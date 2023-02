JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. TECHNICAL ARTICLES LEM - 50 vuotta sähkömittausten kärkinimenä Tietoja Kirjoittanut Veijo Ojanperä Julkaistu: 14.02.2023 Kekseliäisyys ja inspiraatio ovat olleet sveitsiläisen LEM-yhtiön iskusanoja viimeisten 50 vuoden aikana, kun yhtiö on laajentanut sähköisen mittaustekniikan rajoja ja noussut johtavaan asemaan koko maailmassa. Elektroniikkapiirien ja järjestelmien suunnittelijat esimerkiksi autoteollisuuden, automaation, uusiutuvan energian ja latausjärjestelmien parissa ovat päättäneet luottaa LEM:n mittausratkaisuihin, joissa yhdistyvät optimaalinen suorituskyky sekä ainutlaatuinen luotettavuus ja turvallisuus. LEM perustettiin puoli vuosisataa sitten Genevessä ja nyt yhtiö juhlistaa taivaltaan muuttamalla samassa kaupungissa aivan uuteen pääkonttoriin, josta hallitaan kaikkia toimintoja maailmanlaajuisesti. Uusi rakennus kuvastaa LEM:n jatkuvaa investointia seuraavan sukupolven teknologioihin ja osaamiseen. Se symbolisoi yhtiön sitoutumista tulevaisuuteen, joka pohjautuu viiden viime vuosikymmenen aikana kertyneeseen perintöön. LEM on aina ollut tiennäyttäjä. Tavoite kehittää innovatiivisia ratkaisuja markkinoiden koviin vaatimuksiin kantoi hedelmää alun perin vuonna 1973, kun sveitsiläisiin raitiovaunuihin asennettiin ensimmäiset virta-anturit niiden pehmeän toiminnan varmistamiseksi. Viime aikoina kehitystyö on huipentunut siihen, että LEM on kehittänyt maailmanlaajuisesti lyömätöntä teknologiaa piirilevylle asennettavissa virta-antureissa. Parin viime vuoden aikana yhtiö on lanseerannut tälle alueelle peräti seitsemän uutta tuotetta, jotka muodostivat myös LEM:n tuotetarjonnan pääpainoalueen Electronica-messuilla viime marraskuussa. LEM ammentaa uusia inspiraatioita tulevaisuutta varten menneisyytensä lukuisista uraauurtavista saavutuksista. Useiden tekniikoiden ja tuotteiden esitteleminen ensimmäisenä ja räjähdysmäisen nopea kasvu koko maailman markkinoilla osoittavat, että yhtiön toimintaa ohjaa kaikilla osa-alueilla kekseliäisyys – kyky olla aidosti omaperäinen ja kekseliäs vastaamaan nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tätä terävää ajattelutapaa tuetaan myös tiimityöllä ja tiiviillä yhteistyöllä toimitusketjun jokaisen osapuolen kanssa. Näin voidaan tarjota ratkaisuja kaikkiin haasteisiin, joihin yhtiötä pyydetään vastaamaan. LEM:n perustaja ja yhtiön pääjohtajana vuoteen 1989 asti toiminut Jean-Pierre Etter kuvailee: - Kekseliäisyys on vastaus, joka syntyy kysynnästä. Nerokas ajattelu on erilaisten ajattelutapojen hyväksymistä, vaistojen kuuntelemista ja tarvittavien käytännön ratkaisujen etsimistä. Ennen kaikkea kyse on sen hyväksymisestä, että työskentelemällä yhdessä keskenämme ja myös yhdessä asiakkaiden kanssa pääsemme varmasti oikeaan ratkaisuun. LEM:n tuotevalikoima kattaa laajan alueen. Yhtiön olemassaolon oikeutusta pohtien Jean-Pierre jatkaa: - Asiakkaat halusivat räätälöityjä tuotteita, joten kehitimme niitä yhdessä heidän kanssaan. Myöhemmin asiakkaat alkoivat pitää näitä antureita ominaan. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen tehdyt investoinnit olivat aina merkittäviä, mutta kasvaaksemme ja tuottaaksemme suuria määriä entistä halvemmalla jouduimme investoimaan vieläkin enemmän tuotantoon. Tarvitsimme automatisoitua tuotantoa, mikä puolestaan vaati mukaan myös kone- ja tuotantotekniikoiden suunnittelijoita. Käsi kädessä kekseliäisyyden kanssa LEM:ssä kulkevat rajaton energia ja dynaamisuus, jotka antavat mahdollisuuden tunnistaa trendejä ja kehittää huippuluokan tuotteita, jotka yleensä ovat lajissaan ensimmäisiä koko maailmassa. Yhtiö ei vain myy kymmeniä miljoonia sähköantureita (66 miljoonaa vuonna 2021 verrattuna 37 miljoonaan vuonna 2015), vaan on lisäksi yhä enemmän huolissaan siitä, että asiakkaat (ja koko yhteiskunta) voivat siirtyä kohti kestävämpää tulevaisuutta keskittymällä energiaan, liikkuvuuteen, digitalisointiin ja automaatioon. Jatkuvaa edistystä Jatkuva parantaminen on yhtiön geeneissä. Paikallaan pysyminen ei ole vaihtoehto, mikä näkyy jatkuvana tavoitteena luoda markkinoiden parhaita antureita monenlaisiin sovelluksiin: automaatio, junaliikenne, voimansiirto, ajoneuvot, uusiutuva energia, energianjakelu ja erittäin suurta tarkkuutta vaativat mittauskohteet. LEM toimii globaalisti 15 eri maassa ja sen laajaa t&k-kapasiteettia käytetään innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen asiakkaille. Lisäksi yhtiön on myös täytettävä asiakkaiden erityisvaatimukset volyymin, hinnan ja laadun suhteen. Viime vuosina LEM on sitoutunut investoimaan 8-9 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystyöhön. 50 vuodessa laitteiden koko on kutistunut melkoisesti. Uusien tuotteiden kehitystyö perustuu luonnollisesti järkevään taloudelliseen tukeen ja investointeihin sekä osakkeenomistajien pitkän tähtäyksen näkemyksiin, joten kuvaan sopii hyvin, että LEM on toistuvasti julkistanut 50 vuoden aikana ennätyksellisen kovia liiketuloksia viime vuosien äärimmäisistä taloudellisista haasteista huolimatta. Pandemia aiheutti merkittäviä häiriöitä toimitusketjuissa eri puolilla maailmaa, mikä vaikutti lukuisiin teollisuusaloihin, mutta LEM on ollut riittävän joustava sopeutuakseen ja pysyäkseen aina tilanteiden edellä sekä palvellakseen edelleen tehokkaasti asiakaskuntaansa. Toimitusketjuissa on edelleen joitain rajoituksia erityisesti puolijohteiden kohdalla, mikä on seurausta erilaisista pandemian aiheuttamista rajoituksista Kiinassa. Tästä huolimatta LEM on raportoinut huikeasta 24,1 % myynnin kasvusta ja ennätyksellisestä 72,4 miljoonan dollarin nettovoitosta. Nämä luvut ovat jo sinänsä vaikuttavia, mutta ne korostavat myös sitä, mitä LEM on pystynyt saavuttamaan maailmantalouden yhä toipuessa pandemian jälkeisestä ahdingosta. Joillakin alueilla myynti on kasvanut huomattavasti keskimääräistä enemmän, esimerkkinä 34,6 prosentin kasvu muissa maissa Euroopan, Kiinan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Yhtiön maailmanlaajuiset tilaukset kasvoivatkin yli 56 % vuodessa, arvoltaan noin sadalla miljoonalla dollarilla vuosineljännestä kohti. Muuttuva maailma avaa uusia markkinoita LEM:n kehittämät integroidut virta-anturit (ICS) vastaavat entistä pienempien, älykkäämpien ja halvempien ratkaisujen kasvavaan kysyntään. ICS-anturien keskeinen ominaisuus on, että ne pystyvät yhdistämään monia tärkeitä ominaisuuksia kuten korkea suorituskyky, alhainen muotokerroin, kustannustehokkuus, kestävyys, luotettavuus ja turvallisuus. Nämä piirteet ovat tehneet antureista ihanteellisia käytettäviksi robotiikassa sekä pienitehoisissa suuren volyymin sovelluksissa kuten droneissa ja jopa sähköpyörissä. Aurinkopaneelin invertterissä voidaan käyttää monia LEM:n komponentteja. Esimerkiksi äskettäin lanseeratussa HMSR-sarjassa yhdistyvät ylivoimainen suorituskyky ja erinomainen kestävyys. Sarjan analoginen HMSR AN -versio tarjoaa luokkansa parhaan tarkkuuden, kun taas digitaalinen HMSR DA sisältää suureen resoluutioon yltävän Sigma Delta -bittivirtalähdön. Kummankin laitteen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 75 A mittausalue, vahvistettu 8 mm/4,95 kV eristys (IEC60950-1), 20 kA salamatestit sekä erinomainen kestävyys ulkoisia magneettikenttiä vastaan. Megatrendit Yksi megatrendeistä, joihin nämä ICS-anturit on suunniteltu vastaamaan, on sähköistäminen. Toisin sanoen yhä pienempien ja älykkäämpien virta-anturien kysyntä kasvaa nopeasti esimerkiksi lämmityksessä, tuuletuksessa, ilmastoinnissa (HVAC) ja aiemmin mainituissa robotiikan ja uusiutuvan energian sovelluksissa. Automaatio ja energiaa säästävät sovellukset ovat olleet LEM:n myynnin tärkeimpiä kasvuajureita, ja yhtiön uusin ICS-tuoteperhe pieniä moottorikäyttöjä ja robotteja varten on osoittautunut erityisen suosituksi. HMSR-sarjan anturit ovat yksinkertaisesti uusin innovaatio antureiden jatkuvassa kehityksessä ja pienentämisessä. Kovan kysynnän vaatiman entistä kompaktimman tuotesuunnittelun lisäksi ne ovat myös olleet vastuussa koko markkinoiden eteenpäin viemisestä. Sähköistämisen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kaltaiset megatrendit tarjoavatkin LEMille merkittäviä mahdollisuuksia kasvaa entisestään useilla nykyaikaista mittaustekniikkaa hyödyntävillä teollisuussegmenteillä esimerkiksi tehoelektroniikassa. Tämän odotetaan avaavan merkittäviä uusia markkinoita yhtiölle. Yksi vahvimmista megatrendeistä, joka tulee ajamaan yhtiön merkittävää kasvua lähitulevaisuudessa, on sähköajoneuvojen (EV) yleistyminen ja niiden vaatima kehitystyö, joka avaa aivan uusia käyttömahdollisuuksia virta-antureille. Sähköautojen nopeasti kasvava kysyntä johtaa myös virranmittauspisteiden määrän valtavaan kasvuun. LEM voi tyydyttää tätä kysyntää useilla eri tuotteilla, mukaan lukien äskettäin lanseeratut HC16, CAB ja HSTBV. Kasvavaa kysyntää on myös uusille latausratkaisuille, joiden mittaushaasteita voidaan tyydyttää DCBM 400/600 -sarjan tasavirtamittareilla. Esimerkiksi sähköautojen DC-pikalatausasemat syöttävät nopeasti virtaa suoraan auton akkuun, mikä on elintärkeää sähköautojen toimintamatkan pidentämiseksi. AC/DC-tehomoduuli mahdollistaa vaihtovirran muuntamisen tasavirraksi ja anturit varmistavat ohjaussilmukan toiminnan, jonka avulla säädetään moduulin tehoa ja vakautta. DCBM-mittarien myötä LEM on noussut yhdeksi ensimmäisistä yrityksistä maailmassa, joka on integroinut kaikki tarvittavat lataustoiminnot ja esitellyt sertifioidun ohjelmistoratkaisun pikalatauksen käyttäjien kuluttaman sähköenergian laskutukseen. Sähköautojen lisääntynyt kysyntä on vauhdittanut LEM:n autoalan myynnin lähes 11 prosentin kasvuun viime tilikaudella. Koska yhtiön tuotteet on suunniteltu käytettäviksi useissa viime vuosina markkinoille tulleissa sähköautomerkeissä, markkinaosuus Kiinassa on kasvanut huikeat 31,7 prosenttia. LEM on edelleen markkinajohtaja kaikkialla maailmassa, ja sillä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää kansainvälisesti asetettua tavoitetta saada sähköautojen osuus nousemaan neljäsosaan kaikista uusista autoista vuoteen 2025 mennessä (sekä EV- ja hybridiautojen yhteenlaskettu vuosituotanto puoleen kaikista uusista autoista vuoteen 2028 mennessä). Sähköauto lupaa kovaa kasvua LEM:n virta-antureille. Yhtiössä uskotaan, että sähköautoissa käytettävien virta-anturien markkinat kasvavat noin 450 miljoonaan mitattavaan virtavaiheeseen vuoteen 2028 mennessä (150 miljoonaa vuonna 2020). Tämä tarkoittaa piirilevylle asennettavien OBC-laturien (On Board Charger), tasavirtamittarien ja DC/DC-muuntimien kysynnän voimakasta kasvua energianjakelussa sekä sähköisen ja hybridivoimansiirron hallinnassa. Sähköturvallisuuteen kiinnitetään myös entistä enemmän huomiota, sillä vuotovirtojen havaitseminen parantaa käyttäjien turvallisuutta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käsitellään jopa 800 voltin tasoisia akkujännitteitä. Samalla kuljettajille voidaan tarjota tarkempia tietoja entistä tehokkaammilla akunhallintajärjestelmillä, jotka pystyvät mittaamaan akkujen varaustilaa ja toimintakuntoa. LEM:n nykyisen anturivalikoiman markkinoiden odotetaan saavan lisävauhtia myös siirtymisestä kohti itsenäisesti ilman kuljettajaa liikkuvia ajoneuvoja, joissa antureilla on keskeinen osa sen varmistamisessa, että ajoneuvon turvajärjestelmät tarjoavat maksimaalisen suojan kaikille matkustajille. Anturit ovat keskeinen osa itsenäisesti kulkevan ajoneuvon automatisoitua ajoavustusjärjestelmää (ADAS), jonka on toimittava ISO 26262 -standardin mukaisesti. LEM jatkaa tulevaisuuden anturitekniikoiden, kuten piikarbidiin (SiC) ja galliumnitridiin (GaN) perustuvien tiheiden sovellusten evaluointia. Tämä mahdollistaa yhä suuremmat kytkentätaajuudet, joita vaaditaan autoteollisuudessa, missä korkea suorituskyky on elintärkeä ominaisuus. Uusi markkina nykyisille anturiratkaisuille on ”älykäs” sähköverkko. Miljoonien sähköautojen liikkuessa ja maailman energiajärjestelmien hiilidioksidipäästöjen vähentämisvaatimusten vahvistuessa uusiutuvan energian kysynnän kasvu on terawattien luokkaa. Tuuli- ja aurinkoenergian ajoittainen luonne edellyttää kuitenkin sähköverkon ylläpitäjiltä joustavuuden rakentamista omiin järjestelmiinsä. Samaan aikaan hajautettujen energiaresurssien (DER) nopea kasvu hajauttaa sähköverkkoja ja monimutkaistaa niiden toimintaa. Ratkaisuksi kehitetty älykäs sähköverkko pystyy yhdistämään vain ajoittain toimivat uusiutuvat energiat ja DER-resurssit. LEM tarjoaa tähän luokkansa parhaita ratkaisuja, jotka täyttävät sähköalan ja laitevalmistajien vaatimukset mukaan lukien anturit, jotka mittaavat sähköisiä parametreja verkoissa, jolloin ylläpitäjät voivat valvoa, ohjata ja automatisoida verkon toimintoja. Seuraavat 50 vuotta On epäilemättä hyödyllistä katsoa ajassa taaksepäin, mutta LEM:n huikea menestys johtuu ennen muuta eteenpäin katsomisesta ja tulevaisuuden suunnittelusta. Tulevina vuosina yhtiö johtaa toimintaansa Genevessä, Lyonissa ja Pekingissä sijaitsevista tukikohdistaan, joissa sillä on vahva t&k-pohja innovatiivisten ja edistyksellisten tuotteiden kehittämiseksi lukuisiin eri sovelluksiin: moottorinohjaukseen, jäännösvirran tunnistukseen, huipputarkkoihin mittauksiin ja puolijohderatkaisuihin. LEM myös laajentaa toimintojaan sulautetuissa ohjelmistoissa kehittääkseen entistä älykkäämpiä tuotteita voimansiirtoon sekä sähköautojen pikalatausasemien ja akkujärjestelmien DC-mittauksiin. Yhtiö tehostaa myös tutkimus- ja kehityskapasiteettiaan Sofiassa keskittyen erityisesti sulautettuihin ohjelmistoihin. Euroopan ja Aasian toimipisteissä LEM:n asiantuntijat keskittyvät myös luomaan uusia edistyneitä järjestelmiä. Ohjelmassa ovat esimerkiksi sulautettujen ohjelmistojen kehitys ja validointi sekä uusien tekniikoiden ja tuotteiden innovatiivisten sovellusten esikehitys mukaan lukien älykkään akunhallinnan algoritmit. Kummassakin toimipisteessä innovointiin omistautuneet työryhmät jatkavat työskentelyä yhdessä yliopistojen ja teknisten laitosten kanssa noudattaen kumppanuusstrategiaa, joka on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi teknologian viemisessä eteenpäin. LEM onkin jo alkanut kasvattaa merkittävästi tutkimus- ja kehitystiimien resursseja eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi ICS-kehitystiimin koko on kaksinkertaistettu ja sen toimintaa on tehostettu puolijohdeteollisuuden asiantuntijoilla. Tämä panostus antaa yhtiölle mahdollisuuden tuottaa yhä enemmän tutkimus- ja kehitystyötä talon sisällä ja vahvistaa osaamista suunnittelussa sekä testauksen ja sovellustuen kehittämisessä. LEM investoi myös seuraavan sukupolven teknologioihin, jotka tukevat energiamittauksiin tarkoitettujen älykkäiden anturien kasvavaa markkinaosuutta. Nämä investoinnit ovat suora vastaus lisääntyneisiin vaatimuksiin lukuisilla eri sovellusaloilla kuten puolijohteissa, mittauksissa, sähköajoneuvoissa ja älykkäissä sähköverkoissa. Tuotantoa myös lokalisoidaan entistä enemmän toimitusketjujen ongelmien minimoimiseksi ja tuotteiden markkinoille tuomisen nopeuttamiseksi. Samaan aikaan Malesiaan rakennettavan uuden tuotantolaitoksen odotetaan käynnistävän tuotannon vuoden 2024 alkupuolella. LEM:n asiakkaat ovat 50 vuoden ajan siirtäneet teknologian rajoja eteenpäin ja innostaneet yhtiötä kehittämään joitakin maailman edistyneimmistä antureista. Asiakkaiden luoma kysyntä onkin johtanut kehitystä siihen pisteeseen, että yhtiön suunnittelijat, t&k-henkilöstö, päälliköt ja johtajat tunnustetaan maailman arvostetuimpien mittausasiantuntijoiden joukkoon. Toimialat, joilla LEM:n tuotteita käytetään, ovat erittäin vaihtelevia ja muuttuvat nopeasti yhä toistuvien teknisten läpimurtojen ja uusien markkinamahdollisuuksien myötä. LEM:n tarkoituksena ei kuitenkaan ole vain syöttää markkinoille uusia ratkaisuja ongelmiin. Yhtiö on myös erittäin vahvasti tietoinen omasta vastuustaan yhteiskuntaa kohtaan, sillä vain kehittämällä innovatiivisia tuotteita voidaan mahdollistaa useiden teollisuusalojen toiminnan tehostaminen energiankulutuksessa ja minimoida vaikutukset koko maapallolle. Tämän lähestymistavan mukaisesti LEM itse tutkii tarkasti, kuinka se voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Tavoitteena on tulla CO2-neutraaliksi Scope 1 ja Scope 2 -luokan päästöissä vuoteen 2025 mennessä ja neutraaliksi kaikissa kolmessa päästöluokassa vuoteen 2040 mennessä. Yhtiötä jatkuvaan menestykseen sähkömittausten kehittämisessä kannustaneiden asiakkaiden mukaan LEM:n pitkän aikavälin näkymät ovat erittäin vahvat. Tämä on mahdollista aiemmin mainittujen megatrendien ansiosta, jotka ohjaavat anturien kysyntää – varsinkin aurinkoenergian, sähköautojen ja muiden sähköisten kulkuneuvojen sovelluksissa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Andreas Hürlimann ja toimitusjohtaja Frank Rehfeld toteavat yhteisessä lausunnossaan: - Viimeiset pari vuotta ovat varmasti olleet vaikeita useilla markkinoilla, mutta taitavat tiimimme ympäri maailman ovat jälleen osoittaneet sitoutumisensa, kekseliäisyytensä ja sietokykynsä lukuisten haasteiden edessä. Erinomainen suorituskyky on seurausta myös luotettavista suhteista, joita olemme kehittäneet asiakkaiden, tavarantoimittajien ja liikekumppanien kanssa. - Nautimme mahdollisuuksista työskennellä yhdessä ja tuoda markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita. Loppujen lopuksi meitä kaikkia LEM:ssä inspirioi yhteinen tarkoitus auttaa asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa nopeuttamaan siirtymistä kestävään tulevaisuuteen. Olemme kulkeneet pitkän tien vuodesta 1972 ja aiomme olla yhtä innostuneita yhtiön tulevaisuudennäkymistä seuraavien 50 vuoden aikana! Yhdessä he vielä lisäävät: - Olemme maailman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien suurten teknisten ponnistelujen ytimessä. Olemme tässä työssä yksi avaintekijöistä, ja se vie rakenteellista kasvuamme eteenpäin ja tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia. Työntekijämme ja asiakkaamme ovat myös keskeisiä tulevien hiilivapaiden energiajärjestelmien mahdollistajia. Voimme kaikki yhdessä antaa vahvan panoksen edessä oleviin haasteisiin. Lisätietoja on saatavissa osoitteessa https://www.lem.com/en View the discussion thread. Uusi prosessori, näyttö ja kamera nostivat kalleimman iPhonen hintaa Applen uusin ja kaunein puhelin on iPhone 14 Pro Max. Sen edullisin versio on varustettu 128 gigatavun massamuistilla. Counterpoint Researchin komponentti- eli BoM-analyysin mukaan laitteen valmistaminen maksaa Applelle 474 dollaria, mikäli mukana on modeemi myös millimetriaalloille. LEM - 50 vuotta sähkömittausten kärkinimenä Kekseliäisyys ja inspiraatio ovat olleet sveitsiläisen LEM-yhtiön iskusanoja viimeisten 50 vuoden aikana, kun yhtiö on laajentanut sähköisen mittaustekniikan rajoja ja noussut johtavaan asemaan koko maailmassa. Elektroniikkapiirien ja järjestelmien suunnittelijat esimerkiksi autoteollisuuden, automaation, uusiutuvan energian ja latausjärjestelmien parissa ovat päättäneet luottaa LEM:n mittausratkaisuihin, joissa yhdistyvät optimaalinen suorituskyky sekä ainutlaatuinen luotettavuus ja turvallisuus. Balthazar on ensimmäinen läppäri, joka antaa käyttäjälle täyden vapauden Jos ostaa tietokoneen, joutuu hyväksymään sen tosiasian, että luopuu samalla merkittävästä osasta yksityisyyttään. Jos tämä ei tunnu hyvältä, ratkaisu voi olla Balthazar. Se on tiettävästi ensimmäinen täysin avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin laiteratkaisuihin perustuva. Kuluttaja testasi: virran katkaiseminen laitteista ei juuri säästä sähköä Meitä kaikkia kehotetaan nyt säästämään sähkönkulutusta, mutta kuinka paljon sähköä laitteiden virran sammutus oikein säästää? Ei kovin paljoa, selviää Kuluttaja-lehden tuoreesta testistä. Android 14 taipuu taivuteltaviin Google on aloittanut seuraavan Android-alustan eli 14-version kehittämisen. Ensimmäisen kehittäjäversion voi jo ladata manuaalisesti Pixel-puhelimille, mikäli uusia ominaisuuksia haluaa testata. Valmista pitäisi tulla alkusyksystä, vaikka muiden valmistajien laitteille Android 14:aa joudutaan odottamaan pidempään. 3G katoaa kännykkämarkkinoilta 5G nousi viime vuonna yleisimmäksi mobiilitekniikaksi ohi 4G:n. Ranskalaisen Yole Developpementin tutkimus mobiililaitteiden RF-etuasteiden markkinoista osoittaa myös, että 3G on katoamassa markkinoilta kokonaan. Ja eniten suosiotaan kasvattaa… Typescript JavaScript on edelleen webbikehittäjien suosituin kieli, mutta JetBrainsin mukaan tämän vuoden nopein nousija on Microsoftin TypeScript. Viimeisen kuuden vuoden aikana TypeScriptin käyttö on kolminkertaistunut, JetBrainsin raportissa sanotaan. Ericsson kutisti sisätilojen 5G-tukiaseman Ericsson on esitellyt uusia sisätilojen 5G-verkkojen laiteratkaisuja. Esimerkiksi uusi radioyksikkö 8850 (kuvassa) sopii suurempiin toteutuksiin, kuten lentokentille ja toimistorakennuksiin. Edeltäjiin verrattuna se vie 80 prosenttia vähemmän tilaa. Uusi ennätys: Kännykän akku täyteen alle 10 minuutissa Kiinalainen Realme on esitellyt älypuhelimen, joka käyttää 240 watin lataustehoa ensimmäisenä maailmassa. GT Neo 5 -malli on näin markkinoiden ensimmäinen puhelin, joka tukee USB PD -tehonsyöttöstandardin uutta maksimia. Uudella akulla ajaa neljä kertaa pidemmälle Yhteiskunnan kaikki osa-alueet ovat sähköistymässä, mutta käytössä olevan litium-ionikemian rajoitukset ovat kaikkien tiedossa. Nyt australialaistutkijat ovat kehittäneet akun, joka on paljon nykyisiä edullisempi ja jonka kapasiteetti on litiumioniakkuihin verrattuna nelinkertainen. MORE NEWS