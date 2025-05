ECF25 siirtyy syyskuulle

Sulautettujen ratkaisujen maailma laajenee nopeasti, mutta komponenttien ja ratkaisujen hankkiminen voi olla haasteellista. Mikä on oikea lähestymistapa juuri sinun projektiisi? Millainen suhde ja työnjako komponenttitoimittajilla ja jakelijoilla on? Tähän keskittyy ECF25-tapahtuma. Ajankohta on vaihtunut ja uusi päivämäärä on tiistai, 16. syyskuuta.

ECF25 – Embedded & Distribution -tapahtuma on suunnattu elektroniikkasuunnittelijoille, jotka etsivät uusimpia innovaatioita, komponenttien ostajille, jotka haluavat tehostaa toimitusketjujaan, sekä yritysjohtajille, ja kaikille sulautetusta elektroniikasta kiinnostuneille!

Kuten aina, tapahtuma on vierailijoille maksuton. Ohjelmassa on asiantuntijoiden keynote-puheenvuoroja ja teknisiä esityksiä. Paikka on viimevuotiseen tapaan Maria 01 -kampus Helsingin Kampissa.

Tapahtuman ajantasaiset tiedot löytyvät ECF-sivuilta osoitteesta www.embeddedconference.fi.

Huom. Päivämäärän vaihtumiseen on raadollinen syy. Järjestäjä joutui jääkiekossa tapahtuneen loukkaantumisen takia pieneen käsioperaatioon, josta toipuminen on hyvässä vauhdissa.