatiorajapintoihin ja paikalliseen jäähdyttämiseen.

Infineon laajentaa 7. sukupolven IGBT-pohjaisten CIPOS-moduulien valikoimaa sarjalla pienitehoisille moottorikäytöille. Uusi IM12BxxxC1-sarja perustuu 1200 voltin uuteen TRENCHSTOP IGBT7 -piireihin.

VTT:stä irrotettu startup-yritys Flow Computing julkisti kesällä PPU-arkkitehtuurinsa (Parallel Processing Unit), joka lupaa parantaa kaikkien nykyaikaisten prosessorien suorituskykyä merkittävästi. Flow´n väitteet kuulostavat uskomattomilta, mutta kahden viikon kuluttua yhtiö lupaa demota tekniikkaansa Piilaakson Hot Chips 2024 -tapahtumassa.

Tutkijat Uruguayn Universidad de la Repúblicasta ovat kehittäneet uuden tavan salakuunnella HDMI-signaaleja käyttäen syväoppimista. Tekniikka voidaan periaatteessa käyttää myös käyttäjän datan varastamiseen

Chicagon yliopiston molekyylitekniikan professori Y. Shirley Mengin johtama tiimi on kehittänyt maailman ensimmäisen anodittoman kiinteän elektrolyytin natriumakun. Keksintö voi tuoda edulliset, nopeasti latautuvat ja suuren kapasiteetin akut sähköautoihin ja energiaverkkojen varastointiin

Tänä vuonna toimintansa aloittanut ohjelmistokehittäjien koodikoulu Sisu on avannut verkkosivuillaan toisen opiskelijahakunsa. Haku käynnistyi heinäkuun puolivälissä. Sprinttitapahtumiin on avoinna rajattu määrä paikkoja ja niitä on jäljellä enää muutama. Uusi opiskelijaryhmä aloittaa opintonsa koodikoulussa tammikuussa 2025.

Rakennusprojektien digitaalisten mallien, jotka ovat nyt saatavilla BIM-järjestelmissä (Building Information Modeling), odotetaan tekevän rakennusalasta kestävämpää. Novatron hyödyntää BIM-tietoja mahdollistaakseen nopeamman ja tarkemman maansiirtotyön, mikä säästää arvokkaita resursseja. Tämän saavuttamiseksi yritys on kehittänyt congatecin tietokonemoduuleihin perustuvia koneenohjausjärjestelmiään varten lujatekoisia teollisuustietokoneita.

Jotta lentäjä saa lentää tiettyä konetyyppiä, hänen pitää kouluttautua siihen. Nyt kouluttautuminen onnistuu virtuaalisesti myös Yhdysvalloissa. FAA eli Federal Aviation Administration on ensimmäistä kertaa virallisesti hyväksynyt virtuaalitodellisuuteen perustuvan koulutusratkaisun ilmailukoulutukseen. Se nojaa Varjon laseihin.

Ruotsalainen iLabs on laajentanut edullisten korttien valikoimaan Challenger+-uutuudella. Se perustuu uuteen Raspberry Pi -mikro-ohjaimeen ja tukee niin Wi-Fi 6- kuin Bluetooth 5 -yhteyksiä. Hintaa kortilla on silti karvan verran yli 23 euroa.