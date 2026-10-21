Nokia ottaa käyttöön Cadencen tekoälyagentteihin perustuvan suunnitteluympäristön, jonka avulla monimutkaisia piirisuunnittelun ja analyysin työvaiheita voidaan nopeuttaa jopa viisinkertaisesti. Cadencen mukaan aiemmin kuukausia vaatineita suunnittelukierroksia voidaan lyhentää päiviin.
Ratkaisu yhdistää Cadencen Aurastack AI Super Agent -tekoälyagentit, piirisuunnittelun ja simuloinnin ohjelmistot sekä Nvidian Blackwell-grafiikkasuorittimiin perustuvan Millennium M2000 -supertietokoneen.
Cadence esitteli Aurastackin elokuussa piirilevyjen ja edistyneiden puolijohdepakkausten suunnitteluun. Sen keskeinen ominaisuus on kyky ohjata kokonaisia suunnitteluprosesseja yksittäisten tehtävien automatisoinnin sijaan.
Nokian käyttöön tulevassa järjestelmässä tekoälyagentit voivat koordinoida esimerkiksi komponenttien sijoittelua, reititystä ja suunnitteluratkaisujen optimointia. Samalla Cadencen simulointityökalut analysoivat piirien sähkönsyöttöä, lämpötiloja ja sähkömagneettisia ominaisuuksia.
Keskeinen muutos on siinä, että tekoäly ei pelkästään avusta yksittäisissä suunnittelutehtävissä, vaan pystyy yhdistämään useita työvaiheita ja hyödyntämään niiden analyysituloksia seuraavissa suunnittelukierroksissa. Näin suunnittelijat voivat vertailla aiempaa useampia vaihtoehtoja ja löytää toimivan ratkaisun nopeammin.
Cadencen mukaan Nokia pystyy nopeuttamaan tiettyjä suunnittelu- ja analyysitehtäviä viisinkertaisesti. Kokonaisia suunnittelu- ja analyysikierroksia voidaan yhtiön mukaan lyhentää kuukausista päiviin.
– Cadence auttaa meitä ajattelemaan uudelleen elektronisten järjestelmien suunnittelua ja heterogeenistä integrointia. Alustan avulla tiimimme voivat arvioida monimutkaisia suunnitteluvaihtoehtoja ja suorittaa eri fysiikan alueita yhdistäviä analyysejä murto-osassa aiemmasta ajasta, sanoo Nokian SoC-kehityksestä vastaava Derek Urbaniak.
Ratkaisu perustuu Nvidian Nemotron-tekoälymalleihin sekä CUDA-X-kirjastoilla kiihdytettyihin Cadencen suunnittelu- ja simulointityökaluihin. Käytössä ovat muun muassa Celsius-lämpösimulaattori, Clarity 3D -sähkömagneettinen simulaattori, Spectre X -piirisimulaattori ja Voltus-tehonsyötön analysointityökalu.
Nokialle tärkeä ominaisuus on myös tietoturva. Millennium M2000 ja tekoälyagentit toimivat Nokian omassa ympäristössä, jolloin arkaluonteista suunnitteludataa ja immateriaalioikeuksiin liittyvää aineistoa ei tarvitse siirtää ulkopuoliseen pilvipalveluun.
Cadencen mukaan järjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa laskentakapasiteetin kasvattamisen ja useiden tekoälyagenttien suorittamien suunnittelutehtävien ajamisen rinnakkain.