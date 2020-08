Suomessa määrätty vain neljä GDPR-sakkoa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (The General Data Protection Regulation) tuli voimaan 25. toukokuuta vuonna 2018. Finbold-tutkimuslaitoksen mukaan GDPR-rikkomuksista on reilun kahden vuoden aikana annettu sakkoja yli 60 miljoonan euron edestä. Suomessa GDPR-sakkoja on määrätty neljälle.

Finbold myös listaa Suomessa määrätyt GDPR-sakot. Selvä ykkönen on Posti, jolle määrättiin sadantuhannen euron sakko rekisterinpitäjän informaatiovelvoitteiden laiminlyönnistä. Asiasta oli kannelta tietosuojavaltuutetulle.

Taksi Helsinki on saanut 72 000 euron GDPR-sakon. Kymen Vesi Oy:tä rankaistiin siitä, että yritys keräsi työntekijöidensä sijaintitietoja paikantamalla ajoneuvoja ajotietojärjestelmän avulla. Määrätty sakko oli 16 000 euroa. Lisäksi GDPR-sakko on määrätty neljännelle toimijalle.

Selvästi eniten GDPR-ongelmia on ollut Espanjassa, jossa on kirjattu 76 rikkomusta. Italiassa on määrätty 13 GDPR-sakkoa, joiden yhteenlaskettu summa on peräti 46,5 miljoonaa euroa. Kaikista EU:n GDPR-sakoista kolme neljäsosaa tulee Italista rahassa mitattuna. TIM-operaattorin 27,8 miljoonan euron sakko on aivan omassa kokoluokassaan.

Lisädataa löytyy Finboldin kartoituksesta.