Mittaa sähköauton akuston varaustaso promillien tarkkuudella

Sveitsiläinen LEM on tuonut markkinoille uuden CAB 1500 -virta-anturinsa, joka tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn akun varaustason tarkkaan mittaamiseen. Anturin avulla autojen litiumioniakkujen hallintajärjestelmien suunnittelijat voivat maksimoida sähköajoneuvojen autonomisen toimintasäteen.

Yksi sähköautoilun suurimmista ongelmista on tarve kehittää ajoneuvoja, jotka pystyvät kulkemaan mahdollisimman pitkiä matkoja latausten välillä. Tämän takia suunnitteluinsinöörit etsivät jatkuvasti antureita, jotka pystyvät tarjoamaan vaaditun tehokkuuden ja tarkkuuden.

CAB 1500 on uusin jäsen LEM:n CAB-sarjassa, jossa hyödynnetään fluxgate-anturitekniikan ominaisuuksia. Niiden avulla saadaan tuotettua korkea tarkkuus ja alhainen offset. Näitä ominaisuuksia tarvitaan luotettavaan coulombilaskentaan eli litiumioniakkujen purkautumisvirran mittaamiseen akkujen varaustilan arvioimiseksi.

CAB-sarja on tunnettu siitä, että se on ISO 26262 -toiminnallisen turvallisuusstandardin mukainen ja että sarjan antureita on helppo soveltaa 500 kilobitin CAN-liitännän avulla. CAB 1500 on varustettu elektronisilla mekanismeilla ja ohjelmistolla, jotka takaavat BMS-järjestelmien edellyttämän luotettavuuden. CAB 1500 voidaan asentaa virtakiskoon tai paneeliin, ja siinä yhdistyvät luokkansa paras resoluutio 0,1 prosenttiin asti sekä pienin offset ja suurin tarkkuus.

Anturi tarjoaa laajennetun virta-alueen ±1500A:iin ja yhteensopivuuden IEC 60664-1 -standardin mukaisten 800V-sovellusten kanssa, sekä täydellisen galvaanisen eristyksen 2,5 kilovolttiin asti.

