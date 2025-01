Uuden mullistavan teknologian myötä tietokoneiden ja tekoälyjärjestelmien laskentateho voi harpata täysin uudelle tasolle. Kansainvälinen tutkijaryhmä on kehittänyt innovatiivisen valoon perustuvan muistialustan, joka tarjoaa huikean nopeuden ja energiatehokkuuden yhdistelmän. Teknologiaa esittelevä tutkimus on julkaistu arvostetussa Nature Photonics -tiedejulkaisussa.

Älylaitteiden määrä kodeissa kasvaa, mutta niiden ohjaaminen perustuu yhä älypuhelimeen tai äänikomentoihin. Washingtonin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet IRIS-älysormuksen, jonka avulla käyttäjät voivat hallita kodin älylaitteita yksinkertaisesti osoittamalla niitä ja painamalla sormuksen painiketta.

EU:n DORA-säännös (Digital Operational Resilience Act) on Euroopan unionin sääntelykehys, jonka tarkoituksena on parantaa rahoitusalan digitaalista toimintavarmuutta. Sen siirtymäaika on nyt päättynyt, joten lainsäädännän täytyy olla käytössä.

Turvallisuuden ja yksityisyyden suojelu ovat yhtä tärkeitä, eivätkä ne ole toistensa vaihtoehtoja. Vaikka turvallisuusuhat saattavat vaikuttaa akuutimmilta, myös yksityisyydensuojan laiminlyönti voi johtaa merkittäviin haittoihin, kirjoittaa Qualcomm Innocation Centerin suunnittelujohtaja Tyler Baker.

Elisa kertoo palkkaavansa kotimarkkina-alueilleen Suomeen ja Viroon lähes sata tekoäly- ja ohjelmisto-osaajaa. Uudenlaisen osaamisen rooli kasvaa, kun tekoälyn hyödyntäminen yritystoiminnan eri osa-alueilla yleistyy ja verkoista tulee yhä itseohjautuvampia eli autonomisempia. Kysyntää on eritoten liiketoiminnasta kiinnostuneille teknologiaosaajille.

Verkon laadun ja nopeuksien mittaamiseen erikoistuneen Ooklan tuoreen tutkimuksen mukaan Pohjoismaat ovat vakiinnuttaneet asemansa Euroopan kärjessä 5G-verkkoteknologian käyttöönotossa ja saatavuudessa. Alueen vahva asema perustuu onnistuneisiin poliittisiin päätöksiin, aikaisiin spektripäätöksiin sekä operaattoreiden väliseen verkkojen jakamiseen.

Vaikka iPhone on ollut Applen menestynein tuote julkaisustaan vuonna 2007 lähtien, viime vuosikymmenen aikana yhtiön palveluliiketoiminta on kasvanut huimasti ja noussut yhdeksi merkittävimmistä tulonlähteistä. AltIndex.com-sivuston tietojen mukaan Applen palvelutulot ovat kasvaneet 433 % viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä on nelinkertainen kasvu iPhoneen verrattuna.

Saksalainen EBE sensors + motion on päivittänyt HR100-kääntönuppinsa vastaamaan modernin teollisuuden tarkkuusvaatimuksia. Uudessa mallissa mekaaniset jousi-kuulajärjestelmät on korvattu magneettisella Hall-anturiteknologialla, mikä takaa pitkäikäisyyden, huoltovapauden ja ylivertaisen tarkkuuden.

Tietoturvayhtiö Check Pointin joulukuun haittaohjelmakatsauksessa valokeilaan nousi FunkSec, joka on uusi tekoälyä hyödyntävien kiristyshaittaohjelmien palvelutuottaja. Yleisin haittaohjelma oli niin Suomessa kuin globaalisti FakeUpdates.

MEMS-pohjaisista ajoituspiireistään tunnettu SiTime on esitellyt uuden SiT5977-sirun, joka on Elite RF -tuoteperheen uusin lisäys. Tämä yhden sirun ajoitusratkaisu on suunniteltu vastaamaan tekoälylaskentasolmujen ja suuren kaistanleveyden verkkojen tarkkoihin synkronointivaatimuksiin. Sen kohteisiin kuuluvat muun muassa älyverkon rajapintakortit, kiihdytinkortit, kytkimet ja laskentasolmut.

Kyberrikolliset ovat ottaneet käyttöön entistä kehittyneempiä menetelmiä, joissa haittakoodia piilotetaan kuvatiedostoihin. Tämä ilmiö nousi esille HP Wolf Security tuoreessa Threat Insights Reportissa, joka kartoitti kyberturvallisuuden uhkia vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä.

Natrium-akut voivat tarjota halvemman ja kestävämmän vaihtoehdon litium-ioniakuille, mutta merkittäviä teknologisia läpimurtoja tarvitaan ennen kuin ne voivat saavuttaa markkinoiden kilpailukyvyn, kertoo Stanfordin yliopiston johtama tutkimus.

Nokia ja Ericsson järjestivät eilen Brysselissä New Industrial Ambition for Europe -huippukokouksen, jossa korostettiin Euroopan teknologiakilpailukyvyn kriittistä tilaa ja tarvetta välittömiin toimiin. Kokouksessa olivat mukana eurooppalaisen teknologia-alan ja politiikan kärkinimet, jotka vetoavat EU:n päättäjiin digitalisaation ja investointien priorisoimiseksi.

Tehokas tiedonsiirto on nykyautoissa kriittistä, kun kehittyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät (ADAS), autonominen ajaminen ja huippuluokan viihdejärjestelmät kasvattavat tiedonkäsittelyn tarvetta. Tässä modernien ajoneuvojen vaatimuksia varten kehitetty PCIe 4.0 -teknologia nousee ratkaisevaan rooliin.

Raspberry Pi -säätiö on osoittanut, miten avoimuus ja vastuullisuus voivat muuttaa tapaa, jolla teknologiateollisuus käsittelee tietoturvaongelmia. RP2350-ohjainpiirin ympärille luotu vuoden mittainen hacking challenge toi esiin neljä merkittävää haavoittuvuutta, jotka on nyt dokumentoitu ja joiden korjaaminen on jo työn alla.

Sveitsiläinen u-blox on julkaissut ensimmäisen autokäyttöön suunnatun Wi-Fi 7 -moduulinsa, RUBY-W2:n. Moduuli on suunniteltu parantamaan autojen viihde- ja telematiikkajärjestelmien käyttökokemusta tuomalla nopeamman, luotettavamman ja monipuolisemman yhteyden autoilijoiden ja matkustajien käyttöön.

Tekoälyn yleistyminen haastaa datan tallennusratkaisujen rajoja. Tuotekehityksellään Silicon Motion pyrkii vastaamaan tekoälyn asettamiin kasvaviin tallennusvaatimuksiin.

Japanilainen tutkimusryhmä on kehittänyt uudenlaisen hybridimuotoiseen eleklyyttiin perustuvan litiumioniakun, joka lupaa ratkaista nykyisten akkujen suurimmat ongelmat: turvallisuuden ja käyttöiän. Tämä innovatiivinen akku, jossa yhdistetään kiinteä ja nestemäinen elektrolyytti, voi mullistaa sähköajoneuvojen ja -laitteiden tulevaisuuden.

Tietoturvayhtiö Check Point on laatinut ransomware-vuosiraportin viime vuodelta. 2024 oli ennätyksellinen kiristysohjelmahyökkäyksille, joita raportoitiin peräti 5414, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden keskeisin trendi oli hajautettujen ja ammattimaisten kiristysohjelmaryhmien nousu sekä siirtymä tietovuotopohjaiseen kiristykseen (Data Leak Extortion, DXF).

LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Tobias Wesselborg on kehittänyt tutkimuksessaan kaksi uutta prosessointimenetelmää, jotka mahdollistavat litiumin, nikkelin ja koboltin tehokkaan talteenoton käytetyistä litiumioniakuista. Nämä hydrometallurgiset menetelmät tarjoavat ratkaisuja kriittisten metallien talteenottoon ja kierrätykseen, vastaten teollisuuden kasvaviin tarpeisiin.