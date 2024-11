Analog Devices päätti jokin aika sitten lopettaa yhteistyön englantilaisen jakelijan Anglia Componentsin kanssa. Tässä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, mutta Anglia suivaantui tästä niin paljon, että tuli julkisuuteen asian kanssa. Toimitusjohtaja Steve Rawlinsin mukaan ADI:n päätös rajoittaa asiakkaiden valinnanvaraa.

Murata on julkistanut maailman ensimmäisen yhteysmoduulin, joka tukee uutta SGP.32 Remote SIM Provisioning (RSP) -spesifikaatiota osana integroitua SIM-teknologiaa (iSIM). Tämä uusi ratkaisu pohjautuu Muratan innovatiiviseen Type 2GD Cat.M1/NB-IoT -yhteysmoduuliin, joka tukee ETSI/3GPP Release 17 -standardia, sekä Giesecke+Devrientin (G+D) korkeasti suojattuun SGP.32-yhteensopivaan SIM-käyttöjärjestelmään.

Teknologiateollisuus kertoi tänään suhdannekatsauksessaan, että elektroniikka- ja sähköteollisuus on lähes 10 prosenttia viimevuotista alemmalla tasolla. Viime vuonna alan yritysten liikevaihto laski viisi prosenttia noin 20 miljardiin euroon eli lasku näyttää jatkuvan.

MIPS kertoo, että sen P8700-sarjan RISC-V -prosessorinsa on nyt yleisesti lisensoitavissa. P8700 on suunniteltu vastaamaan edistyneimpien autoteollisuuden sovellusten, kuten ADAS-järjestelmien ja autonomisten ajoneuvojen, vaatimuksiin matalan viiveen ja vaativan tietoliikenteen osalta. Prosessori tarjoaa alansa huippua olevan suorituskyvyn, energiatehokkuuden ja skaalautuvuuden.

Deloitte Technology Fast 50 listaa 50 nopeimmin kasvavaa teknologiayritystä Suomessa. Tänä vuonna voittajaksi nousee kvanttitietokoneita kehittävä IQM Finland Oy, joka on kolmen vuoden aikana (2020–2023) kasvanut huimat 22 485 prosenttia.

Wi-Fi 8 on tulossa mullistamaan langattoman verkon käyttökokemuksen, sillä se keskittyy ennen kaikkea yhteyksien luotettavuuteen. Tähän mennessä Wi-Fi-tekniikat ovat painottaneet tiedonsiirtonopeuden kasvattamista, mutta Wi-Fi 8 vie kehityksen askelta pidemmälle korostaen erityisesti yhteyksien vakauden ja jatkuvuuden merkitystä.

Cornellin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen huokoisen kidemateriaalin, joka voi mullistaa litiumioniakkujen turvallisuuden. Uusi kide perustuu makrosyklien ja molekyylikääreiden innovatiiviseen yhdistelmään, ja se mahdollistaa litiumionien kulun erityisen sujuvasti kiinteän aineen läpi.

Kännykkälaturit galliumnitridi-piireillään mullistanut Navitas Semiconductor on julkistanut maailman ensimmäisen 8,5 kilowatin teholähteen, joka toimii GaN- ja SiC-tekniikoilla. Tällä yhdistelmällä datakeskuslaitteiden hyötysuhde on saatu nostettua 98 prosenttiin.

Kärkireleiden valmistaja Pickering Electronics esittelee korkean tiheyden reed-releitä testaus- ja mittaussovelluksiin Electronica-messuilla ensi viikolla. Näihin kuuluu myös Series 125 uutuus, teollisuuden pienin kaksinapainen DPST (double-pole, single-throw) reed-rele.

Jos haluaa tehdä piiristä suurten volyymien kannalta houkuttelevamman, sen kappalehinnan pitää yleensä laskea. Renesas on nyt tehnyt näin uusien RA8-sarjan ohjainpiiriensä kanssa. Ominaisuuksia karsimalla hintaa on saatu alas, mutta tehokkaasta Arm Cortex-M85-ytimestä on pidetty kiinni.

T-Mobile US ilmoittaa rikkoneensa 5G-verkon nopeusennätyksen päätelaitteesta verkkoon päin. Ericssonin ja Nokian laitteita käyttävän operaattorin verkossa yllettiin 2,2 gigabitin huippunopeuteen, mikä on nopein tilastoitu tulos maailmassa.

Sähköteknisen kaupan liiton tilasto kertoo, että sähköautojen latauslaitteiden myynti laski 23,8 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Luvussa näkyy selvästi se, että valtion avustusten loppuminen vuodenvaihteessa 2023-2024 on hidastanut uusien laturien asennusta.

Sulautetuissa menee nyt lujaa. IoT-ratkaisuihin keskittyvä Kontron AG julkisti vuoden 2024 kolmannen neljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden tuloksensa, jotka osoittavat vahvaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua.

Infineon Technologies on tänään julkistanut AURIX TC4Dx -mikro-ohjaimen, joka on uusimman AURIX TC4x -perheen ensimmäinen jäsen. Uusi mikro-ohjain perustuu 28 nanometrin teknologiaan ja tarjoaa lisää suorituskykyä sekä korkeanopeuksisia yhteyksiä.

STMicroelectronics on julkaissut uuden web-pohjaisen työkalun, ST AIoT Craftin, joka helpottaa tekoälyä hyödyntävien IoT-projektien kehitystä ST älykkäillä MEMS-antureilla. Työkalu mahdollistaa tekoälymallien luomisen ja käyttöönoton suoraan anturitasolla, mikä nopeuttaa kehitystä ja vähentää virrankulutusta.

National Instruments oli takavuosina yritys, joka näkyi kaikkialla. Sillä oli paikalliset toimistot lähes joka maassa. NI:n maakohtaiset toimistot korvattiin vuosia sitten globaaleilla asiakkuuksilla, mutta heiluri meni ehkä liian pitkälle. Nyt yhtiö palaa kartalle nyt uuden emoyhtiönsä Emersonin tuella, lupaa lokakuun alussa Pohjoismaiden ja Benelux-maiden maajohtajana aloittanut René Voorhorst.

Elisa ja Nokia ovat kokeilleet ensimmäisenä Euroopassa 100 gigabitin nopeutta tuotannollisessa valokuituverkossa. Ennätys antaa esimakua tulevien vuosien kehityksestä: Elisa on jo kesäkuusta asti rakentanut valokuituverkkoaan kyseisellä huippunopealla teknologialla.

Amerikkalainen Time-lehti on valinnut pian päättyvän vuoden parhaat keksinnöt. Joukossa on esimerkiksi robottikirurgiaa ja immersiivistä pelaamista. Laitepuolella mainittujen joukkoon ylsi Honorin Magic V3, joka on maailman ohuin taivuteltava älypuhelin.

Viikon päästä alkavat Münchenissä ammattielektroniikan tärkeimmät messut, kun Electronica avaa ovensa. Tämä tarkoittaa, että messujen uusien tuotteiden vyöry on jo alkanut. Flex Power Systems lupaa esitellä Münchenissä uutta datakeskusten teholähdettään.

Usein läppäreihin asennetaan kameroita, joiden avulla tunnistetulle käyttäjälle voidaan poistaa lukitus automaattisesti. Näyttöjen reunukset käyvät kuitenkin yhä kapeammiksi, joten integroidun kameran pitää kutistua samaa tahtia.