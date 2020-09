Tampereelta lähtöisin oleva OptoFidelity jatkaa vahvaa kasvuaan ja saavuttaa tänä vuonna ainakin 50 prosentin kasvulukemat. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloittaa tänään Lasse Lepistö (vas.). Edellinen toimitusjohtaja Pertti Aimonen jatkaa OptoFidelityn hallituksessa ja panostaa aikansa strategiatyöhön.

OnePlus Nord nousi Elisan ja Telian elokuun myydyimpien puhelimien kärkeen ja oli näin historian ensimmäinen kuukauden myydyin 5G-puhelin Suomessa. Myös DNA:n listalla Nord oli toiseksi myydyin puhelin.

Qualcomm Technologies, Casa Systems ja Ericsson ovat soittaneet maailman ensimmäisen pitkän etäisyyden 5G NR -datapuhelun millimetriaaltotaajuuksilla. 3,8 kilometrin etäisyyteen yltänyt datapuhelu soitettiin Victorian alueella Australiassa kesäkuussa.

Moskovalaisessa MISIS-korkeakoulun eli kansallisen tiede- ja teknologiayliopiston tutkijat ovat kehittäneet atomipariston, joka voi kestää jopa 20 vuotta. Edeltäjäänsä verrattuna uuden rakenteen mitat ovat kolme kertaa pienemmät, valmistus on puolta edullisempaa ja teho on kasvanut 10-kertaiseksi.

Sähköautojen akkujen katodeissa käytetään kobolttia, joka on monella tapaa ongelmallinen metalli. Sen korvaajaksi on haluttu nikkeliä, joka kuitenkin hajoaa ajan myötä. Nyt tutkijat ovat löytäneet syyn tälle nikkelin käyttäytymiselle.

Uusi ETNdigi-erikoislehti ilmestyi kesäkuussa juhannuksen alla. Nyt voit valita lehdestä mielestäsi parhaan artikkelin ja äänestää. Äänestäneiden kesken arvotaan kehittäjille suunnattu Arduino MKR VIDOR 4000 -korttitietokone. Lehden artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi teollisuustietokoneiden uudesta COM-HPC-standardista, joka on viemässä sulautettujen korttitietokoneiden suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. PICMG-järjestön ja congatecin artikkelissa esitellään pian valmistuvan standardin uusia ominaisuuksia.

Elisa ja Ericsson kertovat testanneensa kaupallisessa mobiiliverkossa onnistuneesti ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa toisen polven 5G-verkkoa eli standalone-verkkoa. Jotkut puhuvat tekniikasta ”oikeana 5G:nä”. Se tuo paljon lisää käyttäjille, esimerkiksi verkon viipaloinnin sekä selvästi nykyistä alhaisemmat viiveet.

Koronaviruspandemia pakotti koko elektroniikka-alan ajattelemaan toisin. Digi-Keyn malli, jossa varastossa on laaja valikoima komponentteja välitöntä kuljetusta varten, on osoittautunut luotettavaksi lähteeksi kaikille, jotka kehittävät uusia teknologiainnovaatioita, kirjoittaa yhtiön Pohjoismaiden ja Baltian alueen liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Fredrik Källmin.

Philipsin entinen valaistusdivisioona eli nykyinen Signify haluaa laajentaa ledidatan käyttöä tuotantoteollisuudessa. Yhdessä Edge Connectivity -ratkaisujen tarjoaja EDZCOMin kanssa se on esitellyt Trulifi-ratkaisun teollisuuteen.

Tektronix on julkaissut 6 uutta suorituskykyistä perusoskilloskooppia. Uusi TBS2000B-sarja on parhaimmillaan siinä, mihin oskilloskooppi on tarkoitettu: signaalin näyttämiseen. Uutuusskoopit näyttävät enemmän signaalia isolta 7-tuumaiselta värinäytöltään sekä 15 aikajakovälillään.