Traficom järjesti tänään kyberturvallisuuden tilannekatsauksen, jonka mukaan verkkorikollisuus on edelleen roimassa kasvussa. Huolestuttavaa on se, ettei kukaan ole enää turvassa verkkorikoksilta. Omituinen kieli ei enää suojele suomalaisia, kiitos tekoälyn.

Nokia on pitkään kipuillut mobiilimarkkinoiden laskun kanssa. Ikävä kyllä uusimmat markkinaennusteet eivät lupaa paljon parannusta. Dell´Oron tuorein ennuste povaa 8-12 prosentin laskua markkinoille tämän vuoden aikana.

Check Point Research (CPR) on paljastanut uuden haittaohjelman, joka pystyy varastamaan selaintietoja, Telegramin ja Discordin pikaviestintäkeskusteluja sekä kryptovaluuttaa. Kyse on haitasta nimeltä Styx Stealer, joka on johdettu pahamaineisesta Phemedrone Stealer -ohjelmasta.

Micron on kehittänyt Intelin kanssa uuden DRAM-moduulin, joka parantaa suorituskykyä etenkin suurteholaskennassa. Moduuli on nimeltään MRDIMM (multiplexed rank dual inline memory module) ja se tukee 32-256 gigatavun kapasiteetteja.

Avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvat ohjaimet ovat saavuttaneet nopeasti suosiota pienissä sulautetuissa laitteissa, mutta nyt piirit tulevat yhä voimakkaammin myös datakeskuksiin. SiFive on esitellyt tähän asti tehokkaimman prosessorinsa, jossa on peräti 256 suoritinydintä.

Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasuhteet ovat tulehtuneet ja nyt amerikkalaispoliitikot haluavat, että maan kauppaministeriö tutkii suosittuja TP-Linkin Wi-Fi-reitittimiä. Poliitikot haluavat, että tutkitaan josko laitteet muodostavat kansallisen turvallisuusriskin.

RISC-V-prosessorien käyttö on nopeassa kasvussa kaikilla sulautetussa elektroniikassa. Nyt kisaan ilmoittautui uusi nimi, Akeana. Se esitteli kolme piiriperhettä, joilla kisataan niin pienempien laitteiden mikro-ohjaimissa kuin palvelinluokan tehoprosessoreissa.

Yhdysvaltain kauppaministeriön alainen NIST-instituutti (National Institute of Standards and Technology) on julkistanut uuden sarjan salausalgoritmeja, jotka on suunniteltu kestämään kvanttitietokoneiden kyberhyökkäykset. Tämä on merkittävä askel digitaalisen turvallisuuden vahvistamisessa, kun maailma valmistautuu kvanttilaskennan aikakauteen.

Microchip Technology ja Acacia ovat ilmoittaneet merkittävästä yhteistyöstä, joka voi muuttaa konesaliliitäntä- ja metroverkkojärjestelmien kehityksen. Tämä yhteistyö on tärkeä, koska se vastaa modernien konesalien kasvaviin kaistanleveysvaatimuksiin, joita synnyttävät esimerkiksi pilvilaskennan ja tekoälyn laajamittainen käyttö.

Vaikka Windows 11:llä on ollut haasteita saavuttaa merkittävä markkinaosuus aiempiin Windows-versioihin verrattuna, Microsoft Windows on edelleen Yhdysvaltojen laajimmin käytetty käyttöjärjestelmä. Stocklytics.com raportoi Windowsin markkinaosuuden kasvaneen 13 prosenttia, kun taas MacOS:n markkina-asema on laskenut lähes 30 prosenttia Yhdysvalloissa.

Korealaistutkijat Pohangin tiede- ja teknologiayliopistosta (POSTECH) ja Korean energiatutkimusinstituutista (KIER) ovat kehittäneet uuden kolmiulotteisen polymeerirakenteen litiummetalliakkuja varten. Sen parantaa merkittävästi litiumionien kuljetusta ja akun suorituskykyä.

Kupariverkko on palvellut televiestintää jo yli 160 vuotta, mutta sen merkitys on jäänyt viime vuosina hyvin pieneksi. DNA tiedotti jo vuonna 2021 kupariverkkojensa korvaamisesta moderneilla kaapeli-, valokuitu- ja mobiiliratkaisuilla, ja vanhan verkon purkutyö alkoi 2022. DNA:n viimeistenkin kuluttajille suunnattujen kuparipohjaisten puhepalveluiden päättäminen tapahtuu vuoden 2024 loppuun mennessä koko Suomessa.

Motorolan uudessa Edge-puhelimessa käytetään uudenlaista antennitekniikkaa, jossa parannetaan antennin ja siten myös linkin kuuluvuutta. Ratkaisu perustuu japanilaisen Muratan kehittämään Radisol-tekniikkaan. Motorolan Edgessä Radisolia käytetään Wi-Fi-kuuluvuuden paratamiseksi.

Telit Cinterion on esitellyt IoT-verkkojen radiomoduulin, joka tukee sekä mobiiliverkkojen LTE-M-yhteyksiä, lisensoimattomia taajuuksia että ensimmäistä kertaa tällaisessa moduulissa myös uusia satelliittiyhteyksiä. Moduuli on nimeltään ME310M1 ja se on mitoiltaan vain 15 x 18 millimetrin kokoinen.

Tutkijat ovat löytäneet tietoturva-aukkoja kiinalaisen Alibaban tytäryhtiön T Headin kahdesta suositusta RISC V -ytimestä. Haavoittuvuus on nimeltään Ghostwrite. Alttiina ovat T Headin suorittimet XuanTie C910 ja C920.

Tutkimuslaitos TrendForcen uusin raportti yritysten SSD-levyistä paljastaa, että tekoälyn kysynnän kasvu on saanut tekoälypalvelinasiakkaat lisäämään merkittävästi yritysten SSD-tilauksiaan kahden viime vuosineljänneksen aikana. Kysyntä on poikkeuksellisen kovaa.

Uuden kyselyn mukaan yhdeksän suomalaista yritystä kymmenestä harkitsee tietokoneiden ja tablettien vaihtamisessa tuotteiden kestävyyttä ja uudelleenkäyttömahdollisuutta. Hyviä aikeita ei kuitenkaan muuteta toimiksi, vaikka useimpia elektroniikkalaitteita ei ole valmistettu kestämään.

Check Point Software Technologies on julkaissut heinäkuun haittaohjelmakatsauksensa. Check Point Softwaren tietoturvatutkijat ovat havainneet, että Windowsiin kohdistetussa Remcos-haittaohjelmakampanjassa hyödynnetään äskettäistä tietoturvaohjelmistopäivitystä. RansomHub on edelleen yleisin kiristyshaittaohjelmaryhmä.

Sähköajoneuvojen (EV) tulevaisuus näyttää entistä lupaavammalta, kun ETH Zürichin tutkijat ovat kehittäneet uuden elektrolyyttisuunnittelun litium-metalliakkuihin. Tämä merkittävä edistysaskel voi paitsi kasvattaa sähköautojen toimintasädettä huomattavasti, myös vähentää niiden ympäristövaikutuksia.

407 euroa. Niin paljon maksoi keskimäärin suomalaisen ostama puhelin huhti-kesäkuussa. Elektroniikka­- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKOn mukaan parin kympin pudotus puhelimen keskihinnassa vuoden aikana perustuu siihen, että edullisempien, alle 150 euroa maksavien puhelimien myynti on noussut.