Bluetooth on suosittu langaton tekniikka, joka löytyy käytännössä kaikista puhelimista. Nyt saksalaistutkijat ovat löytäneet Bluetooth-yhteysprosessista vian, joka avaa laitteet suoraan hyökkääjänä armoille. Darmstadtin teknisen korkeakoulun tutkijat löysivät Bluetooth-yhteysprosessista vian, joka vaivaa kaikkien vanhempia Android-versioita.

Mobiilialan pitäisi kokoontua Barcelonaan Mobile World Congress -messuilla jo kahden viikon kuluttua, mutta nyt tapahtuman yllä on todella tummia pilviä. Isoja yrityksiä jää pois messuilta koronaviruksen takia ja lista kasvaa päivä päivältä.

Trumpin hallinto on tosissaan halutessaan ajaa Huawein ulos markkinoilta, ainakin länsimaissa. Maan oikeusministeri William Barr ehdotti Washingtonissa, että USA:n tai amerikkalaisyritysten pitäisi ostaa määräysvaltaan oikeuttava osuus Ericssonista ja Nokiasta.

Reilun viikon päästä alkaa Barcelonassa vuoden tärkein mobiilialan messu, kun Mobile World Congress polkaistaan käyntiin. Ericsson järkytti tänään monia ilmoittamalla, että se jää pois messuilta koronavirusepidemian takia.

PCI Express on suosituin PC-väylä ja ehtinyt neljänteen polveensa. Tulollaan on kuitenkin jo PCIe-liitännän 5.0-versio, joka hyväksyttiin viime toukokuussa. Mutta miten liitännät eroavat toisistaan? Rambusin tuore artikkeli kuvaa eroja.

Eaton on julkistanut räkkikiinnitteisen UPS-ratkaisun, joka on varustettu litiumioniakuilla. Eaton 5P on varmatoiminen, integroitu ratkaisu, joka sopii erityisesti hajautettuihin IT-järjestelmiin, Edge-ympäristöihin ja verkon ”reunalle”.

Älykkyys leviää nopeasti lukuisiin "asioihin" ympärillämme - hehkulampuista, kodinkoneista ja autoista lääketieteellisiin antureihin, teollisuuskoneisiin ja jopa kokonaisiin kaupunkeihin. Esineiden Internet on selvästi nousussa.

Vuoden 2019 aikana markkinoille tuotujen 5G-laitteiden määrä kasvoi nopeasti. Vuosi alkoi hitaasti, mutta laitejulkistukset kiihtyivät eri puolilla maailmaa toimivien operaattoreiden käynnistäessä ensimmäiset kaupalliset 5G-palvelunsa. Tammikuun lopulla markkinoilla oli jo yli 200 erilaista 5G-laitetta, kertoo GSA-järjestö (Global mobile Suppliers Association).

Auton elektroniikka ottaa koko ajan lisää tehtäviä hoitaakseen. Toyota-konserni aikoo jo kesällä tuoda malleihinsa ASF-tekniikan (Acceleration Suppression Function), joka estää autojen epänormaalin kiihdyttämisen. Tekniikan toiminta perustuu muista verkkoon kytketyistä autoista tuotuun dataan.

Intel tekee välillä isoja strategisia päätksi kustannuksista riippumatta. Pari vuotta sitten yhtiö esitteli uuden Nervana-piirialustan, josta piti tulla sen AI-ratkaisujen rauta. Joulukuussa yhtiö kuitenkin osti kahdella miljardilla dollarilla israelilaisen Habana Labsin, joka laittoi suunnitelmat uusiksi.