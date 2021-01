Jopa 300 wattia kolmilähtöisistä teholähteistä

B&K Precisionin on esitellyt uudet BK9140-sarjan tasavirtalähteet. Kolmikanavaisten laitteiden tehotiheys on korkeaa luokkaa ja niihin on tuotu useita paranneltuja ominaisuuksia. Sarjan kaksi mallia, 9140 (32 V, 8 A) ja 9141 (60 V, 4 A), tarjoavat jopa 300 W kokonaislähtötehoa tai 100 W kanavaa kohti kompaktissa 2U-puoliräkkikoossa. Etupaneelissa on 4,3 tuuman LCD- ja lähtöliittimet, jotka tukevat suojattuja banaanipistokkeita tai -haarukkatyyppisiä liittimiä.

Muita etupaneelin ominaisuuksia ovat erilliset lähtöohjauspainikkeet ja USB-isäntäportti tiedonkeruuta varten. Tarvittaessa lähdöt voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan mahdollistaen korkeamman lähtöjännitteen (180V) tai lähtövirran (24A) käytössä olevasta mallista riippuen.

Sarja tarjoaa myös useita parannettuja ominaisuuksia, joita ei ole ollut aiemmin saatavilla kolmikanavaisiin teholähteisiin. Esimerkiksi kehittyneen list-mode -ohjelmoinnin avulla käyttäjät voivat määrittää ja suorittaa monimutkaisempia testisarjoja. Toteutettavan sekvenssin avulla käyttäjät voivat linkittää lähtötilat useiden kanavien välillä määritettäviin on/off-viiveisiin.

Virtalähteet ovat ihanteellisia ratkaisuja työpöydälle, testiräkkiin tai automatisoituihin sovelluksiin. B&K Precisionin laitteita tuo maahan Tampereen Sähköpalvelu.