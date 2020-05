Ensi vuodesta lähtien uusissa laitteissa on yksi liitäntä

PC-tekniikassa on haettu yhtä universaalia liitäntää vuosien, jopa vuosikymmenten ajan. Ensi vuodesta lähtien voidaan vihdoin sanoa, että tavoite on saavutettu. USB4 tulee valtaamaan markkinat täysin.

USB4-liitäntä perustuu käytännössä Intelin Thunderbolt-protokollaan. Fyysisesti kyse on USBC-liittimestä ja koska sen läpi on tarkoitus saada kulkemaan kaikki liitäntöjen edellyttämä liikenne datasta eri protokollilla latausvirtaan, on liittimen nastoitus erittäin tärkeässä roolissa.

Tämä näkyy myös uudessa VESA-näyttöorganisaation julkistamassa DisplayPort-liitännän Alt Mode 2 -määrityksessä. Alt Mode viittaa menetelmään, jolla DisplayPort-signaali saadaan siirrettyä USB-liitännän läpi. Ensimmäinen DP Alt Mode -standardi esiteltiin jo 2014 ja nyt VESA on esitellyt Alt Mode -menetelmän myös tuoreelle DisplayPort 2.0 -liitännälle.

Displayport 2.0 tai DP 2.0 lähes kolminkertaistaa edellisen standardin eli DP 1.4:n kaistanleveyden. Maksimidatanopeus väylässä kasvaa 77,37 gigabittiin sekunnissa. Tämä tarkoittaa, että väylän yli voidaan siirtää rinnakkain kahta 8K-signaalia (resoluutio 7680 x 4320) 144 hertsin virkistystaajuudella ja 30 bitin pikseliavaruudella ilman datan pakkaamista ja HDR-metadatan kera. Nykyisiin 24-bittisiin väreihin verrattuna tämä on iso hyppäys eteenpäin.

USB4-liitännässä DisplayPort-dataa voidaan siirtää jopa 80 gigabittiä videodataa, kun käytössä ovat kaikki neljä linjaa. Toinen tapa on siirtää DP-kuvaa 40 gigabitin nopeudella ja jättää kaksi johdinta USB Superspeed -datansiirrolle.

USB4-liitäntöjen arvellaan ilmestyvän laitteisiin ensi vuonna.