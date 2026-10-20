Vastamelutekniikka haastaa kännyköiden RF-suodattimet

Brittiläinen Forefront RF tuo matkapuhelimiin vastamelukuulokkeista tutun periaatteen. Sen uusi RF-piiri muodostaa lähettimestä vastaanottimeen vuotavasta signaalista vastakkaisvaiheisen kopion, joka kumoaa häiriön. Näin useita kiinteitä RF-dupleksereita voidaan korvata yhdellä säädettävällä moduulilla.

Forefrontin mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen kaupallinen ratkaisu, joka ei tarvitse perinteisiä SAW- tai BAW-dupleksereita. Nykyisissä älypuhelimissa lähetys- ja vastaanottosignaalit erotetaan toisistaan tyypillisesti akustisilla SAW- ja BAW-suodattimilla. Niitä tarvitaan, koska lähettimen voimakas signaali voisi muuten häiritä huomattavasti heikomman vastaanottosignaalin käsittelyä. Eri taajuusalueet edellyttävät kuitenkin omia dupleksereitaan, mikä kasvattaa RF-etupään komponenttimäärää ja vie piirilevytilaa.

Forefrontin kehittämä Foretune-tekniikka ratkaisee ongelman adaptiivisella passiivisella häiriönpoistolla. Periaate muistuttaa vastamelukuulokkeita, mutta äänen sijasta kumotaan radiotaajuista sähköistä signaalia. Häiriönpoisto mukautuu toimintaolosuhteisiin, jolloin samaa moduulia voidaan käyttää useilla taajuusalueilla.

Ensimerkiksi ensimmäiseksi esitelty FFM51010-piiri tukee viittätoista matkapuhelinverkkojen taajuusaluetta. Vastaanottotaajuudet ulottuvat 612–960 megahertsiin ja lähetystaajuudet 663–915 megahertsiin. Lähetys- ja vastaanottotaajuuksien välistä erotusta voidaan säätää, mikä mahdollistaa saman komponentin käyttämisen eri verkkotaajuuksilla.

Vain 6,0 × 4,5 × 0,75 millimetrin kokoiseen moduuliin on integroitu myös lähetystehovahvistin, vähäkohinainen vastaanottovahvistin sekä antenniliitännän RF-kytkentäelementti. Ratkaisu on suunnattu erityisesti älykelloihin, älypuhelimiin ja muihin pienikokoisiin 4G-, 5G- ja 5G RedCap -laitteisiin.

Forefront RF:n mukaan säädettävän duplekserin toteuttaminen riittävän lineaarisena ja vakaana on ollut pitkään RF-suunnittelun haaste. Yhtiö pitääkin FFM51010-moduulia alan ensimmäisenä kaupallisena toteutuksena, jossa perinteiset akustiset duplekserit on korvattu adaptiivisella häiriönpoistolla.