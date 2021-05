Raspberry Pi -pohjainen anturimoduuli mittaa ja valvoo

Italialainen Sfera Labs on pieni suunnittelutalo, jonka uusin tuote osoittaa, mihin kaikkeen Raspberry Pi -kortti taipuu. Yhtiön on kehittänyt uusimman RPi4-kortin pohjalta anturimoduulin, joka mittaa lämpötilaa, kosteutta, ilmanlaatua ja valon voimakkuutta. Se liikkeen se tunnistaa.

Exo Sense Pi -moduulissa on 64-bittinen neliytiminen ARM Cortex-A72 -prosessori, jonka nopeus on jopa 1,5 gigahertsiä. Sfera Labsin mukaan moduulin suorituskyky menee paljon pidemmälle kuin mitä markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla.

Moduulista on neljä erilaista versiota, ja siinä on jopa 8 Gt RAM-muistia ja 32 Gt eMMC-muistimuistia. Tämän lisäksi sillä on laaja valikoima erilaisia ​​liitäntävaihtoehtoja. Mukana Wi-Fi (IEEE 802.11b / g / n / ac), Bluetooth 5.0 ja Bluetooth Low Energy (BLE) -liitännät, RS-485-sarjaväylä ja erilliset I / O-linjat. Nämä mahdollistavat tiedonsiirron vakioprotokollien (kuten Modbus, I2C, 1-Wire, Wiegand) välillä ja helpottavat siten järjestelmän integrointia.

Moduulin sisältämä anturitekniikka kattaa lämpötilan, kosteuden, ilmanlaadun ja valon voimakkuuden mittauksen sekä PIR-pohjaisen liiketunnistuksen. Mikrofoni on myös sisällytetty äänenkäsittelyyn ja ääniohjaukseen. Muita mukautettuja antureita voidaan lisätä tarvittaessa - kuten CO2-seuranta, seisminen valvonta (maanjäristyksen havaitseminen) ja tärinän mittaus.

Täysin CE- ja FCC-yhteensopiva Sfera Labsin Exo Sense Pi sopii sekä asuin- että kaupalliseen käyttöön. Sitä voidaan käyttää monissa sovelluksissa, kuten koti/rakennusautomaatio, ympäristön seuranta, BLE-paikannus, kävijöiden laskenta, tavaraseuranta, hälytysraportointi ja kulunvalvonta.

Lisätietoja 80 x 80 -millisestä moduulista löytyy täältä.