Hakkerit iskevät nyt videoneuvotteluihin

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat havainneet, että koronavirusepidemian myötä nopeasti yleistyneet etätyöt ovat otollinen kohde hyökkäyksille. Rikolliset yrittävät hyödyntää erityisesti videokokousten järjestämiseen kehitettyjä sovelluksia.

Viime viikkojen aikana uusien verkkotunnusten rekisteröinnit ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Uusia tunnuksia perustetaan esimerkiksi tunnuksella ”Zoom”, joka on yksi yleisimmistä videoliikennealustoista ympäri maailmaa. Vuoden alusta on rekisteröity yli 1700 uutta verkkotunnusta, joista 25 prosenttia on rekisteröity viime viikolla. Näistä rekisteröidyistä verkkotunnuksista 4 prosentin on todettu sisältävän epäilyttäviä ominaisuuksia.

Zoom ei kuitenkaan ole ainoa verkkorikollisten kohdistama sovellus. Jokaiselle johtavalle viestintäsovellukselle on löydetty uusia tietojenkalasteluverkkosivustoja, mukaan lukien virallinen classroom.google.com -sivusto, jota rikolliset jäljittelevät omissa verkkotunnuksissaan.

Check Pointin tutkijat ovat lisäksi havainneet haitallisten tiedostonimien kuten “zoom-us-zoom _ ##########. Exe” ja “microsoft-team_V # mu # D _ ###########. exe ” yleistymisen. Näiden tiedostojen suorittaminen johtaa pahamaineisen InstallCore PUA -sovelluksen asentamiseen uhrin tietokoneeseen, mikä saattaa johtaa haittaohjelmien ylimääräiseen asentumiseen.

Aihetta käsittelemässä blogissa tutkijat antavat myös ohjeita turvalliseen etätyöntekoon.