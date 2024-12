Pilvipohjaiset mobiiliverkot tekevät tuloaan Suomeen. Elisa ja Nokia ovat avanneet Euroopan ensimmäisen 5G-pilviverkon asiakasliikenteelle Espoossa. Espooseen avattu pilviverkko hyödyntää Red Hatin hybridipilvialustaa.

Taiwanilainen Advantech on tuonut markkinoille päivitetyt ICR-2000/2400/2500/2600-sarjan teolliset mobiilireitittimet. Kyse on edullisemmista eli ns. entry-tason mobiilireitittimistä, joiden avulla yritykset voivat varmistaa luotettavan ja nopean langattoman tiedonsiirron monipuolisissa teollisissa sovelluksissa.

Suomessa ajetaan alas 3G-verkkoa. Sen seurauksena palontorjuntatekniikan laitteistojen, kuten paloilmoittimien, yhteys hätäkeskukseen saattaa heikentyä tai jopa katketa. Myös huoltoilmoitusten välittyminen saattaa estyä tai hidastua, varoittaa Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK.

Nokia on julkaissut Nokia 5G Banshee Flex Radio -radion, joka on suunniteltu vastaamaan modernin sodankäynnin monimutkaisiin viestintätarpeisiin. Uusi mobiili laajakaistainen reunaverkko yhdistää huipputason 5G- ja LTE-teknologiat tuoden turvalliset, luotettavat ja joustavat viestintämahdollisuuksia taistelukentälle.

IBM on esitellyt uuden läpimurron optisessa teknologiassa, joka voi mullistaa datakeskusten toiminnan ja tekoälymallien koulutuksen. Yhtiö on kehittänyt uuden sukupolven CPO-tekniikan (Co-Packaged Optics). Innovaatio tuo valokuitujen tehokkuuden perinteisten kuparijohtojen sijaan myös datakeskusten sisäiseen viestintään.

Kriittisten palvelujen täytyy toimia silloinkin, kun maayhteys tai muu tietoliikenneyhteys on poissa pelistä. Ja näin täytyy tsapahtua silloinkin, kun osaa palvelusta tai se kokonaan ajetaan pilvessä. AWS on re:Invent 2024 -tapahtumassaan esitellyt ratkaisun ongelmaan.

Suomi on odotetusti valittu yhdeksi seuraavan sukupolven yhteiseurooppalaisten EuroHPC -supertietokoneiden sijoituspaikaksi. Uusi kone sijoitetaan Kajaaniin CSC:n datakeskukseen, jossa sijaitsee myös vuonna 2022 käyttöön vihitty LUMI-supertietokone.

LG Display on esitellyt maailman ensimmäisen venyvän näytön, joka kykenee laajenemaan jopa 50 prosenttia. Uusi prototyyppi on 12 tuuman näyttö, joka venyy jopa 18 tuumaan ja tarjoaa samalla korkean 100 ppi:n (pikseliä tuumalla) tarkkuuden ja täyden RGB-värintoiston.

STMicroelectronics on esitellyt uuden sukupolven mikro-ohjaimet, jotka mahdollistavat tekoälyn käytön edullisissa ja energiaa säästävissä kuluttaja- ja teollisuuslaitteissa. Uusi STM32N6-mikro-ohjainsarja sisältää ensimmäistä kertaa ST:n oman Neural-ART -neuroverkkoprosessorin (NPU), joka tarjoaa jopa 600-kertaisen suorituskyvyn koneoppimissovelluksille verrattuna aiempiin STM32-sarjan huippumalleihin.

Digia kertoo rekrytoivansa pikavauhdilla 50 kokenutta it-ammattilaista ja 25 uransa alkuvaiheessa olevaa osaajaa. Yhtiön mukaan tarjolla on merkityksellistä, lähes kaikkien suomalaisten arkeen vaikuttavaa työtä uusilla teknologioilla, muun muassa tekoälytyökaluilla.

Belgialainen nanoelektroniikan ja digitaalisten teknologioiden tutkimuskeskus IMEC on saavuttanut merkittävän virstanpylvään suprajohtavan digitaaliteknologian kehityksessä. IEEE International Electron Devices Meeting -konferenssissa San Franciscossa se esitteli kolme keskeistä rakennuspalikkaa suprajohtavan prosessorin toteuttamiseksi. Suprajohtavat liitännät, Josephson-liitokset ja kondensaattorit ovat täysin yhteensopivia CMOS-valmistusprosessien kanssa.

Puolijohdeteknologiaan keskittyvä startup Destination 2D on saavuttanut merkittävän teknologisen läpimurron. Yhtiö on onnistunut ensimmäistä kertaa syntetisoimaan korkealaatuista grafeenia suoraan piikiekolle CMOS-yhteensopivassa prosessissa. Tämä mullistava innovaatio mahdollistaa grafeenin käytön perinteisen kuparin sijaan välijohteissa, mikä voi merkittävästi parantaa seuraavan sukupolven energiatehokkaiden puolijohteiden suorituskykyä.

Nokia on esitellyt maailman ensimmäisen 5G-yhteensopivan 360-kameran, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuskäyttöön. Uutuuskamera yhdistää kyberturvallisen ohjelmiston ja vahvan suojauslaitteiston, ja tarjoaa luotettavan ratkaisun haastaviin teollisuusympäristöihin.

Joulun alla Raspberry Pi on julkaissut kaksi uutuustuotetta. Raspberry Pi 500 on uusi näppäimistöön integroitu tietokone, ja Raspberry Pi Monitor, erityisesti Raspberry Pi -laitteille suunniteltu näyttö. Raspberry Pi 500 on saatavilla hintaan 90 dollaria, ja Raspberry Pi Monitor maksaa 100 dollaria.

Kalifornian yliopiston Irvinen kampuksen (UC Irvine) tutkijat ovat tehneet mullistavan läpimurron aurinkoenergian alalla, joka voi muuttaa tavan, jolla tuotamme ja käytämme aurinkoenergiaa tulevaisuudessa. Tutkijoiden kehittämä menetelmä voi muuttaa perinteisen piin ominaisuudet dramaattisesti, parantaen sen kykyä muuntaa auringonvaloa sähköenergiaksi jopa 10 000-kertaisesti. Tämä voi mahdollistaa ohuempien ja tehokkaampien aurinkopaneelien valmistuksen, jotka olisivat myös huomattavasti edullisempia.

Ruotsalainen sulautettujen järjestelmien kehitystyökaluihin erikoistunut IAR Systems on ilmoittanut päivittävänsä pitkän aikavälin tavoitteitaan heijastaakseen yhtiön uutta kasvustrategiaa. Yhtiö asettaa 3–5 vuoden tavoitteekseen 20 prosentin kasvun ja vähintään 20 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolijohteiden valmistuslaitteiden myynti on kovassa kasvussa, ja vuodelle 2024 ennustetaan alan kaikkien aikojen ennätystä, 113 miljardin dollarin kokonaismyyntiä. Tämä tarkoittaa 6,5 % kasvua edellisvuoteen verrattuna, ilmoitti alan järjestö SEMI SEMICON Japan 2024 -tapahtumassa julkaistussa vuoden 2024 loppuraportissaan.

Tamperelainen ohjelmistotalo Unikie on valittu Naton puitesopimustoimittajaksi. Sopimus mahdollistaa Unikien osallistumisen Naton ja jäsenmaiden tarjouskilpailuihin ja hankintoihin, mikä avaa yhtiölle merkittäviä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Korealainen tutkimuslaitos Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM) on kehittänyt maailmanluokan innovaation: magneettisen 3D-tulostusteknologian, joka mahdollistaa tehokkaiden sähkömoottoreiden valmistuksen ilman muotteja. Kyseessä on ensimmäinen kerta Etelä-Koreassa, kun tällainen teknologia on onnistuneesti toteutettu. Uusi menetelmä mahdollistaa monimutkaisten moottorirakenteiden valmistuksen ja ylittää perinteisten tuotantotapojen rajoitukset.

Fraunhofer-instituutti tunnetaan MP3:n ja AAC-koodekkien kehittäjänä ja nyt tutkimuslaitos lupaa mullistaa tilaäänen. Se esittelee CES 2025 -messuilla tammikuussa uuden mullistavan tilaääniteknologiansa, jolle on annettu nimeksi upHear Flexible Rendering. Innovaatio yksinkertaistaa korkealaatuisten tilaäänikokemusten luomista kuluttajien äänentoistolaitteilla, kuten kaiuttimilla, soundbareilla ja televisioilla.