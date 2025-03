Tutkijat Ohion osavaltion yliopistosta ovat kehittäneet uudenlaisen akun, joka pystyy muuttamaan ydinjätteen säteilyn sähköksi. Innovatiivinen teknologia voi tulevaisuudessa tarjota kestävän ja huoltovapaan energiaratkaisun esimerkiksi avaruus- ja syvämeren tutkimukseen.

Nokia on saanut päätökseen Infinera-kaupan, joka vahvistaa yhtiön asemaa optisten verkkoteknologioiden markkinoilla. Kaupan myötä Nokia kasvattaa mittakaavaansa, nopeuttaa tuotekehitystään ja laajentaa asiakaskuntaansa erityisesti nopeasti kasvavassa webscale-segmentissä. Kauppa on strategisesti merkittävä, mutta muuttaako se Nokian painopistettä pitkällä aikavälillä?

Suomessa myydään tänä vuonna noin 1,8 miljoonaa älypuhelinta, joista miljoona kuuluu alle 500 euron hintaluokkaan. Samsung on nyt julkistanut uuden A-sarjan, jollaisia on jo aktiivisina suomalaisoperaattorin verkoissa puolitoista miljoonaa kappaletta. Volyymeissä mitattuna A-sarja on Samsungin tärkein tuoteperhe.

Nykyisten GPS-järjestelmien tarkkuus on vain muutamia metrejä, mutta uusi teknologia voi viedä paikannuksen tarkkuuden senttimetriluokkaan. Purdue Universityn ja Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet sirupohjaisen aaltokampatekniikan, joka voi mullistaa navigoinnin, autonomiset ajoneuvot ja tarkat mittausjärjestelmät.

Sulautettujen järjestelmien kehittäjät kohtaavat haasteen yhdistää pienikokoisuus, energiatehokkuus ja korkea suorituskyky. Nykyaikaiset sovellukset vaativat yhä kehittyneempiä grafiikka- ja liitäntäratkaisuja, ja kehitystyön nopeuttamiseksi Microchip Technology on esitellyt uuden SAMA7D65-mikroprosessoriperheen.

Infineon Technologies AG on esitellyt maailman ensimmäisen robotti-imureihin integroitavan 5-akselisen robottikäden, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman siivouksen ja esteiden väistämisen. Uuden teknologian ansiosta robotti-imurit voivat siirtää suurempia roskia ja esteitä pois tieltään, mahdollistaen aiemmin saavuttamattomien alueiden puhdistamisen.

Litiumioniakkujen kehitys on saanut uuden suunnan, kun tutkijat ovat onnistuneet valmistamaan huokoisesta tinasta elektrodin, joka voi pidentää akkujen kestoikää ja parantaa niiden suorituskykyä. Saksalaisen Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) -tutkimuslaitoksen tutkijat ovat kehittäneet innovatiivisen tinavaahtoelektrodin, joka voi ratkaista perinteisten metallielektrodien kestävyysongelmat.

Lämpöpumpusta on tullut ensisijainen valinta vähähiiliseen lämmitykseen ja ilmastointiin. Korkean hyötysuhteensa ansiosta se tarjoaa huomattavasti tehokkaamman lämpötilansäädön kotiin ja toimistoon kuin perinteiset järjestelmät, kuten kaasukattilat. Sen tehokkain käyttö edellyttää kuitenkin optimointia.

Älykotien ja IoT-laitteiden kehitys otti harppauksen eteenpäin, kun Silicon Labs julkisti uuden MG26-järjestelmäpiirinsä. Se on markkinoiden ensimmäinen Matter-yhteensopiva piiri, joka integroi edistyneen tekoäly- ja koneoppimiskiihdytyksen. Uutuus mahdollistaa älykkäämpien ja energiatehokkaampien IoT-laitteiden kehittämisen ilman pilvipalveluihin tukeutumista.

Samsung on esitellyt uuden 9100 PRO -SSD-asemansa, joka tuo merkittäviä suorituskykyparannuksia kuluttajamarkkinoille. PCIe 5.0 -tuen ansiosta 9100 PRO tarjoaa jopa kaksinkertaisen kaistan edelliseen sukupolveen verrattuna, mikä parantaa huomattavasti tiedonsiirtonopeuksia ja moniajo-ominaisuuksia.

Amazon Web Services eli AWS on julkistanut ensimmäisen oman kvanttilaskentapiirinsä. AWS:n Kalifornian teknillisessä instituutissa (Caltech) kehitetty Ocelot-siru on merkittävä askel kohti skaalautuvia ja vikasietoisia kvanttitietokoneita. Ocelot on suunniteltu erityisesti kvanttivirheenkorjauksen tehostamiseen, minkä ansiosta kvanttilaskennan kustannuksia voidaan pienentää jopa 90 % perinteisiin menetelmiin verrattuna.

STMicroelectronics on julkistanut uuden DCP3601-buck-muuntimen, joka yhdistää pienen koon, korkean hyötysuhteen ja yksinkertaisen rakenteen. Vain kuusi ulkoista komponenttia vaativa DCP3601 mahdollistaa kustannustehokkaiden ja kompaktien piirisuunnittelujen toteuttamisen.

Mobiilialan suurmessut Mobile World Congress (MWC) käynnistyvät Barcelonassa sunnuntaina, ja yksi tapahtuman kuumimmista trendeistä on satelliittiyhteyksien tuominen mobiililaitteisiin. Yksi teknologian edelläkävijöistä, Nordic Semiconductor, esittelee messuilla nRF9151-piirisarjaansa, joka mahdollistaa matalalla kiertoradalla toimivat NTN-satelliittiyhteydet (Non-Terrestrial Network.

Rakennusautomaation digitalisaatio ottaa ison harppauksen eteenpäin, kun NR+ -teknologiaa aletaan standardoida alalle. Tamperelaisen Wirepasin kehittämä DECT NR+ on nyt globaalien teknologiayritysten, kuten Legrandin, Schneider Electricin ja Siemensin, yhteinen panostus, jonka tavoitteena on luoda ultra-luotettava ja avoin langaton yhteysstandardi älyrakennuksiin.

Samsung on esitellyt 10. sukupolven V-NAND -muistin, joka tuo merkittäviä parannuksia SSD-levyjen nopeuteen ja kapasiteettiin. Yhtiön uusin muistiteknologia ylittää aiemmat ennätykset yli 400 kerroksellaan ja 5,6 GT/s siirtonopeudellaan.

Euroopassa on tehty massiivisia investointeja valokuituverkkoihin, ja monissa maissa nopeista monigigabitin yhteyksistä on tullut arkipäivää. Kuitenkin Ooklan tuore tutkimus osoittaa, että vanhentuneet Wi-Fi-standardit jarruttavat tämän kehityksen hyötyjä. Uuden sukupolven Wi-Fi 7 on vasta harvojen ISP-toimijoiden tarjonnassa Euroopassa, ja Suomessa sen osuus on ollut olematon.

IoT- ja sulautettujen tietokonejärjestelmien johtava toimittaja Kontron on esitellyt uuden BL Pi-Tron CM5 -korttitietokoneensa. Uutuus perustuu Raspberry Pi Ltd:n uusimpaan Compute Module 5:een ja tarjoaa merkittävästi aiempaa suuremman suorituskyvyn vaativiin teollisuussovelluksiin. Kortti on esillä Nürnbergin Embedded World -messuilla kahden viikon päästä.

Göteborgin yliopiston tutkijat ovat tehneet merkittävän läpimurron laskentateknologiassa. He ovat kehittäneet uudenlaisen tietokonetyypin, joka voi tarjota energiatehokkaan vaihtoehdon kvanttitietokoneille ja toimii huoneenlämmössä.

MediaTek on julkistanut ensi viikon Mobile World Congress 2025 -messujen alla uuden M90 5G-Advanced -modeemipiirin, joka tarjoaa markkinoiden nopeimman 12 Gbps huippunopeuden ja entistä tehokkaamman 5G-yhteyden. Uusi modeemi perustuu 3GPP Release 17 -standardiin ja on myös valmiina tulevaan Release 18 -kehitykseen.

Android-puhelinten suorituskyky on uusimpien prosessorien myötä noussut selvästi aiempaa paremmaksi. Tämä tarkoittaa, että sovelluksissa voidaan ajaa esimerkiksi uusia tekoälytoimintoja. Mutta miten käy, kun viivalle laitetaan kaksi viime aikojen huippuluuria: Samsungin Galaxy S25 Ultra ja Honorin Magic 7 Pro.