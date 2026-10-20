Elektrobit ja amerikkalainen Microchip Technology ryhtyvät yhteistyöhön autojen ECU-ohjainyksiköiden ohjelmistokehityksen nopeuttamiseksi. Tavoitteena on vähentää AUTOSAR-ohjelmistojen integrointiin liittyvää käsityötä ja tarjota autonvalmistajille entistä valmiimpia ohjelmistoalustoja.
Autojen muuttuessa yhä enemmän ohjelmistopohjaisiksi myös elektronisten ohjainyksiköiden ohjelmistot monimutkaistuvat. AUTOSAR-standardin avulla ohjelmistot voidaan erottaa laitteistosta, mutta eri ohjelmistokomponenttien ja prosessorien yhteensovittaminen vaatii edelleen huomattavasti työtä.
Elektrobitin ja Microchipin yhteistyössä yhdistetään Microchipin ajoneuvoprosessorit Elektrobitin EB tresos -ohjelmistotyökaluihin ja AUTOSAR-perusohjelmistoon. Ratkaisu sisältää valmiiksi integroituja MCAL-ohjelmistomoduuleja, jotka muodostavat rajapinnan ECU:n laitteiston ja ylempien ohjelmistokerrosten välille.
Elektrobit pyrkii automatisoimaan integraatiotyötä niin sanotulla integration-as-code -menetelmällä. Siinä toistuvat AUTOSAR-integrointitehtävät muutetaan uudelleenkäytettäväksi, suoritettavaksi ohjelmalogiikaksi. Näin kehittäjät voivat keskittyä varsinaisiin ajoneuvotoimintoihin perusohjelmiston rakentamisen sijasta.
Yhteistyön ensimmäinen konkreettinen tulos on tuki Microchipin SAMA5-sarjan mikroprosessoreille. Elektrobitin EB tresos AutoCore OS- ja AutoCore Generic -moduulit on jo sovitettu alustalle, ja ratkaisu on asiakkaiden käytettävissä. Myöhemmin tukea on tarkoitus laajentaa muihin Microchipin prosessorialustoihin.
Yhtiöt näkevät automaatiossa myös mahdollisuuden tekoälyn hyödyntämiseen. Nykyinen ratkaisu ei vielä perustu tekoälyyn, mutta automatisoidut integraatioprosessit voivat myöhemmin mahdollistaa tekoälyavusteisen ohjelmistokonfiguroinnin ja kehityksen.
Yhteistyön ensimmäisiä kohdemarkkinoita ovat Aasian nopeasti kasvavat ajoneuvosegmentit, erityisesti kaksipyöräiset ajoneuvot. Ratkaisuja aiotaan tarjota myös muille ajoneuvovalmistajille Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.