HMD Globalin ensimmäisen 5G-puhelimen ennakkomyynti alkoi tänään, mutta samalla yhtiö esitteli kaksi uutta Nokia-puhelinta. Nokia 2.4 ja Nokia 3.4 osoittavat, että yhtiö haluaa kaapata lisää markkinaosuuksia. Kyse on houkuttelevista, paljon ominaisuuksia sisältävistä uutuusmalleista. Yleensä eniten meteliä pidetään premium-luokan kalliista lippulaivamalleista. Niiden osuus markkinoista on kuitenkin aina aika pieni. Sen sijaan miljoonat ostavat edullisia puhelimia. Uutuuksillaan HMD pystyy tuomaan paljon vastinetta ostajan rahalle.

Qualcomm on esitellyt uuden jäsenen 7-sarjan älypuhelinprosessoreihinsa. Uusi Snapdragon tuo yhtiön lippulaivamalleista tuttuja ominaisuuksia myös edullisemman luokan puhelimiin. Tärkein laajennus on tuki millimetriaalloille X52-modeemin myötä.

Samsung esitteli tänään ensimmäisen PCIe 4.0 -väyläisen NVMe-ohjatun SSD-asemansa kuluttajille. Samsung SSD 980 PRO on suunnattu kuluttajille ja sisällöntuottajille, jotka esimerkiksi pelaavat paljon pelejä tai työskentelevät 4K- ja 8K-sisällön kanssa.

Suomen laajin 5G-valikoima kasvaa, kun Nokia 8.3 5G -puhelimen ennakkomyynti alkaa Elisalla tänään. Kyseessä on HMD Globalin ensimmäinen Nokia 5G -laite ja samalla yksi ensimmäisiä markkinoilla, jotka perustuvat Qualcommin integroituun 5G-moduuliin.

Adata sanoo kehittäneensä maailman nopeimman M.2-paikkaan sopivan SSD-levyn. Erityisesti pelaajille, ylikellottajille ja rakentajille suunnattu XPG GAMMIX S70 -levy pystyy lukemaan dataa 7400 megatavun sekuntinopeudella.

Kotona työskentelevien ihmisten määrä on tänä vuonna kasvanut merkittävästi Covid-19:n takia. Tästä syystä monet yritykset ovat luottaneet etätyöpöytäyhteyksiin, jotta työntekijät voivat käyttää työtietokonetta kotoa.

Huawei esitteli P40-älypuhelinsarjan julkistamisen yhteydessä uuden langattoman Huawei Sound X -kaiuttimen, joka on toteutettu Huawein ja Devialetin yhteistyöllä. Kaiuttimen myynti on nyt alkanut Suomessa 299 euron hintaan. Huawein mukaan ääniteknologia on ollut alusta asti yksi innovoinnin lähteistä. Kumppani Devialet on yksi maailman suurimmista globaaleista audiobrändeistä, joka tunnetaan laadukkaista hifi-tuotteistaan.

Muutama vuosi sitten kokeilin Dellin XPS-sarjan kannettavaa tietokonetta ja tuolloin laite oli parasta, mitä Windows-maailmassa pystyi saamaan. Tehokas kone, jossa oli eittämättä markkinoiden paras näyttö. Nyt raudalla on yhä vaikeampi erottua kilpailijoista, joten Dell satsaa tekoälyyn.

OnePlus ilmoitti tänään julkaisevansa OnePlus 8T -lippulaivapuhelimen 14. lokakuuta kello 17.00 Suomen aikaa. Yhtiö lupaa tuoda taas useita paranneltuja ominaisuuksia käyttäjille.

FPGA-valmistaja Xilinx ottaa taas vahvempaa roolia mobiiliverkoissa. Tällä kertaa sen mahdollistaa 5G-verkkotekniikka sekä sen mahdollistama avoimien radioverkkojen toteutus. Xilinx on esitellyt kortin, jolla voidaan kiihdyttää ja yksinkertaistaa virtualisoituja radioverkkoja.