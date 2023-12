Olemme tottuneet siihen, että käyttämättömät paristot ja akut purkautuvat itse. Ne menettävät kapasiteettiaan tasaisesti riippuen pariston tyypistä ja kemiasta. Renata on nyt julkaissut CR2032-nappipariston, joka ei käytännössä purkaudu itsestään.

Tulevaisuudessa 6G-verkkoon jatkuvasti kytketystä autosta tulee todellinen ohjelmistoekosysteemi, jossa eurooppalaisten pitää pystyä kilpailemaan amerikkalaisten ja kiinalaisten autovalmistajien kanssa. Kun F-35-hävittäjälentokoneessa on kahdeksan miljoonaa riviä koodia, on nykyaikaisessa henkilöautossa on jo satoja miljoonia koodirivejä.

Tämän viikon suurin suomalaisuutinen on eittämättä ollut se, että Nokia menetti asemansa amerikkalaisen AT&T:n hovitoimittajana. Amerikkalaisarvioissa puhutaan nyt, että tämä tarkoittaa jopa 50-60 tuhatta 5G-tukiasemaa. Kyse on jopa 10 miljardin dollarin investoinnista.

Tietoturvayritys Trend Micron kyberturvaraportti ennustaa, että tekoälypohjaiset hyökkäykset kiihtyvät vuonna 2024. Yhtiö varoittaa generatiivisen tekoälyn kasvavasta roolista verkkorikollisuuden maailmassa, ja kuinka siihen pohjautuvat työkalut vauhdittavat tulevaisuudessa käyttäjien manipulointia ja identiteettivarkauksia.

Nokia on testannut yhdessä Orangen kanssa uusinta kuitulinkkien PSE-6s-prosessoriaan. Demossa kirjattiin uusi datansiirtoennätys, kun 6600 kilometrin päähän siirrettiin dataa peräti 800 gigabitin sekuntinopeudella. Nokian prosessori kiihdyttää kuituyhteydet uusiin ennätyksiin.

Islannin Reykjavikissa päämajaansa pitävä pohjoismainen datakeskusoperaattori atNorth kertoo rakentavansa Kouvolaan uuden megaluokan datakeskuksen. Datakeskuksen vuoden 2025 loppupuolella valmistuva ensimmäinen vaihe on kapasiteetiltaan 60 megawattia. Sen tuottama hukkalämpö tulee tarjoamaan Kouvolan kaupunkilaisille lämmitystä sekä kuumaa vettä.

Nokia vahvisti tänään menettäneensä AT&T:n tulevien vuosien rakennushankkeet, kun operaattori siirtyy käyttämään enemmän Open RAN -tekniikkaa. Asiakkuus näyttää siirtyneen pitkälti Ericssonille, joka raportoi operaattorin jopa 14 miljardin dollarin investoinneista seuraavan viiden vuoden aikana.

OnePlus on julkistanut Kiinassa uusimman lippulaivapuhelimensa. OnePlus 12 on yritykselle erittäin tärkeä tuote, sillä sen avulla se haastaa tosissaan Samsungin markkinoiden parhaimman Android-puhelimen tittelistä.

DNA on vertaillut mobiililiittymiensä datankäyttöä eri kaupungeissa. Vantaalla kännykkänetissä roikutaan eniten, mutta datamäärät kasvavat tasaisesti kaikkialla. Syynä on 5G-puhelimien yleistyminen. Jo joka toisella suomalaisella on sellainen.

Mitä erikoista sähköajoneuvojen latausportissa on verrattuna perinteisten ajoneuvojen polttoainesuuttimeen? Ensi silmäyksellä ei paljoa, ja siksi latauspistoke sijoitettiin yksinkertaisesti tankin korkin taakse ensimmäisissä sähköautomalleissa. Tämä ei kuitenkaan ole ihanteellinen paikka latausportille, etenkään turvallisuusnäkökohtien osalta.

Nokia ei yleensä kommentoi asiakkaitaan koskevia markkinahuhuja, mutta amerikkalaisen AT&T:n kohdalla se tekee poikkeuksen. Yhtiö myöntää, että operaattori aloittaa viisivuotisen Open RAN -projektin muiden laitetoimittajien kanssa. Nokian matkapuhelinverkot-ryhmän liikevaihtoon tämä tekee ison loven.

17 prosenttia kasvua. Ei Gartnerin ennuste ensi vuoden puolijohdeteollisuudelle nyt hullummalta kuulosta. Kaikkiaan mikropiirejä myydään 624 miljardilla dollarilla. Tänä vuonna myynti pienenee kuitenkin 11 prosenttia.

Microsoft Outlook on yksi käytetyimpiä sähköposti- ja kalenterisovelluksia, eikä monikaan enää klikkaile sen tarjoamia hämäriä linkkejä. Check Pointin tutkimus varoittaa kuitenkin, että pahimmillaan Outlook voi aiheuttaa ongelmia, vaikka vain lukisi viestejä.

Slushin tarina sai alkunsa 15 vuotta sitten Kulttuuritehdas Korjaamolla. Pienimuotoisesta sijoittajatapahtumasta on kasvanut 3000 startupin ja 5000 sijoittajan jättitapahtuma. Mitä jäi käteen tällä kertaa? Ainakin valtava määrä ideoita. Tärkein tietokoneemme on muuttumassa tekoälyn takia, kuten Nothingin perustaja Carl Pei sanoi.

Akkuasiantuntijat Texasin yliopistossa Austinissa ovat valaisseet uutta valoa sähköajoneuvoissa yleisesti käytettyjen akkukomponenttien kriittiseen ongelmaan. Ongelmaksi paikantuivat reaktiiviset elektrolyytit, jotka ajan myötä aiheuttavat halkeamia nikkelipohjaisiin katodeihin.

Trondheimissa perustettiin jo 40 vuotta sitten yritys, josta on kasvanut tärkeä toimittaja langattomien järjestelmäpiirien alueelle. Nordic Semiconductorin historiaa voisi kuvata yhdeksi kahdesta 20-vuotiaasta yhdistyneestä yrityksestä, joista ensimmäinen loi kriittisen teknisen perustan toiselle.

STMicroelectronics on viime aikoina lisännyt tekoälyä liikeantureihinsa, jotta laskenta rasittaisi järjestelmäprosessoria vähemmän. Nyt yhtiön uusin anturi toimii aina 125 asteen lämpötilaan asti eli se kestää autojen ankaria olosuhteita.

Yhdysvalloissa tieliikenteen turvallisuutta valvova virasto NHTSA haluaa, että kaikki uudet autot osaavat jarruttaa automaattisesti jalankulkijan edessä. Tämä edellyttää uusia ratkaisuja ajoneuvoihin. Yksi niistä on lämpökamera, joka näkee kaiken jopa täysin pimeässä.

Suomalainen DoublePoint haluaa tehdä useimpien ranteessa olevasta älykellosta erilaisten virtuaaliympäristöjen ohjauslaitteen. Yhtiö lupaa aloittaa demoamisen piakkoin ja tammikuussa Las Vegasin CES-messuilla se esittelee omaa kehitysalustaansa, kertoivat toimitusjohtaja Ohto Pentikäinen ja tuotejohtaja Thomas Joseph Slush-tapahtumassa.

Tänä vuonna myydään 1,16 miljardia uutta älypuhelinta. Määrä on 3,5 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. IDC-tutkimuslaitoksen mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä tapahtuu kuitenkin valmistajien pitkään odottama käänne, kun markkina kääntyy kasvuun pitkän taantuman jälkeen.