Mullistava suomalainen ohjelmointityökalu sai lisärahoituksen

Suomalainen ohjelmistoyritys AppGyver on kerännyt kaksi miljoonaa euroa lisärahoitusta Karma Venturesin ja OpenOceanin johdolla. Sen turvin yhtiö jatkaa mullistavan työkalunsa kehittämistä ja avittaa myös sen kansainvälistä tunnettuutta.

AppGyver kehitti työkalujaan neljän vuoden ajan kaikessa hiljaisuudessa. Huhtikuussa se vihdoin astui julkisuuteen kovalla väitteellä: työkaluilla voidaan tehdä ammattimaisia sovelluksia kirjoittamatta rivikään koodia.

Työkalu on nimeltään Composer Pro ja sitä ovat beetavaiheen aikana testanneet globaalit yritykset, jotka ovat kehittäneet sillä vaativia sovelluksia. Composer Pro korvaa HTML5-edeltäjänsä, joka tuottaa nyt React- ja React Native -sovelluksia, joiden suorituskyky ja laatu eivät eroa natiivisovelluksista.

AppGyverin Composer Pro on visuaalinen alusta ammattimaiseen sovelluskehitykseen, jossa sekä uudet että kokeneet kehittäjät voivat nyt rakentaa edistyneitä tuotantoon valmiita sovelluksia kirjoittamatta yhtä koodiriviä. Kaikki voidaan muotoilla visuaalisesti vetämällä ja pudottamalla, mukaan lukien käyttöliittymä, sovelluslogiikka, pääsy natiivi -sovellusliittymiin, käyttäjän todennus ja integrointi erilaisiin backend-järjestelmiin.

Visuaalisen suunnittelun lisäksi Composer Pro haluaa mullistaa myös sovellustyökalujen hinnoittelun. Mikäli organisaation liikevaihto tai rahoitus on alle 10 miljoonaa dollaria, työkalu on ikuisesti ilmainen. Suuremmille yrityksille on tarjolla AppGyver Black -sopimus siihen kuuluvine palvelutason sopimuksineen, premium-tukineen ja hallintaominaisuuksineen.

AppGyverin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki uskoo, että hinnoittelumallin myötä Composer Pron taakse rakentuu kahdessa vuodessa miljoonan kehittäjän yhteisö.