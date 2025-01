Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kääntyi kasvuun vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä, jolloin myynnin arvo nousi 4,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko vuoden 2024 yhteenlaskettu tukkumyynnin arvo oli 1,223 miljardia euroa, mikä on Sähköteknisen kaupan liitto ry:n (STK) tilastoissa kolmanneksi suurin vuosimyynti.

Northwestern-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän, jossa orgaaninen teollisuusjäte muunnetaan tehokkaaksi energian varastointimateriaaliksi. Tutkijoiden kehittämä innovaatio voi tulevaisuudessa mahdollistaa kestävämpien akkujen valmistuksen laajamittaisia sovelluksia varten. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun TPPO-jäteainetta (triphenyylifosfiinioksidia) käytetään virta-akkujen tutkimuksessa.

Euroopan maat etenevät vauhdilla 5G-verkkojen käyttöönotossa, mutta samalla keskustelu kiinalaisten verkkolaitevalmistajien, kuten Huawein ja ZTE:n, roolista Euroopan telekommunikaatioverkoissa kiihtyy. Strand Consultingin tuoreen raportin mukaan EU-maiden turvallisuustoimenpiteet ja "EU:n 5G-työkalupakki" ovat asettamassa kiinalaiset valmistajat taka-alalle, mutta täysin ne eivät ole kadonneet.

OnePlus on tänään aloittanut uuden 13R-mallin myynnin, viikko 13-huippumallin jälkeen. Kyse on mielenkiintoisesta tehopakkauksesta, joka 12 + 256 gigatavun muisteilla maksaa 749 euroa.

Energian varastointiratkaisujen kehittävä japanilainen Nichicon ja ruotsalainen Epishine esittelivät Las Vegasin CES-messuilla vallankumouksellisen itsestään latautuvan paristoratkaisun. Uusi SCB-EpNi-2500-000400-moduuli yhdistää Nichiconin huippuluokan LTO-paristot ja Epishinen ultrakevyet, joustavat orgaaniset aurinkokennot. Iso kysymys kuuluu, onko kehitetty paristo ikuinen?

Mobiilidatan kulutukseen käytetyt summat ovat kasvaneet hurjasti digitaalisten alustojen, IoT-laitteiden ja älypuhelimien lisääntyneen käytön myötä. Vuonna 2024 mobiilidataan käytettiin maailmanlaajuisesti 641 miljardia dollaria, ja tämän luvun odotetaan kasvavan vielä 30 miljardilla dollarilla tänä vuonna. Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavia, ja amerikkalaiset maksavat mobiilidatastaan selvästi eniten.

Tulevaisuuden ennustaminen on aina hankalaa, mutta muistien valmistaja Kingston on esittänyt oman arvionsa alkaneen vuoden tärkeimmistä uusista ja läpilyövistä tekniikoita. Listalta löytyvät AI, PCIe 5.0, DDR5 ja CXL.

Oulun yliopiston professorit Aarno Pärssinen ja Mika Ylianttila ovat saaneet kansainvälisesti arvostetun IEEE Fellow -arvonimen. Tämä maailman johtavan teknologiajärjestön myöntämä tunnustus annetaan vain alle 0,1 prosentille IEEE:n jäsenistä vuosittain, ja se perustuu poikkeuksellisiin ansioihin teknologian kehittämisessä.

Rohde & Schwarz on päivittänyt huippuluokan SMW200A- ja SMM100A-vektorisignaaligeneraattorinsa. Päivitykset parantavat nopeiden 5G-signaalien tarkkuutta ja analyysiä. Tämä tehostaa erityisesti korkeilla FR2- ja FR3-taajuuksilla toimivien vastaanottimien kehitystä.

Ambiq ja ThinkAR ovat yhdistäneet voimansa luodakseen AiLens-älylasit, jotka yhdistävät tekoälyn ja lisätyn todellisuuden (AR) täysin uudella tavalla. Näistä vain 37 grammaa painavista laseista odotetaan suurta harppausta älylasimarkkinoilla niiden käytännöllisyyden ja huipputeknologian ansiosta.

Aalto-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden infrapunafotodiodin, joka parantaa merkittävästi infrapunavalon havaitsemista. Tämä teknologia on paitsi herkempi kuin nykyiset ratkaisut, myös yhteensopiva nykyaikaisen elektroniikan valmistusprosessien kanssa.

Check Point Research (CPR) on havainnut uuden version Banshee-haittaohjelmasta, joka kohdistuu MacOS-käyttäjiin ja varastaa selainkirjautumisia, kryptovaluuttalompakoita sekä muuta arkaluontoista tietoa. Banshee-haittaohjelma on pysynyt havaitsematta yli kahden kuukauden ajan, mikä korostaa sen kehittyneitä kykyjä välttää tietoturvajärjestelmien tunnistus.

Meta Platforms eli Facebook ja englantilainen Plessey Semiconductors ovat yhdessä kehittäneet maailman kirkkaimman punaisen mikroledi-näytön, joka on suunniteltu erityisesti lisätyn todellisuuden laseille. Tämä teknologinen läpimurto nostaa AR-lasien suorituskyvyn uudelle tasolle, tarjoten kirkkauden, joka ylittää kaikki aiemmat standardit.

Japanilainen ROHM on esitellyt uuden infrapunalaserin, joka mullistaa lidar-sovellusten suorituskyvyn. Uusi RLD8BQAB3-laserdiodi tuottaa jopa 1 kW:n valotehon, mikä merkittävästi parantaa etäisyyden mittauksen tarkkuutta ja resoluutiota. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa autonomisten ajoneuvojen, droonien ja robottien käyttöön.

Qualcomm julistaa itsensä voittajaksi kiistassa Armin kanssa sen jälkeen, kun valamiehistö antoi päätöksen kahdessa kolmesta ratkaistavasta kysymyksestä. Tuomari ei salli uutta oikeudenkäyntiä ennen kuin yritykset ovat keskustelleet sovittelijan kanssa.

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2025 tietotekniikan professori Heidi Kuusniemen Vaasan yliopistosta. Kuusniemi on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu paikkatietotekniikan ja satelliittinavigoinnin asiantuntija, joka on tehnyt merkittävää työtä avaruusteknologian ja paikannusjärjestelmien parissa yli 20 vuoden ajan.

Mikroelektromekaanisiin järjestelmiin eli MEMS-komponentteihin perustuvat piiajoituslaitteet päihittävät kvartsin elektroniikkasuunnittelun uudella aikakaudella. Yksi MEMS-ajoituspiirien vahvuuksista on ohjelmoitavuus.

Englannissa kehitetty vallankumouksellinen kvanttitekniikkaan perustuva atomikello lupaa parantaa turvallisuutta ja tarkkuutta sotilasoperaatioissa. Puolustusministeriön salaisessa tutkimuslaitoksessa (Dstl) kehitetty kvanttitekniikkaa hyödyntävä atomikello on tarkkuudessaan täysin omaa luokkaansa.

Autonvalmistaja Honda Motor ja Renesas Electronics ovat ilmoittaneet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää korkean suorituskyvyn järjestelmäpiiri (SoC) ohjelmallisesti määritettäville autoille (SDV, Software-Defined Vehicle). Uusi SoC tulee tarjoamaan huippuluokan tekoälysuorituskykyä (2000 TOPS) yhdistettynä maailmanluokan energiatehokkuuteen (20 TOPS/W).

PC-markkinoilla puhaltavat uudet tuulet: ensimmäistä kertaa neljään vuoteen myynti kääntyy nousuun. Stocklyticsin keräämien tuoreiden tilastojen mukaan PC-myynti kasvaa globaalisti 2,9 prosenttia ja saavuttaa 225 miljardin dollarin rajapyykin vuonna 2025. Tämä merkitsee merkittävää käännettä markkinoille, jotka ovat kärsineet viime vuosina mittavista laskuista.