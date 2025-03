Nokia ja Honeywell Aerospace Technologies ovat julkistaneet strategisen yhteistyön kanadalaisen Numanan kanssa edistääkseen kvanttiturvallisten verkkojen (Quantum-Safe Networks, QSN) kehitystä Montrealissa ja maailmanlaajuisesti. Yhteistyön tavoitteena on vauhdittaa innovaatiota, edistää turvallisen digitaalisen infrastruktuurin rakentamista ja mahdollistaa siirtymä post-kvanttiajan tietoturvaan.

Nokia on julkistanut uuden Broadband Easy -alustan, jonka avulla operaattorit voivat nopeuttaa ja tehostaa valokuituverkon rakentamista jopa 20 prosenttia. Alusta yhdistää automaation ja tekoälyn tarjoten kokonaisvaltaisen hallinnan kuituverkon suunnitteluun, asennukseen ja budjetointiin.

Tekniikan tohtori Tuomas Lahtinen on nimitetty Tampereen yliopistoon rakennettavan sirujen paketointipilottilinjan johtajaksi. SiPFAB -pilottilinjalla tullaan kehittämään ja testaamaan uusia sirujärjestelmiä yhteistyössä yritysten kanssa.

Suomen Yhteisverkon hallinnoimien verkkojen modernisointi, 5G-päivitys ja 3G-verkon sulkeminen valmistuivat vuoden 2024 lopussa. SYV:n toimialueella on nyt kattava 5G-verkko, minkä lisäksi viimeisetkin 3G-verkolta vapautuneet taajuusalueet on otettu 4G-verkon käyttöön. Modernisoinnin yhteydessä 4G-kapasiteettia ja -peittoa on myös lisätty huomattavasti.

Monille tuttu "En ole robotti" -varmennus ei enää takaa turvaa. HP:n tuore kyberturvaraportti varoittaa, että verkkorikolliset hyödyntävät tekaistuja CAPTCHA-testejä houkutellakseen käyttäjiä asentamaan haittaohjelmia tietämättään.

Kolme vuotta on kulunut siitä, kun suomalainen Okmetic aloitti erikoiskiekkoja valmistavan tehtaansa laajennuksen Vantaalla, aivan Helsingin kupeessa. Investoinnin arvo on 400 miljoonaa euroa, ja kaupallinen tuotanto on määrä aloittaa kesällä.

Kyberhyökkäykset vesilaitoksia ja muuta kriittistä infrastruktuuria vastaan ovat lisääntyneet hälyttävällä vauhdilla maailmanlaajuisesti. Vuonna 2025 energiasektorin, mukaan lukien vesi- ja jätevesihuolto, organisaatiot kohtaavat keskimäärin 1872 kyberhyökkäysyritystä viikossa. Tämä on 53 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo kyberturvayhtiö Check Point Research.

Yritysten langattomien lähiverkkojen eli WLAN-verkkojen maailmanlaajuinen markkina kasvoi 3,2 prosenttia vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoteen ja nousi 2,6 miljardiin dollariin. IDC:n mukaan koko vuoden osalta markkina kuitenkin kutistui 12,7 prosenttia ja päätyi 9,4 miljardiin dollariin.

Semtech on julkistanut uuden LoRa Plus LR2021 -vastaanottimen, joka merkittävästi laajentaa LoRa-teknologian käyttömahdollisuuksia. Uusi neljännen sukupolven LoRa-vastaanotin tukee useita taajuuksia, tarjoaa FLRC-modulaation jopa 2,6 Mbps tiedonsiirtonopeudella ja mahdollistaa ensi kertaa myös audion ja kuvien siirtämisen LoRa-verkoissa.

Valokuituteknologia on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin, kun ETH Zürich ja sen spin-off-yritys Polariton Technologies julkistivat maailmanennätyksen rikkovan plasmonisen elektro-optisen modulaattorin. Uusi laite mahdollistaa datansiirron taajuuksilla aina 1,1 terahertsiin (THz) asti – alueelle, jota on aiemmin pidetty lähes mahdottomana saavuttaa.

Raspberry Pi on julkaissut uuden mikro-ohjaimen nimeltä RP2350, joka on nyt saatavilla ostettavaksi ympäri maailmaa virallisten jälleenmyyjien kautta. Uutuusmalli rakentuu suositun RP2040:n pohjalle, mutta tuo mukanaan lisää suorituskykyä, parempaa turvallisuutta ja silti erittäin kilpailukykyisen hinnan.

Yhdysvaltalainen puolijohdealan startup Zero ASIC on julkistanut maailman ensimmäisen avoimen standardin mukaisen eFPGA-tuotteen nimeltä Platypus. Tämä julkaisu voi merkitä käännekohtaa koko FPGA-teollisuudelle samalla tavalla kuin RISC-V-arkkitehtuuri on mullistanut CPU-markkinat.

Microchip Technology on julkaissut uuden AVR SD -perheen mikro-ohjaimet, jotka täyttävät ajoneuvojen turvallisuusvaatimukset ja SIL 2 -tason teollisuusstandardit alle dollarin hinnalla. Nämä uudet ohjaimet on suunniteltu helpottamaan insinöörien työtä turvallisuuskriittisissä sovelluksissa ilman, että suunnittelun kustannukset tai monimutkaisuus kasvaisivat merkittävästi.

Oulussa on otettu merkittävä askel terveysteknologian kehityksessä. VTT on käynnistänyt uuden pilottilinjan, joka nopeuttaa lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä ja kaupallistamista. Innovatiivinen testitehdas mahdollistaa terveysteknologisten ratkaisujen tuomisen markkinoille jopa kolmanneksella.

Nokia on esitellyt uuden FastMile Gateway 4 -reitittimen, joka tuo Wi-Fi 7 -teknologian koteihin entistä nopeamman ja luotettavamman langattoman yhteyden mahdollistamiseksi. Uusi sisätiloihin tarkoitettu 5G-reititin tarjoaa jopa 4 Gbps:n Wi-Fi-nopeudet.

Apple on tehnyt merkittävän irtioton Qualcommin modeemeista ja julkaissut ensimmäisen oman 5G-modeeminsa, C1:n, osana uutta iPhone 16e -mallia. Ooklan Speedtest-tulokset osoittavat, että C1 suoriutuu hyvin monissa tilanteissa, mutta sillä on myös omat rajoituksensa.

LUT-yliopiston ydintekniikan tutkimuslaboratorioon Lappeenrannan kampuksella rakennetaan vuosina 2025–2026 kaksi uutta koelaitteistoa pienreaktorien turvallisuuden tutkimista varten. Koelaitteistoista toinen perustuu suomalaiseen ja toinen ranskalaiseen teknologiaan.

Sulautettujen korttitietokoneiden toimittaja congatec esitteli Embedded World 2025 -messuilla uuden lämpöputkijäähdytysratkaisun, joka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä ympäristöolosuhteita. Innovatiivinen ratkaisu käyttää veden sijasta asetonia lämpöputkien työaineena, mikä estää lämmönsiirtovälineen jäätymisen erittäin matalissa lämpötiloissa.

Asus on julkistanut uuden AI-supertietokoneen, Asus Ascent GX10:n, joka tuo petafloppitason laskentatehon suoraan kehittäjien, tekoälytutkijoiden ja data-analyytikoiden käyttöön. Kompaktin koon ansiosta käyttäjät voivat nyt kehittää ja testata suuria tekoälymalleja suoraan omalla työpöydällään ilman riippuvuutta pilvipalveluista.

Googlen toisen sukupolven Chromecast-laitteita piinannut laajamittainen toimintahäiriö on viimein saatu korjattua. Monet käyttäjät raportoivat, että laite alkoi toimia normaalisti ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, kunhan he eivät olleet ehtineet palauttaa laitetta tehdasasetuksiin.