Joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet kaikesta ohjelmakoodista tuotetaan nyt jonkinlaisen tekoälyavustimen tuella. Ohjelmistoyhtiö SmartBearin teknologiajohtaja Dan Faulknerin mukaan tämä ei aina tarkoita pelkästään nopeampaa ja parempaa koodia.

OnePlus julkisti tänään yhden vuoden tärkeimmistä uusista laitteistaan. Nord-sarja on yhtiön tärkeä myynnin työhevonen ja Nord 4 tuo uusia tuulia puhelimien suunnitteluun. Tärkein niistä on kokonaan alumiininen runko, jonka myötä kokonainen metallirunko tulee vihdoin 5G-puhelimiin.

Elektroniikan suunnittelijat ja valmistajat ahkeroivat kehittääkseen ratkaisuja, jotka täyttävät nopeasti kasvavan sähköautoteollisuuden vaatimukset. Monet alan yritykset haluavat kehittää komponentteja tai järjestelmiä, jotka vievät sähköautot seuraavaan kehitysvaiheeseen ja nostavat näin koko EV-markkinat entistä kypsemmälle tasolle. Kaikkien tavoitteena on kasvattaa sähköautojen toimintamatkaa ja tuottaa näin lisäarvoa ajoneuvojen käyttäjille, OEM-valmistajille ja kuluttajille.

Teollisuusympäristöjen muuttuessa yhä vaativammiksi tarve suojata DRAM-moduuleita iskuilta ja tärinältä kasvaa. Näin on erityisesti Edge AI -sovelluksissa, joissa luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää. Mutta miten varmistaa se, että moduuli pysyy paikallaan varmasti?

Japanilainen ROHM on lanseerannut innovatiivisen LogiCoA-virtalähderatkaisun, joka yhdistää ensimmäisenä alalla analogisen ja digitaalisen ohjauksen parhaat puolet. Tämä uraauurtava ratkaisu on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille teollisuus- ja kuluttajalaitteille tehoalueella 30 watista aina kilowattiin asti.

Samsung esitteli tällä viikolla Pariisissa sekä uudet taivuteltavat puhelimensa, kaksi uutta älykellosarjaa sekä täysin uutena tuotteena Ring-älysormuksen. Kellot ja sormus ovat korealaisyrityksen vastaus kovenevaan kilpailuun terveydenseurannassa puettavilla laitteilla.

Verkon reunalla toimivissa laitteissa tarvitaan usein 64-bittisiä suorittimia, joissa voidaan ajaa rinnan esimerkiksi Linuxia ja reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä. Microchip vastaa näihin vaatimuksiin uudella 64-bittisellä moniytimisellä RISC-V-mikroprosessorillaan.

Maailman talousfoorumin (WEF) tuore tutkimus paljastaa, että seitsemän ammattiryhmää on todennäköisesti katoamassa tulevaisuudessa. Tekoäly ja automaatio uhkaavat erityisesti hallinnollisia tehtäviä, kuten sihteereitä, palkanlaskijoita, kirjanpitäjiä ja tietojen syöttäjiä. Näiden ammattien työnkuvat voidaan korvata tekoälyohjelmistoilla, jotka pystyvät esimerkiksi päivittämään ja organisoimaan aikatauluja tehokkaammin.

Prosessorijätti AMD ostaa suomalaisen tekoäly-yritys Silo AI:n 665 miljoonalla dollarilla eli noin 614 miljoonalla eurolla. Amerikkalaistietojen mukaan Silo AI:n kehittäjät jatkavat avoimien suurten kielimallien kehitystä.

Samsung esitteli tänään Pariisissa joukon uusia tuotteita. Kirkkaimmassa valokeilassa olivat kuudennen sukupolven Galaxy Z Fold 6 sekä Galaxy Z Flip 6. Tekoälystä tulee yhä integroidumpi osa myös näitä todellisia premium-laitteita. Moni toteutus on varsin onnistunut.

Piilaaksolainen Omnivision on esitellyt AR-, VR- ja XR-laseihin tähän asti pienimmän kameran, joka seuraa silmän ja kasvojen liikkeitä. OG0TC-kenno on kooltaan 1,64 x 1,64 millimetriä eli alle kolme neliömilliä.

Muistatko vielä VIA Technologiesin, joka aikoinaan haastoi Intelin ja AMD x86-prosessoreillaan? Nyt yritys yrittää paluuta parrasvaloihin uusilla pelikentillä. VIA laajentaa yhteistyötään Rutronikin kanssa Euroopassa IoT-laitteillaan.

Tarkka ajoitus tuottaa kaikelle elektroniikalle tärkeät sydämenlyönnit. Tahdistuksella on ratkaiseva rooli lukemattomien laitteiden, järjestelmien ja verkkojen saumattomassa toiminnassa ja synkronoinnissa. MEMS-pohjainen tarkkuusajoitus tuottaa tarkat, luotettavat, erittäin vakaat kellosignaalit älykkään, yhdistetyn elektroniikan aikakaudelle.

Jos operaattori haluaa kasvattaa verkkonsa kapasiteettia, yksi keino on yhdistää eri taajuuksilla toimivia kantoaaltoja samaan linkkiin. Nokia, BT Group ja Qualcomm ovat ensimmäistä kertaa demonneet yhteyttä, jossa samaan linkkiin yhdistettiin viisi kantoaaltoa.

Tiettävästi tähän asti suurin salasanakokoelma, lähes kymmenen miljardin salasanan kokoelma on suositulle hakkerointifoorumille. Cybernewsin tutkimusryhmä uskoo, että vuoto aiheuttaa vakavia vaaroja käyttäjille, jotka ovat taipuvaisia ​​käyttämään vanhoja salasanoja uudelleen.

Hiilinanoputkistaan tunnettu Canatu ottaa merkittävän askeleen eteenpäin yrityksenä. Sijoitusyhtiö Lifeline SPAC 1 ostaa kaikki sen osakkeet ja niitä aletaan noteerata Helsingin pörssin uusien yritysten listalla. Toimitusjohtaja Juha Kokkosen mukaan yhdistyminen ja listautuminen auttaa kiihdyttämään Canatun strategian mukaista kasvua.

Vuoden ensimmäisen puoliskon sähköteknisen tukkumyynnin arvo oli 584 miljoonaa euroa, mikä on 11,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK ry) tuore tilasto. Toisella neljänneksellä myynti näytti jo piristymisen merkkejä.

Hyllyssä on pitkään ollut vuonna 2015 ostettu Toshiba Satelliten läppäri, joka aikanaan oli 15,6-tuumaisine näyttöineen varsin tehokas peli. Sen ruudusta iso osa on ollut pimeänä vuosia, mutta verkosta löytyi varaosa, jolla kone sai uuden elämän.

STMicroelectronics on tuonut markkinoille joukon plug-and-play-kehityspaketteja, joilla voidaan helposti ottaa käyttöön yhtiön globaaliin sulkimeen perustuvia BrightSense-sarjan kuvakennoja. Nämä kennot voivat tallentaa kuvia nopeasti liikkuvista kohteista ilman vääristymiä ja vähentää merkittävästi tehonkulutusta, kun ne on kytketty valaistusjärjestelmään.

Flash-sirujen tallennuskapasiteetti kasvaa sekin kovaa vauhtia. Kioxia Europe GmbH on esitellyt BiCS-arkkitehtuuriin perustuvan sirun, jonka kapasiteetti on markkinoiden suurin. Neljä bittiä samaan soluun tallentavan piirin kapasiteetti on kaksi terabittiä.