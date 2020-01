Vaihda Windows 7 Linuxiin? Nyt tuli ohjeet Ubuntulle

Karkeiden arvioiden mukaan joka viides PC maailmalla on nyt turvaton, kun Microsoft lopetti Windows 7 -käyttöjärjestelmän teknisen tuen aiemmin tässä kuussa. Onneksi sen voi vaihtaa vaikkapa Ubuntuun, ajattelee Canonical, joka on julkaissut viralliset ohjeet Linuxiin siirtymistä harkitseville.

Canonical on tietysti oikeassa. Valtaosalle käyttäjiä Ubuntu sopii erinomaisesti. Sen saa käytännössä toimimaan lähes vanhan Windowsin tavoin sillä erotuksella, että alusta on selvästi turvallisempi ja tämän hetken LTS-versiolle on luvassa tukea huhtikuuhun 2023 asti.

Ohjeissaan Canonical esittää, mitkä sovellukset toimivat vanhaan Windows-tyyliin ja mitä tehdä esimerkiksi toimistosovellusten, mediasoittimien, kuvankäsittelyn tai videoeditoinnin kanssa.

Webbiselaimet toimivat samalla tavalla Linuxissa, tosin Microsoftin omia selaisia Linuxiin ei ilman virtualisointiratkaisua saa. Toimistotyöhön on tarjolla täysin riittävä LIbreOffice-kokonaisuus. Microsoftin omia sovelluksia voi käyttää webbiversioina selaimessa.

Adoben Photoshopille hyvä korvaaja on GIMP-kuvankäsittelyohjelma, jonka saa asennettua kaikille muillekin alustoille. GIMP:n käyttöliittymä on looginen ja vaikka joitakin operaatioita tehdään hieman eri tavalla kuin Adoben työkaluissa, lähes kaikki sama onnistuu myös avoimen koodin työkalulla.

Windowsin Media Playerin voi korvata vaikkapa VLC:llä, joka on mahdollisesti paras eri tiedostomuotojen soitin ylipäätään.

No kenelle Ubuntu sitten ei käy? Pelaajille Linux ei edelleenkään ole ykkösalusta, vaikka Steamin kautta valikoima kasvaakin kovaa vauhtia. moni yrityssovellus toimii edelleen vaina Windows 7 -pohjalla, joten näille ainoa vaihtoehto on usein maksaa Microsoftille räätälöidystä tuesta. Näin ovat toimineet myös monet julkiset organisaatiot eri puolilla maailmaa.