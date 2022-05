Dronet pitää suojata EMI-häiriöiltä

Lennokkeja on voitava valmistaa massatuotantona, jotta ne ovat kannattavia. Siksi suojausratkaisun on sovelluttava automaatioon, jotta kokoonpanokustannukset pysyvät alhaisina. Lennokkiratkaisujen on myös oltava kevyitä ja mahdollistettava lennokin ja ohjaimen välinen esteetön yhteys. Myös säänkestävyys on tärkeä ominaisuus.

EMI-haasteisiin vastaaminen vaatii erittäin tehokasta suojausta, jolla suojataan laitteen sisältämää elektroniikkaa toimintahäiriöiltä. EMI-suojauksen lisäksi tarvitaan lämmönsiirtoratkaisu, jolla estetään ylikuumentuminen ja mahdollistetaan lennokin tehokas toiminta.

Englantilainen Parker Chromerics on esitellyt EMI-tiivisteen CHOFORM® 5575. Tämä koneellisesti annosteltu materiaali voidaan levittää suoraan lennokin korin alumiinipinnalle suojaksi estämään virtapiirien välinen viestiminen ja sen aiheuttamat ennenaikaiset toimintahäiriöt.

CHOFORM 5575 on kosteutta hylkivä, hopeoitu, alumiininen silikonimateriaali, joka tuottaa jopa 80 dB:n suojaustehokkuuden. Tiivisteen käyttö säästää jopa 60 prosenttia tilaa ja painoa lennokin korissa, koska laipat voivat olla vain 0,76 millimetrin levyisiä.

CHOFORM 5575:llä on korkea korroosionkestävyys alumiinipinnalla, mikä estää elektroniikan kotelon galvaanisen korroosion.

Lämpövaikutusten vähentämiseksi Parker Chomerics kehitti THERM-A-GAP GEL 37 -tuotteen. Tuotteen lämmönjohtavuus on 3,7 W/metri-Kelvin ja sitä käytetään johtamaan lämpö piirisarjasta lennokin koteloon. Tätä esikäsiteltyä, yksikomponenttista lämpögeelimateriaalia voi levittää koneellisesti suoraan piirisarjaan, mikä vähentää tuotantoaikaa huomattavasti. Tahnamainen tuote vähentää elektronisiin komponentteihin kohdistuvaa rasitusta, eikä tuotetta tarvitse sekoittaa tai kuivattaa.

