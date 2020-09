Sony toi 5G-lippulaivansa huippukameralla

Sony on esitellyt uuden älypuhelimien lippulaivamallin. Xperia 5 II yrittää erottautua kilpailijoista erityisesti kameraominaisuuksilla ja monin tavoin siinä onnistuukin.

Puhelimen kolmoiskenno perustuu Sonyn anturitekniikkaan. Laitteessa on ensimmäistä kertaa maailmassa 4K-tasoinen 120 ruutua sekunnissa kuvaava hidastus. Käytännössä tämä tarkoittaa elokuvaresoluutiolla kuvattua videota, joka on viisinkertaisesti hidastettu.

Kamera tarkentaa automaattisesti Eye AF -tekniikalla. Sarjakuvaus onnistuu 20 ruudun sekuntinopeudella. Otoksia ja tallenteita voidaan näyttää 120 kerta sekunnissa päivittyvältä 6,1-tuumaiselta näytöltä FHD+-tarkkuudella.

Sony kehuu myös Xperia 5 II:n peliominaisuuksia. 240 hertsin Hz Motion blur reduction -tekniikka sujuvoittaa animaatioita. Lisäksi Sony on nopeuttanut kosketuksen vasteaikaa yli kolmanneksella, mikä miellyttänee pelaajia.

Muutoin Xperia 5 II on varsin tyypillinen lippulaivamalli. Prosessori on Snapdragon 865. 5G-verkkoyhteydet takaa Qualcommin X55-modeemi. Vesisuojaus on IP65/68-luokkaa ja näyttöä suojaa Gorilla Glass 6 -lasi.

Hintakin on toki lippulaivaluokkaa. Laite tulee myyntiin 20. lokakuuta 899 euron hintaan.