Tesla kiertää työsaartoa Ruotsissa suomalaisyrityksen kautta

Tesla on ajautunut erikoiseen selkkaukseen Ruotsin ay-liikkeen kanssa, ja yhtiö on nyt ryhtynyt kiertämään työtaistelutoimia suomalaislähtöisen yrityksen avulla. Kyseessä on ahvenanmaalainen ACS-konserni (Automation & Charger Solar), joka on aloittanut Teslan superlatureiden asennukset Ruotsissa kesken laajaa ay-liikkeen tukemaa saartoa.

Ruotsin metallityöläisten liitto IF Metall on vuodesta 2023 lähtien vaatinut Teslan Ruotsin-toiminnoilta työehtosopimuksen solmimista. Koska Tesla on kieltäytynyt, liitto on ryhtynyt laajoihin työtaistelutoimiin, joita tukevat myös muut ammattiliitot – esimerkiksi Elektrikerförbundet, eli sähköliitto, on estänyt latausasemien huollon ja asennukset.

Tavoitteena on ollut painostaa Teslaa noudattamaan Ruotsin työmarkkinamallia, jossa kollektiivisopimukset ovat keskeinen osa työehtojen sääntelyä.

Ahvenanmaalainen Ålandstidningen vahvisti, että kyseessä oleva asennusyritys on ACS.

ACS-konserni rikkurina Ruotsissa

Huhtikuussa ja toukokuussa 2025 Teslan superlatureita on kuitenkin ilmestynyt paikkoihin, joissa niiden asentaminen olisi estetty lakkojen ja saartojen vuoksi. Ruotsalaislehti Arbetar sekä Elektroniktidningen paljastivat, että asennustyöt on suorittanut ahvenanmaalainen ACS, joka toimii nimellä ACS Automation & Charger Solar. Yritys on perustettu vuonna 2018 ja toimi alun perin vain Ahvenanmaalla, mutta rekisteröi ruotsalaisen y-tunnuksen vuoden 2024 lopussa ja aloitti toiminnan Ruotsissa.

Yrityksen asentajia on nähty työmailla muun muassa Torsbyssä, Grumsissa, Malmössä ja Södertäljessä – alueilla, joilla saarto on ollut voimassa.

Ruotsin sähköliitto pyrkii nyt saamaan ACS:n allekirjoittamaan työehtosopimuksen. Liiton mukaan ulkomaisetkin toimijat on saatettava Ruotsin työmarkkinamallin piiriin.

Tesla ei ole julkisesti kommentoinut tilannetta eikä ACS:n roolia. Yrityksen toimitusjohtaja Elon Musk on aiemmin kritisoinut ay-liikkeitä, eikä Tesla ole toistaiseksi solminut työehtosopimuksia missään päin maailmaa. Elektroniktidningenin mukaan rikkurityö ei ole laitonta, mutta se koetaan vakavaksi iskuksi ruotsalaiselle työmarkkinamallille.

Kuva: Tesla-latausasema Suomessa.