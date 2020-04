Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin tutkimusosasto kertoo haittaohjelmakatsauksessaan, että tunnettu pankkitroijalainen Dridex on noussut ensimmäistä kertaa kymmenen yleisimmän haittaohjelman joukkoon. Vuonna 2011 ensimmäisen kerran havaittu Dridex oli maaliskuussa maailman kolmanneksi yleisin haittaohjelma.

VTT:n tutkijat ovat kehittäneet täysin uudenlaisen sähkövirtaan perustuvan jäähdytysteknologian, joka voi tulevaisuudessa mahdollistaa harppaukset esimerkiksi kvanttitietokoneiden kehittämisessä. Sähköisen jäähdytyksen ansiosta kvanttikoneet voidaan toteuttaa paljon pienempinä järjestelminä.

Suomen viranomaisverkkoja hallinnoiva Erillisverkot on saanut valmiiksi päätöksensä Virve 2.0 -erkon toteutuksesta. Kumppaneiksi valikoituivat Elisa operaattorina ja Ericsson, jonka core-verkon tekniikkaan uusi viranomaisverkko rakentuu.

Suomalainen ohjelmistoyritys AppGyver on kehittänyt työkalujaan neljän vuoden ajan kaikessa hiljaisuudessa. Nyt se on astunut julkisuuteen kovalla väitteellä: työkaluilla voidaan tehdä ammattimaisia sovelluksia kirjoittamatta rivikään koodia.

Ruotsalainen Einride tunnetaan automatisoiduista sähkörekoistaan. Tähän asti tekniikkaa on testattu lähinnä suljetuilla alueilla ja tienpätkillä, mutta nyt yritys on ensimmäistä kertaa esitellyt julkisesti tekniikkaa, jossa yksi kuljettaja voi ohjata samanaikaisesti useita ajoneuvoja.

Flash-tekniikassa tallennustiheyttä voidaan kasvattaa lisäämällä yhteen soluun tallennettujen bittien määrää. Tässä kehityksessä on päästy QLC-tasolle (quad-level cell), jossa soluun tallentuu neljä bittiä. Vaativa tekniikka on kypsynyt, sillä Micron on esitellyt ensimmäisen siihen pohjautuvan SSD-levyn datakeskuskäyttöön.

OnePlus on julkistamassa ensi viikolla uutta laitesarjaansa, jo kahdeksatta sukupolvea. Yritys on tuttuun tapaan vihjaillut uutuuksien ominaisuuksista ja vahvistanut monia tulevia tekniikoita. Myös seuraajat ovat kertoneet omia paljastuksiaan ja eilen verkkoon tuli ”varma tieo” uutuuksien hinnoista.

Ouluun valmistuu uusi IoT-teknologian innovaatiokeskus. Uroksen ja Qualcommin perustama keskus hyödyntää ensimmäisenä Suomessa 5G-privaattiverkkoa tuotekehitykseen ja testaukseen. Elisan toteuttama 5G-privaattiverkko on jo toiminnassa Uroksen tiloissa.

Flex Power Modules on lisännyt uuden teholähdesarjan pienikokoisten teollisuudenkäyttöisten DC-muuntimien valikoimaansa. PUC-2B-sarja tarjoaa yksi tai kaksi2 watin ilman minimikuormitusta. Uusi eristettyjen ja reguloimattomien DC/DC-moduulien perhe lisää powereihin lähdön oikosulkusuojauksen ja vahvistetun eristyksen.

Nokia jäi yllättäen rannalle, kun China Mobile päätti jättimäisestä toisen vaiheen 5G-rakennusurakastaan. Tämä on aiheuttanut pienimuotoisen myrskyn Nokian Shanghain konttorissa.