EnOcean-standardi EnOcean Wireless on kansainvälisesti hyväksytty ISO / IEC 14543-3-10 -standardiksi, joten sitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti WiFin tai Bluetoothin tapaan. Se on optimoitu erityisesti langattomille ratkaisuille, joilla on erityisen pieni virrankulutus, ja joiden energiantarpeet täyttyvät energiankeruulla. Lähtevän viestin vähimmäispituus kestää vain millisekunnin 125 kilobitin tiedonsiirtonopeudella. 40 millisekunnin aikana viestit toistetaan useita kertoja. Koska ne lähetetään satunnaisin välein, viestien väliset törmäykset voidaan välttää ja useita kytkimiä ja antureita voidaan käyttää samanaikaisesti. Jokaisella langattomalla EnOcean-moduulilla on 32-bittinen tunnistenumero, joka mahdollistaa korkean tietoturvan datansiirrossa. Moduulin kantama on jopa 300 metriä ulkona ja noin 30 metriä rakennuksissa. Euroopassa standardi käyttää 868 megahertsin taajuuskaistaa. Nämä radioaallot voivat tehokkaasti tunkeutua seinien läpi ja tarjota vankan yhteystehon. Samaan aikaan korkeataajuinen lähtö on 100 kertaa pienempi kuin perinteisillä kaapelipohjaisilla ratkaisuilla (Source: Measurement report by ECOLOG Institute, 2009).