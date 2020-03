Kuka on 5G-tekniikan patenttikuningas?

IPlytics ja Berliinin tekninen yliopisto ovat koostaneet raportin, johon on kerätty kaikki viime vuoden lopulla haetut tai myönnetyt 5G-tekniikkaa määrittelevät patentit. Patentteja on kaikkiaan 95 526.

Valtava patenttipooli jakaantuu 21 571 eri patenttiperheeseen. Vuodenvaihteessa myönnettyjä patentteja näistä kaikista oli vain 44 prosenttia. Tilastojen perusteella haettujen patenttien määrä on kasvanut vuosi vuodelta, joten myös myönnettyjen patenttien määrä kasvaa selvästi lähivuosina.

Kuka sitten on 5G:n patenttikuningas? IPlyticsin raportin mukaan eniten 5G-patentteja ja -hakemuksia on Huaweilla. Sitä seuraavat Samdsung, ZTE, LG, Nokia, Ericsson ja Qualcomm. Nämä kaikki ovat olleet aktiivisia o 4G-tekniikan kehittämisessä, mutta 5G:n myötä uusia isoja patentoijia ovat kiinalaiset Oppo, Vivo, FG Innovation ja Spreadtrum Communications, sekä taiwanilainen Asustek Computer.

3GPP julkaisi ensimmäisen 5G-standardin (Release 15) kesäkuussa 2018. IPlytics muistuttaa, ettei tämä tarkoittanut tekniikan kehittymisen valmistumista, oikeastaan päinvastoin. Tulevien, ensi kesäkuussa valmistuvien Release 16 –määritysten myöstä 5G viedään monille uusille sovellusalueille.

Kiinalaisten yritysten nousu keskeiseksi tekijäksi 5G-kehityksessä on selvä trendi. Kaikkiaan 33 prosenttia 5G-patenteista tulee Kiinasta. Korealaisille on myönnetty 27 prosenttia 5G-patenteista ja eurooppalaisten yritysten – käytännössä pääosin Nokian ja Ericssonin – osuus on 17 prosenttia.

IPlyticsin raporttiin voi tutustua täällä.

Kuvateksti: Yritysten hallitsemat 5G-patenttiperheet (lähde: IPlytics).