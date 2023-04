WIHA-MERKKINEN MITTAUSLAITTEISTO

Mittauslaitteet ovat sellaisia varusteita, joista on hyötyä sekä isossa ja uudenaikaisessa tehtaassa että sunnuntaiharrastelijan autotallin korjauspajassa. Kuten nimikin kertoo, mittauslaitteet ovat tarkoitettu sähkölaitteille ja -järjestelmille, tyypillisten arvojen mittaamiseen, vaikka niitä voi käyttää myös ympäristöolosuhteiden mittaamiseen. Niiden avulla voi havaita vaurioituneen laitteen vian tai tarkistaa vasta valmistetun virtapiirin toiminnan oikeellisuuden paljon helpommin.

Sopivan luokan mittauslaitteita etsittäessä kannattaa kiinnittää huomiota WIHA-yhtiön valikoimaan. Tämän saksalaisen valmistajan työkaluja tunnetaan koko maailmassa etenkin erinomaisesta laadusta, tarkkuudesta ja luotettavuudesta. Sen vahvistuksena voivat olla lukuisat palkinnot, joita yhtiölle myönnetään joka vuosi, muun muassa innovatiivisuudesta, muotoilusta sekä asiakaslähtöisyydestä. Nyt valikoima on laajentunut mittauslaitteilla.

WIHA KOSKETUKSETTOMAT JÄNNITTEENKOETTIMET JA -OSOITTIMET

Kosketukseton jännitteenosoitin on jokaisen sähköasentajan lähes välttämätön varuste. Sen avulla voi helposti määrittää, onko valittu virtapiiri jännitteinen. Sen tyyppisillä laitteilla tehdyt mittaukset ovat erittäin turvallisia, sillä niillä voi mitata jännitettä jo tietyltä etäisyydeltä, eikä tarvitse koskettaa mahdollisesti vaarallista kohdetta.

WIHA valikoimasta löytyy kolme jännitteenosoitinta, jotka eroavat toisistaan hinnalla ja toiminnoilla. Yksinkertaisin laite on varustettu yksittäisellä diodilla, joka ilmoittaa jännitteen tunnistamisesta arvoalueella 90V AC – 1000V AC. Kaksi muuta laitetta ilmoittaa potentiaalin tunnistamisesta LED-asteikolla, mitä seuraa aina äänisignaali. Lisäksi korkeamman luokan osoittimet ovat varustettu taskulampulla. Kannattaa myös mainita, että mitattavan jännitteen arvoalue on isompi kuin perusmallin tapauksessa ja se on 12V AC – 1000V AC. Ainoa keski- ja korkeimman luokan osoittimen välinen ero on ATEX-sertifikaatti. Sen avulla tiedetään, että parasta mallia voi hyvinkin käyttää räjähdysvaarallisissa paikoissa.

KAKSINAPAISET JÄNNITEMITTARIT (SÄHKÖTESTERIT)

Seuraava verstaaseen tarkoitettu kätevä laite on kaksinapainen jännitemittari. Siitä on hyötyä varsinkin sähköjärjestelmien ja ohjauskaappien mittauksissa.

Jokainen kolmesta saatavilla olevista laitteista mahdollistaa vaihtojännitteen mittaamisen arvoalueella 12V – 1000V ja tasajännitteen mittaamisen arvoalueella 12V – 1500V, DIN EN 612433 ja VDE 0682-401 normien mukaisesti, sekä virtapiirin jatkuvuustestin arvoalueella 0Ω – 500kΩ. Eniten eroja on keski- ja korkeimman luokan laitteiden välillä. Keskimittari on tarkoitettu aurinkokennojärjestelmien testaamiseen ja se mahdollistaa jännitteen kosketuksettomia mittauksia sekä taajuuden (arvoalueella 1Hz – 950Hz) ja resistanssin (arvoalueella 0Ω – 1999Ω) mittauksia. Korkeimman luokan laite on tarkoitettu electromobility-alalle ja se mahdollistaa taajuuden mittauksia arvoalueella 40Hz – 400Hz.

DIGITAALINEN YLEISMITTARI

Digitaaliset yleismittarit ovat yksi yleisimmistä mittauslaitteista. Niiden suosio johtuu useista mahdollisista mittauksista ja käyttöhelppoudesta.

Kyseisessä tuotekategoriassa saksalainen tuottaja on valmistanut kaksi mittaria, jotka eroavat toisistaan joillakin yksityiskohdilla. Yksinkertaisempi yleismittari WIHA.45218 mahdollistaa virtapiirin jatkuvuuden mittauksia <30Ω, resistanssin mittauksia alle 40MΩ, jännitteen mittauksia arvoalueella 0V – 600V (sekä tasa- että vaihtovirralla), sähkövirran mittauksia arvoalueella 40mA – 10A AC/DC sekä taajuuden mittauksia alle 5MHz. Laitteella on myös HOLD-toiminto sekä mittausalueen automaattinen säätötoiminto.

Toinen yleismittari WIHA.45215 on hieman monipuolisempi laite ja se mahdollistaa virtapiirin jatkuvuuden mittauksia <30Ω, resistanssin mittauksia alle 200MΩ, jännitteen mittauksia arvoalueella 0V – 1000V AC/DC, sähkövirran mittauksia arvoalueella 40mA – 10A AC/DC sekä taajuuden mittauksia alle 60MHz. Lisäksi laitteella on TrueRMS-, HOLD- ja Min/Max-toiminnot. Kannattaa lisäksi mainita, että saatavilla on myös jännitteen kosketuksettoman mittauksen toiminto ja että yleismittarin arvoalueita voi asettaa sekä manuaalisesti että automaattisesti.

WIHA-PIHTIMITTARI

Pihtimittarit ovat hyödyllisiä varsinkin sähkövirran kosketuksettomissa mittauksissa. Ei tarvitse kuin sijoittaa tutkittava kaapeli mittarin pihtien väliin ja se osoittaa kaapelin sähkövirran arvon. Kyseisen toiminnon ansiosta sen tyyppiset laitteet ovat nousseet aikamoiseen suosioon sähköasentajien joukossa.

WIHA:lla on valikoimassaan ammattikäyttöön tarkoitettu WIHA.45219 pihtimittari. Kyseessä on laite, joka mahdollistaa virtapiirin jatkuvuuden mittauksia <30Ω, jännitteen mittauksia arvoalueella 0V – 1000V vaihtovirran tapauksessa ja arvoalueella 0V – 1500V tasavirran tapauksessa, sähkövirran mittauksia alle 400A AC/DC, taajuuden mittauksia alle 5MHz ja resistanssin mittauksia alle 40MΩ. Mittarilla on lisäksi TrueRMS-, HOLD- sekä Min/Max/Avg-toiminnot. Kannattaa mainita, että laite on myös varustettu taskulampulla ja sitä voi käyttää aurinkokennojärjestelmissä sekä electromobility-alalla.

PISTORASIATESTERI

Mielenkiintoinen Wiha-laite on 45220 pistorasiatesteri. Kyseinen mittari mahdollistaa eri tyyppisten verkkopistorasioiden helpon ja turvallisen testaamisen. Etupaneelissa sijaitsee kolme LED-lamppua, jotka palavat sopivassa järjestyksessä, pistorasian kunnosta riippuen. Testeri voi tunnistaa muun muassa L/N kaapeleiden käänteisen kytkennän, vaiheen puutteen tai maadoituksen puutteen. Sen tyyppiset varusteet voivat olla erittäin hyödyllisiä sähköasentajan työssä.

KIERTOKENTÄN OSOITIN (VAIHEJÄRJESTYSTESTERI)

Kolmivaiheisten moottoreiden järjestelmissä erittäin tärkeä on vaiheiden kytkentäjärjestys. Sitä koskeva virhe saattaa aiheuttaa jopa moottorin vaurioitumisen ja tuotantolinjan ei-toivotun pysähdyksen. Laite, jonka avulla on mahdollista tarkistaa yksinkertaisella tavalla kolmivaiheisen moottorin kytkennän oikeellisuus, on vaihejärjestystesteri. Mittari osoittaa kytkennän jälkeen, sisäänrakennettujen LED-lamppujen avulla, kiertosuunnan ja ilmoittaa käyttäjälle virheestä virheellisen kytkennän tapauksessa. Sen tyyppisen kiertokentän osoittimen pitäisi kuulua huoltohenkilökunnan välttämättömään varustukseen.

KAAPELIN JATKUVUUSTESTERI